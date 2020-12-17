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Новости Борьба с коронавирусом
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Слишком молод для вакцины: Путин объяснил возрастом отказ делать прививку от COVID-19

Слишком молод для вакцины: Путин объяснил возрастом отказ делать прививку от COVID-19

Президент Владимир Путин пока не сделал себе прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, так как прислушивается к рекомендациям специалистов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом президент РФ заявил в ходе большой пресс-конференции.

"Пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что вакцина, которой уже начали прививать в России, пока предназначена не для всех возрастов.

"Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин решил прививать россиян несертифицированной вакциной от COVID-19 со следующей недели

В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что массовая прививочная кампания еще не началась, а в испытаниях вакцины глава государства участвовать не имеет права.

"В качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие — это невозможно", — сказал тогда Песков.

Напомним, в России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.

Тем не менее, россияне оценили эффективность своей спорной вакцины от коронавируса в 92%.

В начале декабря Путин по видеосвязи объявил о планах уже начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 5 декабря. Первые прививочные пункты открылись в Москве. К 15 декабря она началась во всех регионах страны.

вакцина (3815) путин владимир (31260) россия (95515) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+17
ссыкотно, падла
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17.12.2020 12:32
+15
Кернысу будет очень приятно пообщаться с Вовкой
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17.12.2020 12:34
+11
Та давай! Може здохнеш!
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17.12.2020 12:31
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Та давай! Може здохнеш!
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17.12.2020 12:31 Ответить
Кернысу будет очень приятно пообщаться с Вовкой
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17.12.2020 12:34 Ответить
А что он уже в Аду?
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17.12.2020 13:05 Ответить
а то! экспрессом! ему и так лет так 7 черти прогулы ставили...
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17.12.2020 14:07 Ответить
Пережили́ одну халепу, -
Забрав шайтан до себе Гепу,
Й надія знову ожила, -
Що він візьме іще й *****.

Занадто молодий для вакцини: Путін пояснив віком відмову робити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9847
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17.12.2020 13:24 Ответить
Тому, що у мавзолеї на 14 років молодший, ...Вакцина теж не допомогла....
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17.12.2020 12:43 Ответить
Путин никогда не сделает себе вакцину, потому что знает что она содержит и какое она имеет немедленное и отсроченное действие на человека. Он еще пожить хочет. Так же и Степанов отказался от вакцинации и Зеленский откажется и вся власть. Они только народу подсовывают смерть.
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17.12.2020 13:03 Ответить
В бомжи Ильич подался, чтоб
Кумиру новых поколений
Преподнесли хрустальный гроб, -
Ведь там возляжет Обнуленин!

Занадто молодий для вакцини: Путін пояснив віком відмову робити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2659
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17.12.2020 16:35 Ответить
ссыкотно, падла
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17.12.2020 12:32 Ответить
А мертвячук на свох зик-хайль каналах парит эту вакцину Украине аж гай шумит!
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17.12.2020 13:17 Ответить
ха,дыбил
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17.12.2020 12:33 Ответить
пуйло - падло, але не ідіот. Своїм "Супутником Новічком V" він не буде щеплюватись.
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17.12.2020 12:33 Ответить
Для деревянного макентоша ты готов курва)
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17.12.2020 12:34 Ответить
Сиди в погребе и не рыпайся
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17.12.2020 12:34 Ответить
😂
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17.12.2020 12:35 Ответить
«Вовка Путин - всегда молодой,
И юный Октябрь впереди!»
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17.12.2020 12:34 Ответить
ну даааа, пожить же еще ХОЧЕТСЯ!
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17.12.2020 12:35 Ответить
От это поворот))))
Оказывается вакцина спутник-5 предназначена для не вполне полноценных жителей кацапии,а учитывая то,что она не для его возраста,а ему уже огого,то возникает соответствующий вывод.
Эта вакцина для тех кто уже умер от короны или собирается.Толку от этой вакцины как от козла апельсины.
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17.12.2020 12:35 Ответить
это может быть и запись, непонятно, как долго будут верить в то, шо ***** жив?
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17.12.2020 12:36 Ответить
....об этом президент РФ заявил..

И кто-то поверил?
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17.12.2020 12:38 Ответить
Слишком молод для вакцины.

Занадто молодий для вакцини: Путін пояснив віком відмову робити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 749
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17.12.2020 12:39 Ответить
Тю, странный месседж, ему же збрехать - шо воздухом подышать, а теперь толпа одичалых задумается о своем возрасте и впадет в ступор - гиде посмотреть возрастную шкалу по местной прививке ?
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17.12.2020 12:39 Ответить
х у й ло спалил контору! значит фигня ваша вакцина полная и вживать её опасно иначе бы путлер первый колоться ей начал!!!! а я то думаю чего это в "великой стране первой изобрёвшейтвакцину от ковида" смкаждым днём прогрессирует число заболевших и умерших!!! а оно вон что оказуется! киздят москали как обычно, всё видимо очень плохо!
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17.12.2020 12:39 Ответить
Оказывается, они только собрались её испытывать! А медведчуковцы уже с месяц как пытаются втюхать украинцам этот чудо-препарат.
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17.12.2020 12:39 Ответить
надо побольше этого препарата мертвечуку наколоть чтобы очи повылазили...........а свеху еще и новичком продезодорировать.
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17.12.2020 12:43 Ответить
и Марченко не забыть - вернуть в шоу про таланты и сделать героиней по количеству прививок с срандель
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17.12.2020 14:23 Ответить
х у й ло, у нас гепа тоже думал что он Дункан Маклауд!
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17.12.2020 12:41 Ответить
Козел, на весь мир раструбил, а сам еще хочет жить и отравлять другим жизнь, паркинсонщик.
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17.12.2020 12:42 Ответить
Лицо Мертвечука,когда он это услышал,почесывая место укола вакцинации "Спутником V".
Занадто молодий для вакцини: Путін пояснив віком відмову робити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3644
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17.12.2020 12:42 Ответить
Звезды не так стали... Карты не тем легли, Лавруша с Арарата трижды не прокукарекал... Причин еще- море.
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17.12.2020 12:44 Ответить
Бздливое, брехливое *****. Ну что говорить, если за *****м даже его дерьмо в пакетики собирают и везут в кремль обратно
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17.12.2020 12:46 Ответить
О как завуалировал, сказал бы прямо "Пока на иване дураке вакцина не пройдет массовые опыты, врачи не рекомендуют"
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17.12.2020 12:47 Ответить
на одном из своих двойников пусть испытает ....чмошник коллорадный.
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17.12.2020 12:49 Ответить
Несіть х..ло в мавзолей там кондьори
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17.12.2020 12:49 Ответить
На цвинтарі х..лу вже прогули ставлять і казан зі смолою в холосту кипить в пеклі, а він маладой ісчьо...
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17.12.2020 12:51 Ответить
Майже як у дитячій рахувалочці: "А хто уже привився, то я не винуват!"
От потішив, от повеселив!
Аж сльози підступили.
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17.12.2020 12:59 Ответить
Ссыт старый педофил! А как любопытен тот факт, что пиз*уняра мЕРТВЕЧУК трепался, что он "вакцинировался" еще летом во время отдыха в Крыму, а рашисты только- только начали ее использовать! Точно так же "вакцинировалась" и дочка *****! Брешут, как дышат!
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17.12.2020 13:03 Ответить
Іде шляхом Кернеса !
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17.12.2020 13:03 Ответить
***** зассцал!! боится падла здохнуть от своего фуфломецина!! Гадёныш!!
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17.12.2020 13:32 Ответить
Шановні працівники Цензор нет.Перестаньте писати про ху..ла.Таке враження,що він наш президент і ви за його дуже переживаєте.
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17.12.2020 13:43 Ответить
путєн-*****! ла-ла-ла-ла-ла-ла!-ла-ла
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17.12.2020 14:55 Ответить
Какой позорный слив))
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17.12.2020 15:19 Ответить
интересно,после етого заявления *****, мертвечук все еще будет утверждать,что российская вакцина-самая лучшая в мире?
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17.12.2020 18:38 Ответить
Кремльовський педофіл сцить, бо знає,що ця вакцина вакциною бути не може апріорі. А для України вони таку приготують бадягу, що люди будуть перевертатись після першого ж уколу. А ось роль кума педофіла то особлива та спеціальна місія - треба потруїти українців та заплатити педофілу бабок, щоб він продовжив за них вбивати наших військових на сході України. І у мене є ще одне запитання: щось притихла справа проти кума педофіла у справі про знищення Василя Стуса. Може хтось поділиться цією інформацією.Бо читати про ось цю мразоту вже аж нудить.
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17.12.2020 22:37 Ответить
Медведчуку уже ввели эту вакцину, о чём он радостно поведал Путину. А через три недели заболел ковидом.
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18.12.2020 09:40 Ответить
 
 