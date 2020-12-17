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Новости Коронавирус и карантин
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56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос

Более половины украинцев поддерживают решение Кабмина о введении жесткого карантина с 8 января.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 12-14 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"56% поддерживают решение Правительства ввести жесткий карантин с 8 января, 41% - против этого. 52% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% - имеют противоположное мнение", - говорится в сообщении.

В то же время, 63% поддерживают запрет митингов, демонстраций во время действия жесткого карантина, 35% - не поддерживают.

Более 70% опрошенных поддерживают закрытие в рамкам жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, а также ресторанов и кафе (четверть против этого). За закрытие школ выступают 54% (43% против), детсадов - 48% (47% против). Меньше поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% - за, 67% - против), междугородного общественного транспорта (23% - за, 75% - против) и общественного транспорта (18% - за, 80% - против).

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56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос Рейтинга 01
56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос Рейтинга 02
56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос Рейтинга 03
56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос Рейтинга 04

Автор: 

карантин (16729) опрос (2826) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+5
ты короноистеричек к здравомыслящим сейчас причилил?
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17.12.2020 14:07
+4
Дебилизация населения проведена успешно.
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17.12.2020 12:14
+4
56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6570
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17.12.2020 12:15
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56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8478
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17.12.2020 12:12 Ответить
Дебилизация населения проведена успешно.
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17.12.2020 12:14 Ответить
56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6570
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17.12.2020 12:15 Ответить
Только 56% поддерживают локдаун? А почему не 73%. Все таки лохдаун же.
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17.12.2020 13:08 Ответить
ранее проскакивала цифра 79% - но видно решили закамуфлировать похожесть идиотов.
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17.12.2020 14:20 Ответить
Якщо метро зупинять то отримають Коліївщину.
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17.12.2020 12:21 Ответить
від кого - від мудрого наріду? не смішіть...
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17.12.2020 14:21 Ответить
Всьо шо надо знать про "рейтинги" Рейтинга. Це їх "соцопитування" перед виборами Київради.
Партію Слуга народу підтримують 13,6% опитаних, - в реалі було 7,5%
партію «Європейська солідарність» - 13,1%, - в реалі було 21%
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17.12.2020 12:24 Ответить
Ребята, нормальные карантинные меры должны выглядеть так - закрыто все(без исключений) кроме рынков на улице, так как там свежий воздух, за 3 недели это поможет сократить заболеваемость методом отделения больных от здоровых - тут медики должны работать четко изолировать людей больных по медучереждениям, и у людей должна быть сознательность что б их вызывать или изолироваться самим. Это позволит победить вирус как в Китае. А то что у нас собираются ввести ЛОХдаун при котором мелкий бизнес не работает , а крупный получает сверхприбыль , что приведет к тому что все равно цепь заражений не будет разорвана , так как люди будут заражаться в транспорте , супермаркетах и т д
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17.12.2020 12:33 Ответить
Брехливі комуняки перемогли вірус в Китаї?? Вони вже розказували, що ситуація під контролем, вірус не розповсюджується.
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17.12.2020 16:22 Ответить
да, такого тривалого новорічного запою ще в Україні не було
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17.12.2020 12:39 Ответить
За бабки и не такие циферки нарисуют 30.09.20 было так. А как сейчас?
56% українців підтримують рішення Кабміну про запровадження локдауну з 8 по 24 січня, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3937
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17.12.2020 12:40 Ответить
хто єті люді??? пакажітє мне їх
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17.12.2020 12:41 Ответить
в телеграмме ХХ, за будущего мэра проголосовало 22 тысячи за пару часов. Можно этот вопрос туда же закинуть, будете удивлены реальным мнением
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17.12.2020 12:47 Ответить
на самом деле больше чем 56, я думаю здравомыслящих намного больше.
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17.12.2020 12:49 Ответить
Здравомыслящие поддерживают с 24.12 по 7.01, или даже дальше, но чтобы праздники были в карантине.
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17.12.2020 13:23 Ответить
ты короноистеричек к здравомыслящим сейчас причилил?
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17.12.2020 14:07 Ответить
по логике зеблана зебуины - это "здравомыслящие"... ну да ну да...
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17.12.2020 14:23 Ответить
Опрос проводили в Кабмине или АП?
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17.12.2020 14:06 Ответить
38 процентов опрошенных поддерживают переход улицы на разрешающий сигнал светофора.
12 не определились,остальные против.
Увеличилось количество украинцев,признающих закон всемирного тяготения.
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17.12.2020 15:28 Ответить
Чого не 73 процента, шось мало поддерживает
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17.12.2020 16:50 Ответить
Хочуть угробить окончательно экономику , для того ви їх і вибирали ..... хуже не будет. Ото з вас вони сміються слуги народу.
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17.12.2020 16:55 Ответить
Скільки % власників ФОПів в Україні...........!!!!!!!!!!!!
Тож що ви куме 3.14те що не дурнуваті.
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17.12.2020 20:57 Ответить
 
 