"Основное внимание - родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - Рубан назвал основной источник заражения COVID-19
В Киеве действуют ограничительные меры в ресторанах, поэтому широкого распространения коронавируса там не будет. Основное внимание - это родственные заболевания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"В ресторанах у нас внедрены все ограничительные меры, там не будет широкого распространения инфекции. Это будут не те масштабы (учитывая нарушения. - Ред.), которые могут привести к всплеску заболеваемости. Основное внимание - это родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - отметил он.
Напомним, ранее Рубан заявлял, что не видит оснований для усиления карантина в Киеве сейчас. Во введении более жестких ограничений будет необходимость в феврале.
Кроме того, правительство ожидает, что в начале января число новых случаев заражения коронавирусом будет составлять 20-25 тысяч в сутки. Чтобы не допустить коллапса медицинской системы правительство планирует ужесточить карантин в начале января.
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это Рубан намекает на инфестацию ковидом в семье
новостаро преставившегося Гепы (он ковидом так болел, так болел), или Президента Макрона, который протестировался положительно на ковид?
Вы там в Госпотребслужбе определитесь.
Этому "главе" Госпотребслужбы Киева прямая дорога в ряды ведущих специалистов-вирусологов. Его мнение просто "бесценно".
Днбил зеленопузый? Чо у тебя в черепной коробке зашевелилось? Явно не извилины...
61Что тут не понятного. Можно с другого конца посмотреть. Забрала сегодня урну с прахом на байковом кладбище и узнала что с завтрашнего дня кремация будет ограничена 40 за день. Что крематорий не справляется. Что печи не выдерживают нагрузки, ломаются. Их не успевают ремонтировать.
Статистика это на бумаге. https://gordonua.com/ukr/news/society/vidbuvajetsja-shchos-ne-zovsim-zrozumile-infektsionist-vkazav-na-neuzgodzhenosti-v-statistitsi-po-covid-19-v-ukrajini-1531594.html Картина в самом деле очень ужасная. Не понимаю что они хотят показать заниженными данными. Или может средств не хватает просто и на тесты и на лечение. И прощаться в этом не хотят.
Що з цього приводу скажуть платні тролі?