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Новости Коронавирус и карантин
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На данный момент наиболее критическая ситуация по COVID-19 в Черниговской и Полтавской областях, - Ляшко

На данный момент наиболее критическая ситуация по COVID-19 в Черниговской и Полтавской областях, - Ляшко

Показатели заболеваемости COVID-19 и смертности из-за коронавируса в Черниговской и Полтавской областях являются одними из самых высоких как среди регионов Украины, так и по сравнению с аналогичными показателями крупных европейских стран, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Наиболее критическая ситуация в Черниговской и Полтавской областях, где показатели заболеваемости и смертности являются одними из самых высоких среди регионов Украины и по сравнению с аналогичными показателями крупных европейских стран", - написал он на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По информации Ляшко, в настоящее время в Черниговской области количество умерших за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 12,4, коэффициент выявления COVID-19 за последние 7 дней – 73%. В Полтавской области эти показатели составляют 9,8 и 63% соответственно.

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Ляшко отметил, что Черниговская и Полтавская области в настоящее время нуждаются в увеличении охвата тестированием для усиления контроля над распространением заболеваемости COVID-19.

"Для увеличения мощностей Черниговская и Полтавская области уже получили субвенции на модернизацию клинико-диагностических лабораторий в больницах в размере 19,5 млн грн и 9,2 млн грн соответственно", - сообщил он.

Также, по информации замминистра, в увеличении объемов тестирования нуждаются Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Львовская, Харьковская и Закарпатская области.

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Вместе с тем Ляшко отметил, что в Винницкой области текущие уровни заболеваемости и смертности лучше аналогичных показателей крупных европейских стран: коэффициент выявления – 9%, умерших за последние 14 дней на 100 тыс. населения – 2,9, количество случаев заболевания COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. населения – 160.

На данный момент наиболее критическая ситуация по COVID-19 в Черниговской и Полтавской областях, - Ляшко 01
На данный момент наиболее критическая ситуация по COVID-19 в Черниговской и Полтавской областях, - Ляшко 02
На данный момент наиболее критическая ситуация по COVID-19 в Черниговской и Полтавской областях, - Ляшко 03

Автор: 

карантин (16729) Черниговщина (1485) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Полтавская область (1150)


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Конечно критическая. Мой знакомый запостил на фейсбуке - я перепощу тут.

Вот как борються с эпидемией ковида-19 в Миргороде (Полтавская область)- забивают наглухо все окна и даже форточки в многоэтажном жилом доме (причём - газифицированом), без возможности вентилирования помещения. Миргород, ул. Незалежности, 2. Интересно, кто им рассказал что это помогает?

От меня: А потом нечего удивляться почему в области такая ситуация. Да и в стране в целом, когда делаються такие абсолютно дикие вещи. Когда даже та ВОЗ, и в развитых странах все минздравы выпускают памфлеты где в числе первых 5ти проветривание помещений, потому-что основная передача - в замкнутых помещениях, а украинский минздрав просто молчит. Цей дощь надовго.

Наслаждаемся фотками. А у вас в регионе тоже так борються с ковидом?

На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8089

На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8781

На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6180

На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1827
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17.12.2020 11:56 Ответить
В районных больницах на Полтавщине вообще отказываются делать тесты.
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17.12.2020 14:42 Ответить
Негайно локдаун хоча б для Чернігівської обл. Доречі, в багатьох хто перехворів на короновірус проблеми з головними болями і болями в ділянці серця.. Тому негайно всіх на карантин!
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17.12.2020 14:47 Ответить
 
 