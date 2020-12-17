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Информация о выделении мне 170 млн грн премии не соответствует действительности, - Витренко

Информация о выделении мне 170 млн грн премии не соответствует действительности, - Витренко

Юрий Витренко опроверг информацию о том, что ему выплатили 170 млн грн премии.

Об этом Витренко написал в комментариях под постом главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Ваша информация не соответствует действительности. В частности о том, что я получил деньги. По крайней мере, я об этом не знаю. И решение КМУ, на которое вы ссылаетесь, ко мне не имеет отношения, поскольку я не являюсь руководителем и не был руководителем Нафтогаза", - подчеркнул Витренко.

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что в условиях коронакризиса под давлением Владимира Зеленского и Андрея Ермака Кабмин выплатил Юрию Витренко 170 млн грн премии.

Также читайте: Кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра отклонил профильный комитет Рады по ТЭК и ЖКХ

Информация о выделении мне 170 млн грн премии не соответствует действительности, - Витренко 01

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+11
Цікаво,колись ,хтось в Україні буде відповідати за публічну брехню !!!)))
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17.12.2020 10:55
+9
бреше пес....
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17.12.2020 10:53
+8
«...Вопрос "четырех миллионов долларов" приводящий в иссупление часть общества. Пора вспомнить, что прямое участие Витренко в судебном процессе против "Газпрома" было часть подписанного юридического соглашения между Витренко и "Нафтогазом". Это участие сэкономило стране 10-12 млн. долларов, которые могла страна потратить на ведение этого процесса другой стороной, без всяких гарантий успеха. Витренко же получал значительно меньше и только в случае победы в арбитраже. Он выиграл, платите.
Кстати говоря, даже получив эти деньги Витренко не станет самым богатым украинским чиновником. Но будет первым чиновником , кто стал миллионером защищая интересы государства, а не грабя государственный бюджет. Или именно это так и злит его оппонентов ?....
Да, приход Витренко на должность вице-премера, министра энергетики означает конец управлению энергетикой Ахметовым-Коломойским. Так просто они не сдадутся. У них остается Шмыгаль, остается управляемое НКРЭУ, остается "Энергоатом", остается нагибаемый в разные стороны Зеленский....» TZE inform
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17.12.2020 11:12
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Правила форума Совет форумчан
бреше пес....
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17.12.2020 10:53 Ответить
Не ображайте псів. 😊 Вони працюють на людей, а не на себе. І за людину, яка її годуж, пес віддасть життя. Вітренко ж за державу, яка його годуж не віддасть нічого. Ще *******, як липку. Це все одно, що б пес пикусав власного господаря. Таких псів зазвичай убивають.
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17.12.2020 11:02 Ответить
Вітренко приніс в Україну 3 мільярди долларів.
А ти?
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17.12.2020 11:54 Ответить
Спросите у мамы - Юра не брал! Она подтвердит!
Інформація про виділення мені 170 млн грн премії не відповідає дійсності, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1853
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17.12.2020 12:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/100004 -За свою маму ответишь, дурачок?
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17.12.2020 13:30 Ответить
Не подскажешь, как получается, что Натальи Витренко, гневного борца за Совок и против НАТО- гениальный сын Юра, Нафтогазом руководит?
А гениальный сын Вити Януковича - Саша - из стоматолога - миллиардером за год становится?
Детки действительно "гениальные"?
Інформація про виділення мені 170 млн грн премії не відповідає дійсності, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8367
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17.12.2020 18:09 Ответить
А я не Вітренко. Я скромний.
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18.12.2020 09:44 Ответить
- Вы вовсе не идиот, вы хитрая бестия и пройдоха, вы жулик, хулиган, сволочь!
- Как с ними ни говори, их ничем не проймёшь. Это - шайка! - резюмировал Швейк (с)
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17.12.2020 11:54 Ответить
«...Вопрос "четырех миллионов долларов" приводящий в иссупление часть общества. Пора вспомнить, что прямое участие Витренко в судебном процессе против "Газпрома" было часть подписанного юридического соглашения между Витренко и "Нафтогазом". Это участие сэкономило стране 10-12 млн. долларов, которые могла страна потратить на ведение этого процесса другой стороной, без всяких гарантий успеха. Витренко же получал значительно меньше и только в случае победы в арбитраже. Он выиграл, платите.
Кстати говоря, даже получив эти деньги Витренко не станет самым богатым украинским чиновником. Но будет первым чиновником , кто стал миллионером защищая интересы государства, а не грабя государственный бюджет. Или именно это так и злит его оппонентов ?....
Да, приход Витренко на должность вице-премера, министра энергетики означает конец управлению энергетикой Ахметовым-Коломойским. Так просто они не сдадутся. У них остается Шмыгаль, остается управляемое НКРЭУ, остается "Энергоатом", остается нагибаемый в разные стороны Зеленский....» TZE inform
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17.12.2020 11:12 Ответить
Витренко был госчиновником, защищать интересы государства - его обязанность, а премирование - добрая воля того же государства.
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17.12.2020 11:19 Ответить
если эта "добрая воля" записана в контракте - то это не добрая воля, а обязанность.
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17.12.2020 11:24 Ответить
Дурик, в контракте что, записано обязательство получить сколько-то миллионов долларов для государства? Интересно, сколько?
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17.12.2020 11:39 Ответить
Назвіть когось з нинішніх госчиновників, які принесли в казну України 3,6 мільярдів доларів.
Нумо.
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17.12.2020 11:26 Ответить
Таких чиновников вообще нет и не было дорогой ты наш у которого ни имени, ни роду, одна кликуха поганая.
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17.12.2020 11:35 Ответить
Дешевий ти наш, тримай:
«08.04.20 09:26 "Нафтогаз" готовит дополнительные иски против "Газпрома" на $17 миллиардов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.»
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17.12.2020 11:52 Ответить
А какое отношение, конкретно, к этим виртуальным деньгам имеет Витренко?
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17.12.2020 11:58 Ответить
1. До Вітренка, і ті 3 мільярди долларів вважались віртуальними.
2. Кстати говоря, даже получив эти деньги Витренко не станет самым богатым украинским чиновником.
Но будет первым чиновником, кто стал миллионером защищая интересы государства, а не грабя государственный бюджет.
Или именно это так и злит его оппонентов ?....»
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17.12.2020 12:07 Ответить
Ты паганую кликуху на имя вначале поменяй, жучка подзаборная, а потом тявкай.
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17.12.2020 13:40 Ответить
Ти впевнений, що патріотом можна бути ща гршв? А якщо грошей нема, тді ти перестанеш бути патріотом? А якщо інша держава дасть більше, т ти стане патріотом іншої держави? Я розумію, що Вітренко повинен отримати платню за виконану роботу, прописані у контракті. Але він судить я з державою Україна!!!! Обдумай це. Хоча гроші йому заборгував Наітоаз.
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18.12.2020 09:49 Ответить
Это участие сэкономило стране 10-12 млн. долларов,
это не считая тех 85 млн евро которые были заплачены иностранной юридической компании за ведение этого дела?? Или как посчитана экономия??
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17.12.2020 11:24 Ответить
Можете відповісти, скільки мільойнів в мільярді?
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17.12.2020 11:31 Ответить
Если быть объективным, то Витренко высококлассный специалист и патриот Украины. Таких людей и специалистов надо ценить. Где-то была информация, что с матерью он отношения не поддерживает. Хорошо это или плохо и причину знает, только он.
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17.12.2020 14:06 Ответить
Цікаво,колись ,хтось в Україні буде відповідати за публічну брехню !!!)))
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17.12.2020 10:55 Ответить
Ніт.
Це сутність нинішньої української журналістики.
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17.12.2020 11:07 Ответить
*Єто моя корова,і я буду её доить !!" !!!)))
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17.12.2020 11:10 Ответить
Будет. Но для этого должны произойти кое-какие изменения в жизни и в мозгах в т.ч. и "пересичных" украинцев.
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17.12.2020 11:09 Ответить
Це дається від народження, а не набувається.
Або є, або, нема.
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17.12.2020 11:15 Ответить
Ні ,таки набувається !! Я був свідомим піонером , а в комсомол вже вступати не квапився,а в партію,КПРС, вступати відмовився !!! Життя внесло в погляди корективи !!))
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17.12.2020 11:24 Ответить
Я про розум.
Кажут: «Як нема змалку, то нема й достанку.»
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17.12.2020 11:29 Ответить
за вой о "быраге на крови", "свинарчуках" и т.п., уто-то ответил? Или хотя бы признал "был не прав"?
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17.12.2020 11:27 Ответить
Мало или больше выделили ? 🤔🤔🤔
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17.12.2020 10:56 Ответить
169 миллиончиков наверное.
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17.12.2020 10:57 Ответить
Значит Это кому то Выгодно , а может Это Шатун нашего соседа.Точно Да.Но все дыма без пожара не Бывает. И когда на кону стал вопрос избрания на доходную должность в разы большую чем Премия , - можно и бросить все средства на Оправдание, - Все может Быть
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17.12.2020 11:00 Ответить
Своєю брехнею ,політикани та продажні журнаГлисти ,позбавили нас,громадян України ,права на правдиву інформацію !! Щоденно на голови українців лляють гігатони жовтого лайна !!! Безкарність породжує вседозволенність !!)))
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17.12.2020 11:02 Ответить
читай альтернативные источники.
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17.12.2020 11:28 Ответить
Цікаво які??? )))
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17.12.2020 11:36 Ответить
Можу порадити блоги Марусі Звіробій, Андрія Полтави, О. Олександра Дедюхіна, телеканал «Прямий».
Але головне факт-чекінг.
Перевірка інформаціїї по різним джерелам, до віднайдення першоджерела.
Так. Гугл.
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17.12.2020 12:12 Ответить
выбирай сам. Например про побоища полиции с демонстрантами в Польше в ноябре, тут не писали - видимо, не укладывается в черно-белую картинку пропаганды. А там беспорядки были знатные, пожары, водометы и резиновые пули, даже журналисту глаз резиновой пулей выбило, не говоря уж о демонстрантах. А вот мировые СМИ писали и показывали. Даже Раша-СМИ показали, даже без особого прекувеличения как они обычно любят.
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17.12.2020 12:14 Ответить
Им не верит даже Витренко: Зеленский и Ермак пролоббировали 170 млн грн премии для Витренко .
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17.12.2020 11:05 Ответить
Правильно! Не 170, а 250 (миллионов). И не получил, а получу через несколько дней.
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17.12.2020 11:07 Ответить
Давайте называть вещи своими именами - в таких критических условиях выплаты Витренко премии под давлением высокопоставленных руководителей - это просто взятка за лояльность за счет госбюджета. НАК Нафтогаз заставили выплатить сумму без всякого суда, которая могла бы быть и меньшей.
Если Юрий Витренко хочет занять место первого вице-премьера, он обязан отказаться от иска к НАК Нафтогаз, а деньги вернуть в бюджет.(с)
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17.12.2020 11:22 Ответить
схерали он должен отказываться? Он эти деньги не украл, а заработал. Имеет полное право и получить деньги и претендовать на любые должности.
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17.12.2020 11:26 Ответить
Коболев значить тоже "зарабатывает" !? вы в своем уме *** !!! они госслужащие !!!!
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17.12.2020 15:50 Ответить
у них есть контракт, там государство прописало условия оплаты труда, и обязалось их выполнять. Какие претензии?
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17.12.2020 15:52 Ответить
изучите эту тему более досконально и потом ... у меня все !!!
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17.12.2020 15:58 Ответить
нечего тут изучать. Есть контракт, подписанный государством, там обозначены цели и условия оплаты, сделал - платите. У меня все.
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17.12.2020 16:00 Ответить
вам не смешно так топить за него!? или работа есть работа!?
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17.12.2020 16:07 Ответить
Аргументов на мои доводы нет? Досвидания.
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17.12.2020 17:27 Ответить
значить я прав... ты на работе !!!
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17.12.2020 21:12 Ответить
Обязан!
И купить тибе носки без дырок и 300 грамм докторской тоже обязан!
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17.12.2020 12:18 Ответить
Он что работает в частной компании !? вы ни-че не путаете дырявые !?
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17.12.2020 15:53 Ответить
т.е. госуларственной компании можно кидать работников на деньги? Ты ничего не путаешь?
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17.12.2020 17:27 Ответить
Ну по теме статьи как бы получается, что, перед тем как назвать вещи своими именами, нужно сначала четко выяснить действительно ли данный факт выплаты премии имел место быть. Ибо глупо обсуждать и делать какие либо выводы по факту, которого вообще возможно и не было.
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17.12.2020 13:35 Ответить
а вы сомневаетесь в правдивости этой темы и ждете решение по нему продажным Печерским судом!?.. тогда у меня к вам вопросов больше нет..
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17.12.2020 15:57 Ответить
Говнецо опровергли,но запах на всю страну остался.Кому-то не хочется,чтобы он стал вице -премьером.Дубинский рулит.
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17.12.2020 11:29 Ответить
Пане Вітренко. Ці гроші вкрадені в українського народу.Від них йде трупний запах коронавірусу. Зрозуміло, що для зеленських та єрмаків ці гроші не пахнуть. А для вас?
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17.12.2020 12:08 Ответить
для вас, шариковых, все что больше 10 тыс.грн. в чужих руках - "вкрадене".
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17.12.2020 12:15 Ответить
Думаю что больше 1 тысячи!
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17.12.2020 12:19 Ответить
Как активно наш нарид исходит на гавно!
Хотя в истории Украины это наверное второй после Виталика случай, когда чувак ЗАКОННО заработал миллионы....
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17.12.2020 12:22 Ответить
Точно заработал, не получил?
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17.12.2020 12:39 Ответить
Украл!
Украл у тибя и не поделился!
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17.12.2020 15:46 Ответить
Не только у меня - и у тебя тоже. Просто ты этого ещё не понял.
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17.12.2020 21:03 Ответить
Не, у меня Витренко не крал, извини.
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18.12.2020 11:42 Ответить
Это слишком мало для такого пацана! Бери, пане, вище!
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17.12.2020 12:38 Ответить
А маман Юрочки, Наталья Витренко подтверждает, что он миллионы не брал? Ей- верить можно!
Інформація про виділення мені 170 млн грн премії не відповідає дійсності, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7141
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17.12.2020 12:52 Ответить
Спросите у Натальи, Юра честный парень!
Інформація про виділення мені 170 млн грн премії не відповідає дійсності, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3783
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17.12.2020 12:54 Ответить
...значить, 200 млн. відповідають дійсності...
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17.12.2020 13:51 Ответить
якщо андрійко єрмак включився і тиснув на кабмін та ще і сума виросла майже вдвічі, і швидко гроші знайшлися і герус в останню мить організував комітет, значить включилась ОП (офісна пилорама). "рахуйте гроші не відходячи від каси" Заробляють хлопці, ОДНАКО.
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17.12.2020 14:25 Ответить
169?
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17.12.2020 14:48 Ответить
Ну почему же у нас в стране умных людей сразу начинают гнобить? А ведь все пишущие здесь хорошо знают какое количество и в правительстве, и в ВР конкретных мудаков. И в то же время они миллионеры-взяточники.
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19.12.2020 08:51 Ответить
 
 