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Новости Коронавирус и карантин
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В США зафиксирован первый случай аллергической реакции на вакцину Pfizer: одышка, сыпь, учащенный пульс

В США зафиксирован первый случай аллергической реакции на вакцину Pfizer: одышка, сыпь, учащенный пульс

Сотруднице Региональной больницы Бартлетта в городе Джуно (штат Аляска) стало плохо после введения вакцины против коронавируса от Pfizer-BioNTech.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC News со ссылкой на администрацию больницы.

15 декабря через 10 минут после прививки у женщины средних лет началась анафилактическая реакция: появилась одышка и сыпь, участился пульс. Женщине поставили капельницу, но когда ее сняли, симптомы повторились. Пострадавшую поместили в реанимацию. В среду утром ей стало лучше и к вечеру того же дня планировалась выписка.

Больница сообщила, что у пострадавшей женщины раньше не возникало аллергических реакций. 

Отмечается, что данный случай - единственная на данный момент аллергическая реакция на вакцину Pfizer-BioNTech в Соединенных Штатах.

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вакцина (3815) карантин (16729) США (26637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Зачем это подавать, как новость? На все вакцины иногда бывает аллергия. У нас и так народ перепуганый и глупый.
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17.12.2020 12:42
+4
Почему пургу? Ученые всего мира в этой отрасли - расписали все по полочкам(лучший вариант) и вышло - вакцина ИЮЛЬ 2021 года.....Но нашлись КРУТЫЕ пацаны - и создали раньше....Трамп захотел что б вакцина была готова еще при его президентстве и т д....Мир производит автомобили больше сотни лет - и там отзывают тысячами назад, а все из-за спешки, а тут Ковит-19 неведомая болезьнь и опять СПЕШКА....Посмотрим через пол года сколько вакцин ОТЗОВУТ и к чему привела спешка....Будет все нормально - я извинюсь....Но мы же не в сказке живем,а в реальном мире - и уж поверьте - извиняться мне не придется.
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17.12.2020 13:34
+3
Не всегда ты можешь про это знать, особенно с возрастом, когда проходят некоторые гормональные изменения! У меня не было аллергии, а в Болгарии выпил каменицу пол бутылки (пиво) и посыпало вулдырями, на другое пиво нету аллергии!
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17.12.2020 12:51
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После Pfizera одышка, после Спутника - отрыжка ( боярышником и пареной репой)
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17.12.2020 12:38 Ответить
Это вранье. В Америке уже прививали медиков и 2 человека погибло от анафилактического шока.
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17.12.2020 13:00 Ответить
и шо? нередко анафилактический шок бывает и от укуса пчелы
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17.12.2020 13:47 Ответить
Правление Рfizera поголовно отказалось прививать любыми прививками от короны себя и свои семьи. Билл Гейтс никогда не прививался и не привиты его дети. Тебе это о чем -то говорит? У кого есть мозг и там хоть одна извилина все понимает. Недавно полячку парализовало от вакцинации против короны. В Южной Корее погибло более 100 человек после вакцинации от гриппа в этом году. В США провивали медиков и 2 человека погибло, 6 человек получили осложнения. Это тебе ни о чем не говорит? Тогда прививайся, вперед, на одного дурака меньше будет, а пишу умным, не тебе.
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17.12.2020 21:08 Ответить
Бред. Про Билла Гейтса, кстати тоже. Уже и оригинала той статьи давно нет - извинились и удалили, а ватники все продолжают эти сказки повторять. Про Сотону у тебя лучше получалось сказки рассказывать. Про ум не тебе судить. У православных гундяевских скрепоносцев ума в голове точно нет.
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17.12.2020 22:59 Ответить
А чего ты, пособник сатаны, так обеспокоен? Пишешь свои гнилые коммы. Иди отсюда, рогатый. Выступдения Билла Гейтса только очень ленивый не слышал, где он говорит, что будет все делать для сокращения населения мира, то есть убийства людей. Личный врач Гейтса сказал что его дети не привиты и ему нет причин не верить. Степанов недавно сказал, что прививаться не будет, Путин недавно сказал, что прививаться не будет. Что ты прыгаешь, что ты тут ,моська, воду мутишь? На кого работаешь? Понятно и без вопроса, на сатану. Тварь.
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18.12.2020 12:17 Ответить
Чокнутая, никогда "личный врач Гейтса" такого не говорил. Более того, в статье, на которую ты ссылаешься (хотя ты слишком глупая, чтобы на это ссылаться - ты ссылаешься на ссылающихся) даже имени того врача нет. И именно на эту фигню уже ну просто очень давно вышло опровержение и авторы статьи вынуждены были ее удалить. А самое интересное, что имя того врача до сих пор никто и не знает. Ты пробовала вообще когда-нибудь информацию проверять, или упоротых правда не интересует? И зачем Степанову прививаться, если он только что переболел? А кто такой Путин? *****? Ты ему на слово веришь?
Билл Гейтс пожертвовал странам Африки и прочим нищебродам больше, чем все скрепонутые идиоты всех религий, к которым и ты относишься, вместе взятые. Дура, Гейтс спас миллионы жизней (не вакцинацией), а ты решила на него бочку катить? И как это с твоей религией сотносится? Подсказать? Ты оклеветала человека просто так, так что подписалась правильно. Только ты тварь не божья ,а просто тупая тварь.
Это тебе, дура: "Клеветник и злословец всегда бывают наказаны. Грех злословия страшен прежде всего для самого злословящего, его душа не может быть со Христом, она противоположна Царству Христову, как тьма противоположна свету, болезнь - здоровью, злоба - смирению."
Так что не прикрывайся религией, черноротая. В тебе от Бога ничего нет. Молись. Глядишь, если свою тупую бошку о пол разобьёшь, Господь простит. А если даже не простит, то другим легче будет.
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18.12.2020 22:25 Ответить
Олигофрен, если ты не слышал, то это не значит , что бывший личный врач Гейтса не говорил. Дети Гейтса не привиты и это факт и сам Гейтс с его женой никогда не прививались и иди нах отсюда, сатана.
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19.12.2020 09:05 Ответить
Дура, до тебя смысл доходит? ОПРОВЕРГЛИ в суде. Изначально эта инфа являлась фейком. Иди на куй, чокнутая, к своему "аццкому сотоне". Дура, у каждого врача есть имя. Никто из вас, дебилов, почему-то не может его назвать, но при этом уверены, что он что-то там говорил. В прошлом году у одной такой упоротой скрепанутой дуры, как ты, умер ребенок от столбняка. Вы вообще живете только благодаря тому, что люди вокруг вас привиты. Собрать бы вас всех, идиотов, в одну кучу и выселить куда-нибудь.
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19.12.2020 14:56 Ответить
Сгинь сатана, чего орешь, рогатое? Что там опровергли? Ты его врач? Ох и нелюдь...
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19.12.2020 19:20 Ответить
Дура, правда в том, что врач Гейтса никогда не давал интервью. Это фейк. https://www.stopfake.org/ru/fejk-bill-gejts-ne-vaktsiniroval-sobstvennyh-detej/
Ты читать-писать научилось, а с пониманием текста проблема. Более того, Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность более 25 млрд. у.е. Мишень для своих нападок свидетели секты мирового заговора выбрали неудачную. И по твоей же вере, гореть тебе, дура, в аду вечно. Тупая, сгинь.
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19.12.2020 21:58 Ответить
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19.12.2020 22:08 Ответить
Спам три рази і нема відьми.
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19.12.2020 23:11 Ответить
Да. Но иногда фейки все же нужно развенчивать.
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20.12.2020 00:52 Ответить
Оно-то ничего. Но эта чокнутая просто всегда постит фэйки о вакцинации, верит в мировой заговор, клянет глобалистов. В общем там православие головного мозга.
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17.12.2020 23:03 Ответить
Правительство Швеции признало полный провал своей тактики борьбы с эпидемией. Об этом свидетельствуют выводы специальной правительственной комиссии, которая подвела предварительные итоги проводимой работы. Дословно в нем сказано: «Стратегия защиты пожилых людей провалилась», а король Швеции Карла XVI Густав, комментируя выводы комиссии, коротко сказал: «Я думаю, что мы потерпели неудачу». Более подробно он об этом намерен рассказать в ходе большого интервью, которое запланировано на 21 декабря. Наверное к тому времени уже будет сформирована новая стратегия борьбы с эпидемий.
А мы в двух словах напомним, в чем состояла предыдущая парадигма Швеции, которую многие ставили в пример того, как надо правильно действовать. Там за основу была взята теория «стадного иммунитета». На практике это выглядело так, что правительство организует защиту «уязвимых слоев населения» страны, а в остальной части общества, допускается циркуляция вируса естественным образом.
Суть идеи заключалась в том, чтобы большая часть населения обрела иммунитет, переболев короной в легкой форме или перенеся ее вовсе без симптомов, а в это время, максимально изолируются пожилые люди, больные хроническими заболеваниями те, кто относится к группе риска. В общем, шведы сами поставили себе оценку и спорить с нею бесполезно априори. А теперь вспомните тех, кто тыкал пальцем в Швецию и Японию, приводя их в пример и даже можете передать им теперь пламенный привет.


Ларісочка,тобі у першу чергу привіт!
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17.12.2020 19:35 Ответить
Меня не интересуют сожаления правительства Швеции. Они сделали то, что сделали и Швеция прекрасно обошлась без карантина и все нормально живут до сегодняшнего дня, смертность в Швеции не превышает обычную, что касается Японии, то там практически нет коронавируса , потому что 130 млн населения заболело несколько сотен человек. Так что не тыкай на меня. А сам можешь хоть всю жизнь сидеть в карантине, только скажи пусть тебя Зеленский содержит.)
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17.12.2020 21:09 Ответить
С Японией все нормально. У них цифры на порядок ниже, чем в Европе при их плотности населения. Потому как там народ дисциплинированный и таких отсталых, как у нас, нет. Они принимают абсолютно не такие меры, как в Европе, но они работают. К примеру, попасть в Японию без изоляции и обязательного теста ПЦР (именно в Японии - справки из других стран не катят) нельзя, контакты отслеживаются автоматически по телефону. А сейчас они закрывают популярные туристические маршруты в своей стране с выплатой огромных компенсаций владельцам турбизнеса. Все в масочках, везде автоматический контроль температуры и дезинфекция, а страна живет практически нормальной жизнью. И вакцину они уже заказали, а после НГ начнут массовую вакцинацию.
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17.12.2020 23:10 Ответить
Бред.
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17.12.2020 22:55 Ответить
Зачем это подавать, как новость? На все вакцины иногда бывает аллергия. У нас и так народ перепуганый и глупый.
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17.12.2020 12:42 Ответить
Было же сказанно - вакцина может быть готовой к средине 2021 года в лучшем случае....Но начали торопить - вот и результат....
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17.12.2020 12:44 Ответить
На любой укол может быть аллергическая реакция, на любой! Так к чему пургу нести?
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17.12.2020 12:54 Ответить
Почему пургу? Ученые всего мира в этой отрасли - расписали все по полочкам(лучший вариант) и вышло - вакцина ИЮЛЬ 2021 года.....Но нашлись КРУТЫЕ пацаны - и создали раньше....Трамп захотел что б вакцина была готова еще при его президентстве и т д....Мир производит автомобили больше сотни лет - и там отзывают тысячами назад, а все из-за спешки, а тут Ковит-19 неведомая болезьнь и опять СПЕШКА....Посмотрим через пол года сколько вакцин ОТЗОВУТ и к чему привела спешка....Будет все нормально - я извинюсь....Но мы же не в сказке живем,а в реальном мире - и уж поверьте - извиняться мне не придется.
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17.12.2020 13:34 Ответить
ну если вы не следите за новостями науки и не знаете, что для создания вакцины использовали новейший метод... А старым методом создавали б лет 15
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17.12.2020 19:39 Ответить
если ты знаешь за собой любую аллергень - об етом должен знать тот,
хто тебя колет - не очень вроде сложно....
без башки жить в 100 раз сложнее, но живут же как то аллргрики....
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17.12.2020 12:48 Ответить
Не всегда ты можешь про это знать, особенно с возрастом, когда проходят некоторые гормональные изменения! У меня не было аллергии, а в Болгарии выпил каменицу пол бутылки (пиво) и посыпало вулдырями, на другое пиво нету аллергии!
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17.12.2020 12:51 Ответить
ето правда и никто не спорит....
от по етому и как бы рул - 20 мин после иммунизации никуда не уходить...
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17.12.2020 12:56 Ответить
в тексте сказано что она у женщины никогда не было алергических реакций
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17.12.2020 12:52 Ответить
И что? Не было раньше, теперь есть. Такое бывает.
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17.12.2020 12:55 Ответить
женщіна перевірила на собі всі ліки світу?
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17.12.2020 19:36 Ответить
Там написано - ранее не было аллергических реакций.
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17.12.2020 12:53 Ответить
Если 80-85% переносит бессимптомно зачем колоть всем подряд ?
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17.12.2020 12:56 Ответить
а ты ето микробе расскажи и пусть она не всех, а выборочно - шо за хрень?
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17.12.2020 13:02 Ответить
Ну как же это рассказать микробе если этого даже люди не понимают ?
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17.12.2020 13:08 Ответить
в конце концов - никто никого за уши под укол не тянет - не хочешь? - не иди....
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17.12.2020 13:10 Ответить
Не знаю. Мне кажется, пока, не тянут. У тебя же там под боком, главврач Канады, сказал - возможны ограничения в правах. Первая ласточка.
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17.12.2020 13:17 Ответить
глав врач Канады - нехай канадиенцами и командирует.
но вполне допускаю шо, шо когда люди начнут открываться, то к особо упертым и не привитым будет особо упертое отношение.
и к етому тоже нужно быть готовым - опять же твой выбор....
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17.12.2020 13:22 Ответить
Понятно что будут десятки миллионов которые не заболеют и не захотят вакцинироваться. И они могут быть ограничены в правах только за то что их иммунитет справился без помощи властей и фармгигантов.
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17.12.2020 13:36 Ответить
тебя от оспы в 2 года прививали?
на руке след есть?
тебя хто тогда спрашивал прививать тебя или нет?
может потому шо тебя тогда никто не спрашивал и ты и те хто рядом с тобой еще не в могиле?
в любом случае - твой выбор - ето тока твой.
и не нужно удивлятся, шо в условия пандемии действуют нeмного другие правила.
тебе дают выбор - делай его и дальше не ной.
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17.12.2020 13:45 Ответить
мы вроде не за соплю в носе говорим, а за 3000 трупаков в день,
и далеко не каждый попасть в ето число из за одного барана...
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17.12.2020 13:28 Ответить
каждый *хочет* попасть
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17.12.2020 13:30 Ответить
понимаю скептицизм - все понимаю, но ни хера не делать тоже не выход...
и почему то доверяю врачикам, особенно после "мед.работники первые"...
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17.12.2020 13:01 Ответить
У мене в знайомої була така реакція на Ношпу. Тому, завжди знайдуться люди, які відреагують не так. Тут головне кількість!
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17.12.2020 14:40 Ответить
На будь які ліки у когось буває алергія. Наприклад у моєї дружини виявилась алергія на лідокаїн, мало не задихнулась після укола коли пломбу ставили , але ж ніхто не забороняє лідокаїн.
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17.12.2020 15:39 Ответить
 
 