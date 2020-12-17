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До конца 2021 года в Киеве откроют две новые станции метро, - Кличко

До конца 2021 года в Киеве откроют две новые станции метро, - Кличко

Столичный градоначальник Виталий Кличко прогнозирует открытие до конца 2021 года двух новых станций на Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы делаем все, чтобы до конца следующего года открыть две новых станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" в сторону Виноградаря", - сказал Кличко.

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Автор: 

Киев (25518) Кличко Виталий (4640) Метрополитен (1014)


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Топ комментарии
+2
а как же мосты?? в метро не лезь - нунах
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17.12.2020 13:07
+2
И сколько они будут продлевать существующие ветки. Они уже и так скоро за черту города вылезут. Нужны хотя бы пару новых веток. Это конечно дороже чем просто станции клепать. Скоро метро в Вышгород и Борисполь дотянут, а 80% города так и будет на маршрутках гоцать.
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17.12.2020 14:20
+1
Как мост? нахрена этот пережиток совка, сдачи объекта к какой-то дате?
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17.12.2020 12:34
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Как мост? нахрена этот пережиток совка, сдачи объекта к какой-то дате?
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17.12.2020 12:34 Ответить
Ты увидел дату в сообщении? Просто по плану до 2022 года нужно сдать. А мост отлично. Через пару месяцев первую очередь откроют.
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17.12.2020 12:59 Ответить
Какой мост Вы имеете в виду, на Троещину?
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17.12.2020 13:01 Ответить
Который на самом деле не на Троещину идёт?
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17.12.2020 13:40 Ответить
С Подола на дачи.
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17.12.2020 17:05 Ответить
Ну если для вас Воскресенка это Троещина, то может быть
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17.12.2020 21:53 Ответить
а как же мосты?? в метро не лезь - нунах
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17.12.2020 13:07 Ответить
Лучше не надо, а то начнут также разваливаться, как новые Шулявский и стеклянный мосты!
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17.12.2020 14:18 Ответить
Так лучше?
До кінця 2021 року в Києві відкриють дві нові станції метро, ​​- Кличко - Цензор.НЕТ 5235
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17.12.2020 15:27 Ответить
Легендарный долгострой
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17.12.2020 16:43 Ответить
Зато не разваливается
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17.12.2020 16:50 Ответить
И сколько они будут продлевать существующие ветки. Они уже и так скоро за черту города вылезут. Нужны хотя бы пару новых веток. Это конечно дороже чем просто станции клепать. Скоро метро в Вышгород и Борисполь дотянут, а 80% города так и будет на маршрутках гоцать.
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17.12.2020 14:20 Ответить
Интересным выглядел проект киевского метро за 1984 год
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17.12.2020 16:53 Ответить
отлично!
а то победили б слуги народа Верещук и присвоили б себе строительство 2х новых станций как это они делают с мостами которые начали строить при Порошенко Гройсан и дорогами
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17.12.2020 17:01 Ответить
 
 