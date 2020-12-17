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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в МВД выявили 315 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве, Запорожской и Черниговской областях. ИНФОГРАФИКА

За сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 315 сотрудников МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу МВД в Facebook.

"С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 26 984 правоохранителей МВД, выздоровели - 26 049 человек, умерли от коронавирусной болезни - 86.

Сегодня, 17 декабря, зафиксировано 315 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество больных - в Запорожской и Черниговской областях, а также в г. Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1512, Одесская область - 1064 и Запорожская - 858

За сутки в МВД выявили 315 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве, Запорожской и Черниговской областях 01
За сутки в МВД выявили 315 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве, Запорожской и Черниговской областях 02

карантин (16729) МВД (9318) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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То их Бог наказывает, беспредельщиков.
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17.12.2020 10:59 Ответить
Як наклюнувся новий Майдан так відроазу ж і спалах зеленої істерії.
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17.12.2020 12:03 Ответить
 
 