Кулеба назвал приоритеты внешней экономики Украины на следующие 10 лет: Страна должна научиться зарабатывать деньги

Поддержка украинского бизнеса, который производит продукт и стремится его экспортировать, обеспечение безопасности страны, а также построение синергии с зарубежными украинцами для развития украинской экономики являются приоритетами внешней экономики Украины на следующие 10 лет

Об этом сегодня в ходе дискуссии Киевского международного экономического форума под названием "Мир после пандемии. Новые возможности для Украины" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу внешнеполитического ведомства.

По словам министра, первым ключевым приоритетом является развитие продуктовой экономики, что предполагает максимальную поддержку бизнесов, которые производят продукт с добавленной стоимостью и стремятся массово его экспортировать за границу, с особым вниманием именно к высокотехнологичным продуктам.

"Страна должна научиться зарабатывать деньги. Когда мы научимся зарабатывать, заводить деньги в страну и беречь их внутри страны, тогда мы станем действительно сильным государством", - заявил Кулеба.

Вторым приоритетным заданием следующего десятилетия министр назвал обеспечение безопасности Украины.

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"Когда инвесторы учитывают различные факторы, безопасность является одним из наиболее важных факторов для принятия решения об инвестициях. Поэтому я работаю над безопасностью страны. Думаю, в ближайшие 10 лет этот вопрос, к сожалению, будет крайне важным", - добавил он.

Третьей задачей министр назвал построение синергии с зарубежными украинцами для развития украинской экономики.



"Миллионы украинцев, которые в разное время выехали и которых мы называем "зарубежными украинцами" должны оставаться неотъемлемой частью Украины, украинского народа. В диаспоре спрятан огромный экономический потенциал, и я имею в виду отнюдь не перечисление заработанных средств за рубежом семьям или в поддержку Украины, а построение синергии для экономического развития".

По словам Дмитрия Кулебы, за кризисный 2020 год удалось перенастроить дипломатическую систему на предметную практическую помощь украинскому бизнесу за рубежом. Ведь закрепление украинских экспортеров на существующих и выход на новые иностранные рынки стимулирует развитие украинской экономики, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет.

"Падение мировой торговли и расторжение устоявшихся цепей поставки товаров в 2020 году привело к тому, что некоторые страны стали более открытыми и гибкими в своей торговой политике. Украинские дипломаты смогли воспользоваться этими возможностями для помощи украинскому бизнесу для получения новых сертификатов и разрешений для украинских экспортеров на ряде иностранных рынков ", - заявил Дмитрий Кулеба.

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