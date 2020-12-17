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"Слуга народа" Верещук о назначениях в Кабмин: по Лещенко найдутся голоса, а по Шкарлету и Витренко лучше не проводить голосование

Нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук говорит, что у парламента найдутся голоса на назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

Об этом сказала Верещук в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Лучше мы не проголосуем и не будем обсуждать вопрос в зале парламента, не договорившись между собой во фракции. Два комитета, и два комитета не дали положительных выводов и в отношении господина Витренко (кандидат на должность министра энергетики. - Ред.), и в отношении господина Шкарлета (кандидат на должность министра образования. - Ред.). Лучше доработать и тогда вынести. Потому что если вынести и не проголосовать - еще хуже. По Лещенко - думаю, 226 найдется", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра поддержали 7 из 11 "слуг народа" в комитете Рады. СПИСОК

Напомним, парламент сегодня рассмотрит кадровые вопросы. В частности, назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

Также нардепы рассмотрят назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины, а Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины (сейчас он исполняет обязанности министра. - Ред.)

ВР (29245) голосование (1396) Кабмин (14027) назначение (2174) Витренко Юрий (377) Верещук Ирина (504) Лещенко Роман (68) Шкарлет Сергей (297)


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Мері Дуппінс намалювалась...
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17.12.2020 13:03 Ответить
Почему работает парламент у которого доверие к коалиции 7%?
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17.12.2020 13:04 Ответить
Что значит не голосовать по Шкарлету? За него уже уплочено! Посмотрите, как его за уши тянут, несмотря на всю одиозность его натуры (плагиат, связи с рыгами и т.п.) зеленский лично прибежит в Раду просить поддержки. Там волосатая рука уже шевелит пальцами в одном месте, ведь Карабас Барабас знает, как заставить кукол-клоунов выполнять свои прихоти.
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17.12.2020 13:09 Ответить
Думал, не приведи Господь, Сирожу Лещенко))
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17.12.2020 13:12 Ответить
Шо эта жоппинс возомнила о себе?
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17.12.2020 15:04 Ответить
 
 