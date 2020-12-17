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Путин об отравлении Навального: "Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца"

Путин об отравлении Навального:

Президент РФ Владимир Путин считает, что если бы политика Алексея Навального хотели отравить сотрудники ФСБ, они бы довели это до конца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом президент РФ заявил в ходе большой пресс-конференции.

"Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб", - отметил Путин.

По его мнению, "пациент в берлинской клинике" пользуется поддержкой американских спецслужб, а убивать его российским спецслужбам не было необходимости.

"Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца", - подытожил Путин.

Смотрите также: Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. ВИДЕО

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп должен был выступить против использования химического оружия после моего отравления, - Навальный

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

отравление (1584) путин владимир (31260) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+19
Москва ,це світова столиця тероризма !!!Московія ,це розплідник терористів !!)))
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17.12.2020 12:54
+15
Козляндия и Зебиленд
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17.12.2020 12:55
+12
А Курск значит очень хотели утопить .... судя по результату и логике *****
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17.12.2020 12:54
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Як називаються країни у яких лідери Вовки з вавками?
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17.12.2020 12:52 Ответить
Козляндия и Зебиленд
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17.12.2020 12:55 Ответить
Сталин в случае провала просто расстреливал не оправдавших надежды на операцию по устранению... а Путя выкобеливается...
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17.12.2020 13:56 Ответить
А можа они уже и дышат.
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17.12.2020 16:27 Ответить
Ну правду сказал рогатый. Чего ему скрывать очевидное? Не хотели отравить, а хотели бы на том свете был бы как Немцов - показательно убили у стен Кремля.
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17.12.2020 12:56 Ответить
Не довели бы. Смотрите расследование на канале Навального,который проверил bellingcat,там дозу точно нереально рассчитать т.к много внешних факторов,но переборщить легко,и если бы они это сделали,он бы мог умереть сразу и тогда следы замести нереально бы было. А нужно было,что б он умер через время.
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17.12.2020 12:52 Ответить
Та пох на того Навального. Бутербродом он отравился, тем шо не Крым.
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17.12.2020 12:55 Ответить
хотели отравить Скрипалей - в итоге отравили 47 англичан, и одна женщина скончалась. Скрипали выжили. так что ***** *****вич, ты слишком хорошего мнения о твоих бездарях из ФСБ, которые для отчетности сохраняют чеки такси))
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17.12.2020 14:08 Ответить
заметно шо у наших говнослуг и ***** одни политтехнологи.
Такие же незатейливые манипуляции уровня - "быдло для быдла"
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17.12.2020 12:53 Ответить
И травили его 3 раза,даже с третьего не смогли,идиоты.
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17.12.2020 12:53 Ответить
И не говори...) Вот Штаты - другое дело... Генерала чужой страны ипанули ракетой, учёного просто пристрелили и всё пучком... А эти горе спецы с трёх раз не смогли какую то шавку заморить...)
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17.12.2020 16:24 Ответить
Москва ,це світова столиця тероризма !!!Московія ,це розплідник терористів !!)))
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17.12.2020 12:54 Ответить
А Курск значит очень хотели утопить .... судя по результату и логике *****
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17.12.2020 12:54 Ответить
Может и не хотели, но утопили
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17.12.2020 14:10 Ответить
Путин об отравлении Навального: "Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца" - Цензор.НЕТ 8586
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17.12.2020 12:55 Ответить
Путин об отравлении Навального: "Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца" - Цензор.НЕТ 8247
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17.12.2020 12:57 Ответить
Хотели притравить - чтобы не было так очевидно. Постепенно, год за годом добавляли в еду и напитки микродозы. Но вот незадача - последнюю не рассчитали и получился конфуз. А все патамушта дебилы. А главный дебил их неуклюже пытается отмазывать.. А стадо зазомьированной ваты верит каждому его слову...
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17.12.2020 13:03 Ответить
И это путин говорит о гражданине своей страны, которого убить не жалко?
Пусть путя посмотрит фильм "Спасти рядового Райяна".
Почувствуйте разницу.
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17.12.2020 13:09 Ответить
Для Путина такие люди, как Навальный - не граждане, граждане для него - это трусливые холопы, которые за него голосуют, боятся подать голос против,если даже их что-то не устраивает, ежедневно жрут водку и которым все пофиг в стране, в которой живут. Вот такие "граждане" на 100% устраивают мафию чекистов-миллиардеров во главе с Путиным.
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17.12.2020 13:29 Ответить
расея самая миролюбивая страна , он убивает всех без суда и следствия, по указке фюрера для...мира
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17.12.2020 14:29 Ответить
***** вся проблема твоих косяков в том, что ты крыса всё делаешь из подтишка, через десятки посредников, как и все бывшие, в вашей лживой прогнившей коррупционной системе.
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17.12.2020 13:10 Ответить
Вся проблема в тому, що Расєя - країна- отравітєль. І це подобається 84% її громадян
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17.12.2020 13:17 Ответить
типове виправдання рашиської рукожопості: шпілі-вілі, придурки
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17.12.2020 13:12 Ответить
По Скрипалям то же самое?
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17.12.2020 13:18 Ответить
У бункерного обнулёныша https://www.kasparov.ru/content/materials/202004/5E9838D7F2411.jpg ограбили секретный бункер правительственной связи , https://www.popmech.ru/weapon/news-650903-prezidentskiy-samolyot-sudnogo-dnya-razgrabili-v-rossii/ разобрали на цветмет самолёт судного дня , https://lenta.ru/news/2020/12/16/kabel/ украли тонну секретного кабеля ФСО . Наверняка по той же причине - просто захотели и довели до конца.
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17.12.2020 13:21 Ответить
бугага) рукож0пость своих спецслужб оправдывать "хотели б так сделали"))
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17.12.2020 13:21 Ответить
В Украине должны понять что Путин и Навальный одного поля ягоды.Россия сейчас как огромная бочка,на 86% наполненная дерьмом,на которой налеплена наклейка "Путин",наклейку можно поменять,а вот бочка с содержимым останется.
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17.12.2020 13:22 Ответить
По крайней мере, хорошо, что у Путина есть публичный враг, который хочет его сместить и занять его место. Это сильно напрягает трусливого кремлевского пенсионера: ни один из его близкого круга по харизме и красноречию, а также - по возрасту не годится в подметки, если после "внезапного ухода" Путина произойдут более-менее честные выборы.Пока что Навальный держит в запасе лозунги - проведение реальной федерализации с оставлением почти всех доходов, за исключением налогов, в регионах, плюс - выборы глав, дум, независимость судов - все, как в США. После этого ему обеспечена поддержка элит регионов и победа в выборах. Если Навальному удастся превратить орду в федеральное государство,
у Украины не будет проблем с ордой таких, как сегодня.
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17.12.2020 13:55 Ответить
Немцов то же "ни кому не нужен" был ! Дешевая отмазка ***** для дегенеративного большинства паРашки !
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17.12.2020 13:47 Ответить
Хех...А кому был нужен Немцов...? Тебе...?)
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17.12.2020 16:30 Ответить
Питання не лише в Навальному. Московія застосувала бойові отруйні речовини, тим самим продемонструвала, що фактично вийшла з договору щодо застосування, виготовлення і розповсюдження хімічної зброї.
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17.12.2020 14:06 Ответить
гы
я не первый раз такое пишу, хотели бы убить - убили бы. Хотели бы сделать инвалидом невменяемым - сделали бы.

а то что произошло, ну меньше надо алкоголь с наркотой мешать, да энергетики жрать.
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17.12.2020 14:18 Ответить
А чи не забагато цього грьобаного ублюдка ***** на Цензорі?
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17.12.2020 14:49 Ответить
И насрального тоже!
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17.12.2020 19:21 Ответить
И это говорит президент страны?
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17.12.2020 15:54 Ответить
А когда наше чмо заявило, что оно не лох, это уровень президента?
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17.12.2020 17:59 Ответить
Вы за клована зешмарклю? Я не голосовал за него и за президента не считаю.
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18.12.2020 11:52 Ответить
Марс тоже никому не нужен. Хотели бы-давно бы слетали и сделали там станцию
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17.12.2020 16:47 Ответить
 
 