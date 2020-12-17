Поклонской в РФ мерещится "Правый сектор": заявляет об угрозах и публикации данных ее приватной жизни

Полиция Москвы начала проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах.

Об этом информирует ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Поклонская в заявлении указала, что кто-то занимается "незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни".

"Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, Поклонская полагает, что к ее преследованию имеет отношение запрещенная в России организация "Правый сектор".

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