В США зафиксирован первый случай аллергической реакции на вакцину Pfizer: одышка, сыпь, учащенный пульс

Сотруднице Региональной больницы Бартлетта в городе Джуно (штат Аляска) стало плохо после введения вакцины против коронавируса от Pfizer-BioNTech.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC News со ссылкой на администрацию больницы.

15 декабря через 10 минут после прививки у женщины средних лет началась анафилактическая реакция: появилась одышка и сыпь, участился пульс. Женщине поставили капельницу, но когда ее сняли, симптомы повторились. Пострадавшую поместили в реанимацию. В среду утром ей стало лучше и к вечеру того же дня планировалась выписка.

Больница сообщила, что у пострадавшей женщины раньше не возникало аллергических реакций.

Отмечается, что данный случай - единственная на данный момент аллергическая реакция на вакцину Pfizer-BioNTech в Соединенных Штатах.

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