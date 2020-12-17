Путин об отравлении Навального: "Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца"

Президент РФ Владимир Путин считает, что если бы политика Алексея Навального хотели отравить сотрудники ФСБ, они бы довели это до конца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом президент РФ заявил в ходе большой пресс-конференции.

"Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб", - отметил Путин.

По его мнению, "пациент в берлинской клинике" пользуется поддержкой американских спецслужб, а убивать его российским спецслужбам не было необходимости.

"Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца", - подытожил Путин.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

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23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.