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Поклонской в РФ мерещится "Правый сектор": заявляет об угрозах и публикации данных ее приватной жизни

Поклонской в РФ мерещится

Полиция Москвы начала проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах.

Об этом информирует ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Поклонская в заявлении указала, что кто-то занимается "незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни".

"Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, Поклонская полагает, что к ее преследованию имеет отношение запрещенная в России организация "Правый сектор".

Читайте также: Прокуратура АРК объявила Поклонской два подозрения по нескольким статьям, также она фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения не объявлялись

россия (95515) Правый сектор (855) Поклонская Наталия (184)


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Топ комментарии
+28
Знайшла під подушкою візитку Яроша ?
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17.12.2020 11:55
+20
В Раде Кива что-то точит,
когда Натаха мироточит...
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17.12.2020 11:57
+17
Поклонской в РФ мерещится "Правый сектор": заявляет об угрозах и публикации данных ее приватной жизни - Цензор.НЕТ 7134
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17.12.2020 11:59
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Знайшла під подушкою візитку Яроша ?
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17.12.2020 11:55 Ответить
Давненько Няши не чутно було ,ти ба намалювалась !!))
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17.12.2020 12:04 Ответить
Она не полная дура. Как только интерес к ее персоне спадает, Наташка, тут же придумывает тему на счет себя. Может там у них выборы какие?
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17.12.2020 12:10 Ответить
Поклонской в РФ мерещится "Правый сектор": заявляет об угрозах и публикации данных ее приватной жизни - Цензор.НЕТ 9947
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17.12.2020 11:55 Ответить
Поклонской в РФ мерещится "Правый сектор": заявляет об угрозах и публикации данных ее приватной жизни - Цензор.НЕТ 7134
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17.12.2020 11:59 Ответить
то путин заинтересвался её попкой
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17.12.2020 11:56 Ответить
а она что, пол сменила? или... не может быть...
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17.12.2020 11:59 Ответить
***** кроме собственной попки вряд тли ещё что то интерисует
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17.12.2020 12:01 Ответить
У *****, как минимум, шесть двойников. Тайный кружок политической летки-енки.
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17.12.2020 12:16 Ответить
В Раде Кива что-то точит,
когда Натаха мироточит...
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17.12.2020 11:57 Ответить
А я здесь хочу полайкать новость про смерть Гэпы. Вот и все.
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17.12.2020 11:58 Ответить
Це не новость, мені здається він ще до виборів ,того,а просто він потрібен був усім бути живим,
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17.12.2020 12:04 Ответить
Вона більше за все переживає щоб за нею ЗМІ не забули
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17.12.2020 11:58 Ответить
Николай II Натахе в мозги намироточил
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17.12.2020 12:01 Ответить
ей еще наверное башмаки намироточили, а это уже последствия...
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17.12.2020 12:06 Ответить
І де Ви там мозок знайшли?...
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17.12.2020 12:20 Ответить
Это все происки Японо-румынской разведки!
Поклонській у РФ ввижається "Правий сектор": заявляє про погрози і публікацію даних її приватного життя - Цензор.НЕТ 5839
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17.12.2020 12:05 Ответить
Мания преследования?
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17.12.2020 12:06 Ответить
Ну, это бывает, когда у женщин недо*б приводит к е**нутости...
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17.12.2020 12:12 Ответить
Поклонській у РФ ввижається "Правий сектор": заявляє про погрози і публікацію даних її приватного життя - Цензор.НЕТ 8268
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17.12.2020 12:07 Ответить
Показательно, что она боится не импотентного украинского правосудия
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17.12.2020 12:08 Ответить
Видать, Няш-Мяш заработалась в Думе и всё напутала. То ближайший Николай II в селе Тайнинском рядом с Мытищами возжелал помироточить маненько.
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17.12.2020 12:10 Ответить
А до чого тут ці новини про кацапську відбиту на всю голову поклонську? Тут своїх іпланів вистачає, причому їх у нас уже набаго більше за критичну масу.
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17.12.2020 12:11 Ответить
похоже у крымчан обезвоживание, дайте ей водички
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17.12.2020 12:17 Ответить
Дура...теперь все на порохоботов валят
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17.12.2020 12:17 Ответить
Приватная жызднь Наташи с мироточащем портретом Николаши )
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17.12.2020 12:25 Ответить
Знаем кто этот "правый сектор"!!! =)
Рог' Оземь.., какая звизда Маска в Крым приглашала? А он на копростане запрещён, известный "аферист", враг роду лишнехромосомных!!! А про частную жизнь твою, Pornhab расскажет, до мельчайших подробностей, хоть и пытаются тебя удалить...
Кстати, а ты не внучка фокина???
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17.12.2020 12:40 Ответить
на вид за щеку ей можна дать
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17.12.2020 12:59 Ответить
За зоофилию, можно и срок отхлопотать...
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17.12.2020 13:06 Ответить
не, ну, правый сектор кацапня переэксплуатировала. Поклонская напрасно замироточила. Нах она кому нужна.
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17.12.2020 13:52 Ответить
Скоро її посадять в тюрьму. Цікаво на неї подали до інтерполу?
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17.12.2020 14:25 Ответить
Хоть дурна,але я б її трахнув,файна ***** така...
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18.12.2020 12:41 Ответить
 
 