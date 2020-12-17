Поклонской в РФ мерещится "Правый сектор": заявляет об угрозах и публикации данных ее приватной жизни
Полиция Москвы начала проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах.
Об этом информирует ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
Поклонская в заявлении указала, что кто-то занимается "незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни".
"Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, Поклонская полагает, что к ее преследованию имеет отношение запрещенная в России организация "Правый сектор".
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когда Натаха мироточит...
Рог' Оземь.., какая звизда Маска в Крым приглашала? А он на копростане запрещён, известный "аферист", враг роду лишнехромосомных!!! А про частную жизнь твою, Pornhab расскажет, до мельчайших подробностей, хоть и пытаются тебя удалить...
Кстати, а ты не внучка фокина???