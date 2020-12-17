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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ зафиксирован 34-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 199 инфицированных, - Командование медсил

В ВСУ зафиксирован 34-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 199 инфицированных, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 17 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3159 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Минобороны, об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Сообщается, всего за время пандемии выздоровели - 9371 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 333 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 85 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 34 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Хесонський городской больнице.

Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, была проведена интенсивная терапия, но к сожалению положительного результата не дала. По имеющейся информации, больной имел сопутствующие хронические заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным...", - говоритсяв в сообщении.

Также сообщается, за прошедшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 4 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в ВСУ выявили 144 новых случая коронавируса, всего болеет 3 186 человек, - командование Медсил

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В ВСУ и НГ набирают с букетом сопутствующих заболеваний?Или армейские медики-коновалы?.У меня в Павлограде родственницу с букетом сопутствующих заболеваний,с двухсторонней пневмонией ковидной спасли.А тут воины!.Что-то не так в военной медицине.Перед этим на взятке взяли военного медика в Киеве.Доколе?
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17.12.2020 11:24 Ответить
Лживое, надуманное и заезженное ковидло не при чем
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17.12.2020 12:02 Ответить
У ЗСУ зафіксовано 34-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 199 інфікованих, - Командування Медсил - Цензор.НЕТ 8408
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17.12.2020 12:10 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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17.12.2020 12:11 Ответить
 
 