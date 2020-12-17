Отношение к Кернесу не могло быть однозначным, однако у него было видение развития своего города, - Офис Президента

Офис Президент выразил соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила пресс-служба Офиса Президента.

"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единомыслие в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента отметили, если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадие Кернесе.

ОП выразил соболезнования в связи со смертью Кернеса.

Напомним, 17 декабря Павел Фукс сообщил о смерти Кернеса.

Первый заместитель городского головы Игорь Терехов заявил, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.

Кроме того, в связи со смертью Кернеса в городе объявлен трехдневный траур.

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