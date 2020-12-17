56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Более половины украинцев поддерживают решение Кабмина о введении жесткого карантина с 8 января.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 12-14 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"56% поддерживают решение Правительства ввести жесткий карантин с 8 января, 41% - против этого. 52% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% - имеют противоположное мнение", - говорится в сообщении.

В то же время, 63% поддерживают запрет митингов, демонстраций во время действия жесткого карантина, 35% - не поддерживают.

Более 70% опрошенных поддерживают закрытие в рамкам жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, а также ресторанов и кафе (четверть против этого). За закрытие школ выступают 54% (43% против), детсадов - 48% (47% против). Меньше поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% - за, 67% - против), междугородного общественного транспорта (23% - за, 75% - против) и общественного транспорта (18% - за, 80% - против).

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