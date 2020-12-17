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Отношение к Кернесу не могло быть однозначным, однако у него было видение развития своего города, - Офис Президента

Отношение к Кернесу не могло быть однозначным, однако у него было видение развития своего города, - Офис Президента

Офис Президент выразил соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила пресс-служба Офиса Президента.

"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единомыслие в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента отметили, если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадие Кернесе.

ОП выразил соболезнования в связи со смертью Кернеса.

Напомним, 17 декабря Павел Фукс сообщил о смерти Кернеса.

Первый заместитель городского головы Игорь Терехов заявил, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.

Кроме того, в связи со смертью Кернеса в городе объявлен трехдневный траур.

Читайте: Супруга Кернеса подтвердила смерть мужа

Автор: 

Кернес Геннадий (1286) смерть (9222) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+64
единственное что он развивал в городе так это украинофобию и любовь к русскому миру-
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17.12.2020 13:21
+57
Адольфыч был врагом Украины. Больше нечего тут говорить.
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17.12.2020 13:22
+45
Харьков во время голодомора как и харьковская область - очень сильно пострадали и коренное, вымершее население было замещено малообразованными тупыми орками
Ставлення до Кернеса не могло бути однозначним, проте в нього було бачення розвитку свого міста, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3775
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17.12.2020 13:27
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Только говорили о том, как можно тяжело больного выдвигать на пост главы города. Вот и результат. Теперь опять выборы и куча выброшенных денег.Ставлення до Кернеса не могло бути однозначним, проте в нього було бачення розвитку свого міста, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 5242
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17.12.2020 15:03 Ответить
этот крот сам умножилься на ноль -исход - от него осталось пустое место а родственики пересориться из за наследство.
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17.12.2020 15:03 Ответить
як роса на Сонці...
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17.12.2020 15:19 Ответить
Ні в якому разі ,не зараховувать до церемоніального духового оркестру , баяниствв ,акордионістів тощо !
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17.12.2020 15:33 Ответить
Кернес - бандит и враг Украины. Бандиты и враги Украины сожалеют о смерти Кернеса.
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17.12.2020 15:48 Ответить
+5 точняк
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17.12.2020 16:48 Ответить
Бачення дерібану "свого" міста в нього було та примусу бюджетників до правильного голосування з пресуванням всіх незгодних та конкуруючих "сучих псів".
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17.12.2020 15:50 Ответить
Вполне возможно, что Кернес умер ещё месяц назад , такие слухи были все время. Просто обьявили об этом позже, чтобы не было неожиданностей у определенных личностей, которые не хотят терять власть над Харьковом
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17.12.2020 16:38 Ответить
Сепарский Харьков выбрал в мэры давно умершего Кернеса. Если это сон, то ущипните меня.
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17.12.2020 16:46 Ответить
- Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все.
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17.12.2020 16:46 Ответить
Единственной достоверной информацией о состоянии Кернесе была кратная информация полученная прямо из "Шарите" и опубликованная 2 декабря 2020 г.
"Шарите" - "Пациент Кернес - недееспособен".
Он был недееспособен уже тогда, когда все "СМИ" рассказывали о его приезде в Харьков к 30 декабря. Имеет ли это значение ? Одним Кернесом больше, одним меньше ... но для юридической процедуры признания факта вступления или не вступления Кернеса в должность городского головы - очень даже имеет. Заявление Кернеса с согласием на вступление в должность городского головы, переданная избирательной комиссии Харькова третьими лицами в электронном виде с электронной подписью - фальшивка, со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями.
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17.12.2020 17:21 Ответить
и это подсудное дело
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17.12.2020 21:54 Ответить
Моральные уроды, оказывается, тоже смертны, это дает надежду.
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17.12.2020 17:30 Ответить
Пока эти уроды повыздыхают, они нас всех в гроб загонят.
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17.12.2020 21:03 Ответить
Я бы с удовольствием ускорил этот процесс,но максимум гнева нашего народа выразился в опускании в мусорные баки и поливе зеленкой.На большее мы не способны(к сожалению).Причина,думаю,в рабской психологии,уже,наверное,на генетическом уровне.Уж коли начал,договорю до конца:по моему мнению,более рабоподобной религии,чем православное христианство,не существует,а с примесью столетнего марафона к равенству и братству всех и вся,наши шансы на достойную человека жизнь очень близки к "0"
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19.12.2020 13:35 Ответить
"своё видение развития города". По данным телеграмма "генерал СВР" гепа, допа, димент и фукс в 2014 получили от рф аванс 500 млн долл нала за сдачу Харькова.
Должны были получить 2 млрд. Всё сорвалось, фсб приказало деньги вернуть. фукс и допа вернули. гепа и димент - нет, за что и поплатились.
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17.12.2020 17:31 Ответить
По данным телеграмма "генерал СВР

Ну так это ж совсем другое дело
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18.12.2020 13:28 Ответить
да. это достоверный канал, даёт правдивую информацию.
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18.12.2020 19:26 Ответить
А Харків був для нього лише джерелом доходу. і дійною коровою, відмиванням бабла на Парках,лавочках і корупційних схем по Харкову.

Так що ті хто жалкує за ним по закривайте собі роти і мовчіть бо немає за ким жаліти він вас в дупі всіх бачив глибоко.
Таких тварюк не шкода. Він для України нічого не зробив, а готовий був продати з потрохами.
ніщо не забуто те що творив Кернес при Янику і 2013-2014 з Оплотом. І сепарскі сходки.
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17.12.2020 17:32 Ответить
А ему это бабло в гроб положат?
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17.12.2020 21:06 Ответить
Наконец -то Харьков вздохнёт свободно!! Конечно если зеленский и наше славное СБУ в штаны не наложит!! И не поставит у руля города миллионника нормального проукраинского мера!! только не Допкина -пупкина!! А выборы надо признать недействительными, так как горожане голосовали уже за мёртвого кернеса!! И все эти электронные доверенности большая еврейская липа, ради дерибана денег харьковского бюджета!!
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17.12.2020 18:10 Ответить
Он, как и вы - (ОП) видел развитие в том, чтобы поскорее войти в состав ********...
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17.12.2020 18:32 Ответить
Хоронила мафия крестного отца:
https://www.youtube.com/watch?v=4hb2xYVRsaY&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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17.12.2020 19:28 Ответить
У него было ВИДЕНИЕ - и это аргумент чтобы быть мером миллионного города.
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17.12.2020 20:38 Ответить
Ещё один попал бесплатно на концерт Кобзона.
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17.12.2020 21:09 Ответить
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