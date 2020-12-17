До конца 2021 года в Киеве откроют две новые станции метро, - Кличко
Столичный градоначальник Виталий Кличко прогнозирует открытие до конца 2021 года двух новых станций на Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы делаем все, чтобы до конца следующего года открыть две новых станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" в сторону Виноградаря", - сказал Кличко.
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+2 sutus quad #421375
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а то победили б слуги народа Верещук и присвоили б себе строительство 2х новых станций как это они делают с мостами которые начали строить при Порошенко Гройсан и дорогами