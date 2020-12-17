Отношение к Кернесу не могло быть однозначным, однако у него было видение развития своего города, - Офис Президента
Офис Президент выразил соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила пресс-служба Офиса Президента.
"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единомыслие в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой", - говорится в сообщении.
В Офисе Президента отметили, если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадие Кернесе.
ОП выразил соболезнования в связи со смертью Кернеса.
Напомним, 17 декабря Павел Фукс сообщил о смерти Кернеса.
Первый заместитель городского головы Игорь Терехов заявил, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.
Кроме того, в связи со смертью Кернеса в городе объявлен трехдневный траур.
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"Шарите" - "Пациент Кернес - недееспособен".
Он был недееспособен уже тогда, когда все "СМИ" рассказывали о его приезде в Харьков к 30 декабря. Имеет ли это значение ? Одним Кернесом больше, одним меньше ... но для юридической процедуры признания факта вступления или не вступления Кернеса в должность городского головы - очень даже имеет. Заявление Кернеса с согласием на вступление в должность городского головы, переданная избирательной комиссии Харькова третьими лицами в электронном виде с электронной подписью - фальшивка, со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями.
Должны были получить 2 млрд. Всё сорвалось, фсб приказало деньги вернуть. фукс и допа вернули. гепа и димент - нет, за что и поплатились.
Ну так это ж совсем другое дело
Так що ті хто жалкує за ним по закривайте собі роти і мовчіть бо немає за ким жаліти він вас в дупі всіх бачив глибоко.
Таких тварюк не шкода. Він для України нічого не зробив, а готовий був продати з потрохами.
ніщо не забуто те що творив Кернес при Янику і 2013-2014 з Оплотом. І сепарскі сходки.
https://www.youtube.com/watch?v=4hb2xYVRsaY&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3