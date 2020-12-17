До конца 2021 года в Киеве откроют две новые станции метро, - Кличко

Столичный градоначальник Виталий Кличко прогнозирует открытие до конца 2021 года двух новых станций на Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы делаем все, чтобы до конца следующего года открыть две новых станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" в сторону Виноградаря", - сказал Кличко.

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