Слишком молод для вакцины: Путин объяснил возрастом отказ делать прививку от COVID-19
Президент Владимир Путин пока не сделал себе прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, так как прислушивается к рекомендациям специалистов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом президент РФ заявил в ходе большой пресс-конференции.
"Пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - сказал Путин.
Президент РФ напомнил, что вакцина, которой уже начали прививать в России, пока предназначена не для всех возрастов.
"Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов", - сказал Путин.
В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что массовая прививочная кампания еще не началась, а в испытаниях вакцины глава государства участвовать не имеет права.
"В качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие — это невозможно", — сказал тогда Песков.
Напомним, в России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.
Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.
В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.
Тем не менее, россияне оценили эффективность своей спорной вакцины от коронавируса в 92%.
В начале декабря Путин по видеосвязи объявил о планах уже начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 5 декабря. Первые прививочные пункты открылись в Москве. К 15 декабря она началась во всех регионах страны.
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Кумиру новых поколений
Преподнесли хрустальный гроб, -
Ведь там возляжет Обнуленин!
СупутникомНовічком V" він не буде щеплюватись.
И юный Октябрь впереди!»
Оказывается вакцина спутник-5 предназначена для не вполне полноценных жителей кацапии,а учитывая то,что она не для его возраста,а ему уже огого,то возникает соответствующий вывод.
Эта вакцина для тех кто уже умер от короны или собирается.Толку от этой вакцины как от козла апельсины.
И кто-то поверил?
От потішив, от повеселив!
Аж сльози підступили.