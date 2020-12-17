"Слуга народа" Верещук о назначениях в Кабмин: по Лещенко найдутся голоса, а по Шкарлету и Витренко лучше не проводить голосование

Нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук говорит, что у парламента найдутся голоса на назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

Об этом сказала Верещук в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Лучше мы не проголосуем и не будем обсуждать вопрос в зале парламента, не договорившись между собой во фракции. Два комитета, и два комитета не дали положительных выводов и в отношении господина Витренко (кандидат на должность министра энергетики. - Ред.), и в отношении господина Шкарлета (кандидат на должность министра образования. - Ред.). Лучше доработать и тогда вынести. Потому что если вынести и не проголосовать - еще хуже. По Лещенко - думаю, 226 найдется", - сказала Верещук.

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Напомним, парламент сегодня рассмотрит кадровые вопросы. В частности, назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

Также нардепы рассмотрят назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины, а Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины (сейчас он исполняет обязанности министра. - Ред.)