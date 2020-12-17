Информация о выделении мне 170 млн грн премии не соответствует действительности, - Витренко
Юрий Витренко опроверг информацию о том, что ему выплатили 170 млн грн премии.
Об этом Витренко написал в комментариях под постом главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
"Ваша информация не соответствует действительности. В частности о том, что я получил деньги. По крайней мере, я об этом не знаю. И решение КМУ, на которое вы ссылаетесь, ко мне не имеет отношения, поскольку я не являюсь руководителем и не был руководителем Нафтогаза", - подчеркнул Витренко.
Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что в условиях коронакризиса под давлением Владимира Зеленского и Андрея Ермака Кабмин выплатил Юрию Витренко 170 млн грн премии.
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А ти?
А гениальный сын Вити Януковича - Саша - из стоматолога - миллиардером за год становится?
Детки действительно "гениальные"?
- Как с ними ни говори, их ничем не проймёшь. Это - шайка! - резюмировал Швейк (с)
Кстати говоря, даже получив эти деньги Витренко не станет самым богатым украинским чиновником. Но будет первым чиновником , кто стал миллионером защищая интересы государства, а не грабя государственный бюджет. Или именно это так и злит его оппонентов ?....
Да, приход Витренко на должность вице-премера, министра энергетики означает конец управлению энергетикой Ахметовым-Коломойским. Так просто они не сдадутся. У них остается Шмыгаль, остается управляемое НКРЭУ, остается "Энергоатом", остается нагибаемый в разные стороны Зеленский....» TZE inform
Нумо.
«08.04.20 09:26 "Нафтогаз" готовит дополнительные иски против "Газпрома" на $17 миллиардов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.»
2. Кстати говоря, даже получив эти деньги Витренко не станет самым богатым украинским чиновником.
Но будет первым чиновником, кто стал миллионером защищая интересы государства, а не грабя государственный бюджет.
Или именно это так и злит его оппонентов ?....»
это не считая тех 85 млн евро которые были заплачены иностранной юридической компании за ведение этого дела?? Или как посчитана экономия??
Це сутність нинішньої української журналістики.
Або є, або, нема.
Кажут: «Як нема змалку, то нема й достанку.»
Але головне факт-чекінг.
Перевірка інформаціїї по різним джерелам, до віднайдення першоджерела.
Так. Гугл.
Если Юрий Витренко хочет занять место первого вице-премьера, он обязан отказаться от иска к НАК Нафтогаз, а деньги вернуть в бюджет.(с)
И купить тибе носки без дырок и 300 грамм докторской тоже обязан!
Хотя в истории Украины это наверное второй после Виталика случай, когда чувак ЗАКОННО заработал миллионы....
Украл у тибя и не поделился!