Укравтодор планирует в 2021 году привлекать финансирование с внешних рынков, – Кубраков

В случае, если Укравтодор получит возможность в 2021 году привлекать на внешних рынках дополнительное финансирование, в Украине дороги будут ремонтироваться еще активнее, чем в 2020 году.

Об этом заявил глава Укравтодора Александр Кубраков во Львове во время презентации публичного отчета о результатах президентской программы "Большое строительство".

"Думаю, примерно неделя-две – и нам станет понятно, каким образом мы будем двигаться. То есть нам нужно, чтобы Минфин разрешил Укравтодору в следующем году выходить на внешние рынки. Чтобы мы могли выпускать десятилетние евробонды, заимствовать десятилетние кредиты. В этом случае мы сможем двигаться в том же темпе, даже больше, чем было в этом году", - сказал Кубраков.

Глава Укравтодора рассказал, что такое дополнительное финансирование позволит в том числе расширять некоторые дороги в Украине до первой категории. "Обязательно мы будем двигаться в этом направлении. Конечно, мы зависим от уровня финансирования на последующие годы, потому что такие амбициозные вещи не реализуются за один-два года. Они должны быть ритмично профинансированы на два-три года, тогда можно достичь результатов", - подчеркнул он.

Во время выступления во Львове Кубраков также сказал, что Служба автомобильных дорог Львовской области на сегодня является единственной, которая успешно реализует международные проекты. "В силу того, что есть приграничное сотрудничество, в силу того, что есть соответствующая компетенция в самой службе, вы (Служба автодорог Львовщины - ред.) действительно в этом, можно сказать, уникальная служба", - заявил глава Укравтодора.

По итогам 2020 года на Львовщине реализован ряд проектов, касающиеся развития пограничной инфраструктуры. Заработали кредитные и грантовые программы от ЕС. Благодаря этому завершается ремонт дороги О141003 Мостиска - Краковец протяженностью 19,1 км. Также отремонтировано 20 км дороги Т-14-20 Яворов - Грушев.

По итогам года во Львовской области обновили 278 км дорог государственного значения, что вчетверо превышает результат предыдущего года.

Напомним, в 2020 году "Укравтодор" побил рекорд по количеству и качеству отремонтированных дорог – в рамках "Большого строительства" было обновлено 3926 км дорог государственного значения и 85 мостов. При этом обновлялись целые маршруты, а не короткие отрезки.