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Германия выделила 2 млн евро на работу гуманитарной миссии Красного Креста на Донбассе, - посольство

Германия выделила 2 млн евро на работу гуманитарной миссии Красного Креста на Донбассе, - посольство

Германия обязалась выделить 2 млн евро на работу Международного комитета Красного Креста (МККК) на Востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Украине.

"Обеспечение населения чистой питьевой водой, улучшение медицинского обслуживания, поддержка и оснащение больниц, забота о заключенных, поиск пропавших и воссоединение семей, информационные кампании относительно опасности мин и остатков боеприпасов - этим и другим проектам в рамках программы "Деятельность МККК по содействию, защите, предупреждению и сотрудничеству в Украине в 2019-2021 гг. " с акцентом на Восток Украины пойдет на пользу выделение новых средств Федерального ряда. Они принесут пользу людям, пострадавшим от конфликта с обеих сторон линии разграничения в Донецкой и Луганской областях", - подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что путем выделения этих средств Федеральное правительство значительно увеличило финансовую поддержку гуманитарных мероприятий МККК в Украине. Благодаря дополнительным средствам общая поддержка Германии МККК для его многочисленных гуманитарных мероприятий на Востоке Украины составляет EUR8 млн в 2020 году.

Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в целом более EUR36 млн на проведение гуманитарных мероприятий МККК в Украине.

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Автор: 

Германия (6953) Красный Крест (441)


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Тобто німеччина допомогає РФ в адаптації окупаваних в України територій. Де заява МЗС до уряду Німеччини? Якась шизофренія.
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17.12.2020 12:00 Ответить
Деньги на ветер...
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17.12.2020 12:05 Ответить
сейчас чепушила начнёт кричать что лугандон Германия признала! Меркельша на яух ты сепарам гроши даёшь они ведь возлухом рузького мира питаются.... им сам товарисч х у й ло волшебные вакцины "школадный глаз" и "кожанное копьё" бесплатно обещал!
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17.12.2020 13:05 Ответить
 
 