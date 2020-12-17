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Ликвидирована деятельность нарколаборатории по производству амфетамина на миллионы гривен на Черкасщине, - СБУ. ФОТО

Ликвидирована деятельность нарколаборатории по производству амфетамина на миллионы гривен на Черкасщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины прекратила в Черкасской области деятельность наркогруппировки, участники которой специализировались на изготовлении и сбыте психотропных веществ на миллионы гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, в группировку входило пятеро местных жителей, в том числе бывший полицейский. Подпольную нарколабораторию по производству психотропных веществ они обустроили в помещении экс-правоохранителя. Сырье для производства наркотиков злоумышленники заказывали на специализированных интернет-ресурсах, а "товар" сбывали через сеть наркодилеров.

По оперативной информации, ежемесячно они изготавливали более 10 килограммов амфетамина на свыше 2,5 миллиона гривен по теневым расценкам. Действовала группировка с начала 2020 года. Трех активных участников группы правоохранители задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при подготовке к продаже очередной партии наркотиков.

В ходе обысков по месту жительства участников группировки обнаружено еще более 1 кг амфетамина, 5 килограммов прекурсоров, лабораторные принадлежности и другие доказательства противоправной деятельности. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрениях и привлечении к уголовной ответственности других участников группы.

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Ликвидирована деятельность нарколаборатории по производству амфетамина на миллионы гривен на Черкасщине, - СБУ 01
Ликвидирована деятельность нарколаборатории по производству амфетамина на миллионы гривен на Черкасщине, - СБУ 02
Ликвидирована деятельность нарколаборатории по производству амфетамина на миллионы гривен на Черкасщине, - СБУ 03
Ликвидирована деятельность нарколаборатории по производству амфетамина на миллионы гривен на Черкасщине, - СБУ 04

Автор: 

наркотики (2144) СБУ (19893) борьба с наркотиками (135) Черниговская область (1132)


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Скорее перераспределила полномочия.
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17.12.2020 13:09 Ответить
еще одного ФОПа задавили....
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17.12.2020 13:21 Ответить
 
 