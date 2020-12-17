За сутки в МВД выявили 315 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве, Запорожской и Черниговской областях. ИНФОГРАФИКА
За сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 315 сотрудников МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу МВД в Facebook.
"С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 26 984 правоохранителей МВД, выздоровели - 26 049 человек, умерли от коронавирусной болезни - 86.
Сегодня, 17 декабря, зафиксировано 315 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД", - сказано в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество больных - в Запорожской и Черниговской областях, а также в г. Киеве.
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xoxoxo
показать весь комментарий17.12.2020 10:59 Ответить Мне нравится 0
Ozirius Shewu
показать весь комментарий17.12.2020 12:03 Ответить Мне нравится 1
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