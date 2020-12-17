В США зафиксирован первый случай аллергической реакции на вакцину Pfizer: одышка, сыпь, учащенный пульс
Сотруднице Региональной больницы Бартлетта в городе Джуно (штат Аляска) стало плохо после введения вакцины против коронавируса от Pfizer-BioNTech.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC News со ссылкой на администрацию больницы.
15 декабря через 10 минут после прививки у женщины средних лет началась анафилактическая реакция: появилась одышка и сыпь, участился пульс. Женщине поставили капельницу, но когда ее сняли, симптомы повторились. Пострадавшую поместили в реанимацию. В среду утром ей стало лучше и к вечеру того же дня планировалась выписка.
Больница сообщила, что у пострадавшей женщины раньше не возникало аллергических реакций.
Отмечается, что данный случай - единственная на данный момент аллергическая реакция на вакцину Pfizer-BioNTech в Соединенных Штатах.
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Билл Гейтс пожертвовал странам Африки и прочим нищебродам больше, чем все скрепонутые идиоты всех религий, к которым и ты относишься, вместе взятые. Дура, Гейтс спас миллионы жизней (не вакцинацией), а ты решила на него бочку катить? И как это с твоей религией сотносится? Подсказать? Ты оклеветала человека просто так, так что подписалась правильно. Только ты тварь не божья ,а просто тупая тварь.
Это тебе, дура: "Клеветник и злословец всегда бывают наказаны. Грех злословия страшен прежде всего для самого злословящего, его душа не может быть со Христом, она противоположна Царству Христову, как тьма противоположна свету, болезнь - здоровью, злоба - смирению."
Так что не прикрывайся религией, черноротая. В тебе от Бога ничего нет. Молись. Глядишь, если свою тупую бошку о пол разобьёшь, Господь простит. А если даже не простит, то другим легче будет.
Ты читать-писать научилось, а с пониманием текста проблема. Более того, Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность более 25 млрд. у.е. Мишень для своих нападок свидетели секты мирового заговора выбрали неудачную. И по твоей же вере, гореть тебе, дура, в аду вечно. Тупая, сгинь.
А мы в двух словах напомним, в чем состояла предыдущая парадигма Швеции, которую многие ставили в пример того, как надо правильно действовать. Там за основу была взята теория «стадного иммунитета». На практике это выглядело так, что правительство организует защиту «уязвимых слоев населения» страны, а в остальной части общества, допускается циркуляция вируса естественным образом.
Суть идеи заключалась в том, чтобы большая часть населения обрела иммунитет, переболев короной в легкой форме или перенеся ее вовсе без симптомов, а в это время, максимально изолируются пожилые люди, больные хроническими заболеваниями те, кто относится к группе риска. В общем, шведы сами поставили себе оценку и спорить с нею бесполезно априори. А теперь вспомните тех, кто тыкал пальцем в Швецию и Японию, приводя их в пример и даже можете передать им теперь пламенный привет.
Ларісочка,тобі у першу чергу привіт!
хто тебя колет - не очень вроде сложно....
без башки жить в 100 раз сложнее, но живут же как то аллргрики....
от по етому и как бы рул - 20 мин после иммунизации никуда не уходить...
но вполне допускаю шо, шо когда люди начнут открываться, то к особо упертым и не привитым будет особо упертое отношение.
и к етому тоже нужно быть готовым - опять же твой выбор....
на руке след есть?
тебя хто тогда спрашивал прививать тебя или нет?
может потому шо тебя тогда никто не спрашивал и ты и те хто рядом с тобой еще не в могиле?
в любом случае - твой выбор - ето тока твой.
и не нужно удивлятся, шо в условия пандемии действуют нeмного другие правила.
тебе дают выбор - делай его и дальше не ной.
и далеко не каждый попасть в ето число из за одного барана...
и почему то доверяю врачикам, особенно после "мед.работники первые"...