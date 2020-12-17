Информация о выделении мне 170 млн грн премии не соответствует действительности, - Витренко

Юрий Витренко опроверг информацию о том, что ему выплатили 170 млн грн премии.

Об этом Витренко написал в комментариях под постом главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Ваша информация не соответствует действительности. В частности о том, что я получил деньги. По крайней мере, я об этом не знаю. И решение КМУ, на которое вы ссылаетесь, ко мне не имеет отношения, поскольку я не являюсь руководителем и не был руководителем Нафтогаза", - подчеркнул Витренко.

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что в условиях коронакризиса под давлением Владимира Зеленского и Андрея Ермака Кабмин выплатил Юрию Витренко 170 млн грн премии.

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