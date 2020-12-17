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Новости Коронавирус и карантин
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"Основное внимание - родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - Рубан назвал основной источник заражения COVID-19

В Киеве действуют ограничительные меры в ресторанах, поэтому широкого распространения коронавируса там не будет. Основное внимание - это родственные заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"В ресторанах у нас внедрены все ограничительные меры, там не будет широкого распространения инфекции. Это будут не те масштабы (учитывая нарушения. - Ред.), которые могут привести к всплеску заболеваемости. Основное внимание - это родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - отметил он.

Напомним, ранее Рубан заявлял, что не видит оснований для усиления карантина в Киеве сейчас. Во введении более жестких ограничений будет необходимость в феврале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление работы общепитов на Новый год не повлияет на заболеваемость коронавирусом, - Рубан

Кроме того, правительство ожидает, что в начале января число новых случаев заражения коронавирусом будет составлять 20-25 тысяч в сутки. Чтобы не допустить коллапса медицинской системы правительство планирует ужесточить карантин в начале января.

карантин (16729) Киев (25518) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Вже зараз необхідно вводити жорсткий локдаун. Життя людей важливіше за рейтинг Зеленського і його слів. Щодня від короновірусу вимирає по 300 людей тільки офіційно.
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17.12.2020 14:18
+1
" "Основное внимание - родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - Рубан назвал основной источник заражения COVID-19"

это Рубан намекает на инфестацию ковидом в семье ново старо преставившегося Гепы (он ковидом так болел, так болел), или Президента Макрона, который протестировался положительно на ковид?
Вы там в Госпотребслужбе определитесь.
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17.12.2020 13:54
+1
А сначала в семью коронавирус откуда-то попадает...
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17.12.2020 13:56
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Черговий "зелений" оракул.
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17.12.2020 13:49 Ответить
" "Основное внимание - родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - Рубан назвал основной источник заражения COVID-19"

это Рубан намекает на инфестацию ковидом в семье ново старо преставившегося Гепы (он ковидом так болел, так болел), или Президента Макрона, который протестировался положительно на ковид?
Вы там в Госпотребслужбе определитесь.
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17.12.2020 13:54 Ответить
А сначала в семью коронавирус откуда-то попадает...
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17.12.2020 13:56 Ответить
Значить будуть штрафувати за розповсюдження інфекції першого хто захворів в сім'ї.
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17.12.2020 14:09 Ответить
"В ресторанах у нас внедрены все ограничительные меры, там не будет широкого распространения инфекции. Это будут не те масштабы (учитывая нарушения. - Ред.), которые могут привести к всплеску заболеваемости. Основное внимание - это родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях".

Этому "главе" Госпотребслужбы Киева прямая дорога в ряды ведущих специалистов-вирусологов. Его мнение просто "бесценно".
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17.12.2020 14:11 Ответить
Да ты что?
Днбил зеленопузый? Чо у тебя в черепной коробке зашевелилось? Явно не извилины...
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17.12.2020 14:14 Ответить
Вже зараз необхідно вводити жорсткий локдаун. Життя людей важливіше за рейтинг Зеленського і його слів. Щодня від короновірусу вимирає по 300 людей тільки офіційно.
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17.12.2020 14:18 Ответить
Лола Ташкенбаева16.12.20 | 01:26
61Что тут не понятного. Можно с другого конца посмотреть. Забрала сегодня урну с прахом на байковом кладбище и узнала что с завтрашнего дня кремация будет ограничена 40 за день. Что крематорий не справляется. Что печи не выдерживают нагрузки, ломаются. Их не успевают ремонтировать.
Статистика это на бумаге. https://gordonua.com/ukr/news/society/vidbuvajetsja-shchos-ne-zovsim-zrozumile-infektsionist-vkazav-na-neuzgodzhenosti-v-statistitsi-po-covid-19-v-ukrajini-1531594.html Картина в самом деле очень ужасная. Не понимаю что они хотят показать заниженными данными. Или может средств не хватает просто и на тесты и на лечение. И прощаться в этом не хотят.
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17.12.2020 18:09 Ответить
Зеле-даун !!!!
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17.12.2020 14:59 Ответить
Хай розкаже, чому в цілого ряду моїх знайомих в сім'ях чоловік і жінка живуть разом, сплять на одному ліжку, причому один хворіє, а другий - ні або через два місяці!
Що з цього приводу скажуть платні тролі?
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17.12.2020 17:46 Ответить
 
 