Очередное нападение на украинский язык: Креминь сообщил о хакерской атаке на сетевую инфраструктуру Секретариата
Компьютерные системы Секретариата уполномоченного по защите государственного языка (языкового обмудсмена) подверглись кибератаке с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой инфраструктуры Секретариата и вывести их из строя.
Об этом говорится на странице языкового омбудсмена в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По данным ведомства, атака была оперативно пресечена силами собственных ИТ-специалистов.
"Мы уже точно знаем, что это не просто попытка повредить устройства. Это - очередная атака на украинский язык и тех, кто его защищает. Кому-то хочется парализовать нашу деятельность, но мы способны отражать как информационные, так и хакерские нападения", - говорится в сообщении.
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В https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 роках на Сірому Клині був розгорнутий рух за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96 Українську Державну Автономію .Зеле́ний Клин, Зелена Україна або Закитайщинаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-3 [3] - історична українська назва території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%27%D1%8F Приамур'я (Зовнішня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F Маньчжурія ) південної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Далекого Сходу , у нижній частині річки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Амур і над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Тихим океаном ; площа близько 1 млн км².
Жовтий Клин - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F українська етнічна територія в нижньому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F Надволжі .
До Жовтого Клину також інколи зараховують суміжні землі https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Надуралля , яке також належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB Південного Уралу . Значні українські сільські острови відомі на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Оренбургщині в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Уральській , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Актюбинській областях, на півдні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Башкортостану . Великі міські громади є в містах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Оренбургу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Орську , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5 Актобе , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%83 Атирау , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BB Оралі .
Малиновий Клин - неофіційна назва регіону компактного проживання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарський край та західні терена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Ставропольського краю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії ). - і що з ними зробила російська мова? те ж саме, що зробили з НИХ, збираються зробити з НАС.