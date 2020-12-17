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Кулеба назвал приоритеты внешней экономики Украины на следующие 10 лет: Страна должна научиться зарабатывать деньги

Кулеба назвал приоритеты внешней экономики Украины на следующие 10 лет: Страна должна научиться зарабатывать деньги

Поддержка украинского бизнеса, который производит продукт и стремится его экспортировать, обеспечение безопасности страны, а также построение синергии с зарубежными украинцами для развития украинской экономики являются приоритетами внешней экономики Украины на следующие 10 лет

Об этом сегодня в ходе дискуссии Киевского международного экономического форума под названием "Мир после пандемии. Новые возможности для Украины" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу внешнеполитического ведомства.

По словам министра, первым ключевым приоритетом является развитие продуктовой экономики, что предполагает максимальную поддержку бизнесов, которые производят продукт с добавленной стоимостью и стремятся массово его экспортировать за границу, с особым вниманием именно к высокотехнологичным продуктам.

"Страна должна научиться зарабатывать деньги. Когда мы научимся зарабатывать, заводить деньги в страну и беречь их внутри страны, тогда мы станем действительно сильным государством", - заявил Кулеба.

Вторым приоритетным заданием следующего десятилетия министр назвал обеспечение безопасности Украины.

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"Когда инвесторы учитывают различные факторы, безопасность является одним из наиболее важных факторов для принятия решения об инвестициях. Поэтому я работаю над безопасностью страны. Думаю, в ближайшие 10 лет этот вопрос, к сожалению, будет крайне важным", - добавил он.

Третьей задачей министр назвал построение синергии с зарубежными украинцами для развития украинской экономики.

"Миллионы украинцев, которые в разное время выехали и которых мы называем "зарубежными украинцами" должны оставаться неотъемлемой частью Украины, украинского народа. В диаспоре спрятан огромный экономический потенциал, и я имею в виду отнюдь не перечисление заработанных средств за рубежом семьям или в поддержку Украины, а построение синергии для экономического развития".

По словам Дмитрия Кулебы, за кризисный 2020 год удалось перенастроить дипломатическую систему на предметную практическую помощь украинскому бизнесу за рубежом. Ведь закрепление украинских экспортеров на существующих и выход на новые иностранные рынки стимулирует развитие украинской экономики, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет.

"Падение мировой торговли и расторжение устоявшихся цепей поставки товаров в 2020 году привело к тому, что некоторые страны стали более открытыми и гибкими в своей торговой политике. Украинские дипломаты смогли воспользоваться этими возможностями для помощи украинскому бизнесу для получения новых сертификатов и разрешений для украинских экспортеров на ряде иностранных рынков ", - заявил Дмитрий Кулеба.

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Автор: 

МИД (6949) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Ніби країна і заробляє, але гроші осідають в кишенях влади та наближених.
Може справа і в тому ?
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17.12.2020 11:57
+4
Щось мені здається що гастролі цього цирку припиняться достроково.
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17.12.2020 11:58
+4
з 73/43%зебілами ніфіга не вийде
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17.12.2020 12:09
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Правила форума Совет форумчан
убрать психопатов у власти. денег станет больше.
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17.12.2020 11:56 Ответить
Нит, страна должна научится их не издить!
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17.12.2020 11:57 Ответить
Ніби країна і заробляє, але гроші осідають в кишенях влади та наближених.
Може справа і в тому ?
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17.12.2020 11:57 Ответить
Якщо копнути глибше, то виявиться що справа в людях, в їхньому совковому мисленні та босяцькій культурі, навіяній з московщини.
От де треба рубати.
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17.12.2020 11:58 Ответить
Українці більш наполеглево мают нищити в собі москаля , позбуватись ганебної спадщини богатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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17.12.2020 12:12 Ответить
Брати приклад з Антіна Мухарського.
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17.12.2020 12:19 Ответить
Ніби ви не в такій..
Перезаразили всіх навкола своїм рюцьким міром.
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17.12.2020 12:18 Ответить
Щось мені здається що гастролі цього цирку припиняться достроково.
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17.12.2020 11:58 Ответить
для бени и ахметки....
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17.12.2020 11:59 Ответить
Видно Кулеба не знаком с законами Ноя, особенно с 7-м
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17.12.2020 11:59 Ответить
Ты бы лучше расширением квот и сближением с ЕС и НАТО озаботился!
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17.12.2020 12:07 Ответить
з 73/43%зебілами ніфіга не вийде
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17.12.2020 12:09 Ответить
"Зри в корень!" К.Прутков !!!))
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17.12.2020 12:10 Ответить
Luce on pro zelionuju energetiku raskazal kak tam dela s nej.
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17.12.2020 12:12 Ответить
Вона,альтернативна енергетика,як і Порох, винна в усіх негараздах в Україні !!))
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17.12.2020 12:14 Ответить
Ворюги будут учить как зарабатывать...
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17.12.2020 12:27 Ответить
Кулеба назвав пріоритети зовнішньої економіки України на наступні 10 років: Країна має навчитися заробляти гроші - Цензор.НЕТ 3988
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17.12.2020 12:29 Ответить
Что звездит этот недобитый недоумок Кулеба!! Ты сначала наведи порядок в своём ведомстве , а уж потом лезь в экономику!! А то как вы руководите страной с зеленским полтора года, видно по обнищалой жизни наших граждан!! А то вам с Зеленским уже ничего не надо, только бы скорее упасть на колони перед пуйлом-******!! долбодятлы!!
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17.12.2020 18:39 Ответить
 
 