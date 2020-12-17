В ВСУ зафиксирован 34-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 199 инфицированных, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 17 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3159 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Минобороны, об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Сообщается, всего за время пандемии выздоровели - 9371 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 333 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 85 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 34 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Хесонський городской больнице.

Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, была проведена интенсивная терапия, но к сожалению положительного результата не дала. По имеющейся информации, больной имел сопутствующие хронические заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным...", - говоритсяв в сообщении.

Также сообщается, за прошедшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 4 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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