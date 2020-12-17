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Путин не решил, пойдет ли на новый срок: "Формально это разрешение есть от народа"

Путин не решил, пойдет ли на новый срок:

Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, пойдет ли он на новые президентские выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил во время пресс-конференции.

По словам Путина, у него есть универсальное правило для принятия решений - это стоит делать, если это пойдет на благо страны.

Он отметил, что запрос от народа на его участие в новых выборах есть, но для себя он еще не принял решение, пойдет ли он на выборы 2024 года.

"Я для себя еще не принял решение, пойду или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать это? Посмотрю", - сказал Путин.

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Автор: 

путин владимир (31260) россия (95515) срок (62)


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Топ комментарии
+7
Та що там "рєшать".Іди до Гепи
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17.12.2020 13:59
+2
Гаага чекає!
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17.12.2020 13:53
+2
Ну волнуйся деда, будет тебе срок. Свои же лапти сплетут. Уже плетут. Давно. Но теперь уже тихое шуршание под ковром переросло в крики, шум и бойню. Пока еще за закрытыми дверьми, но и скрыть уже не получается. Хотя этого старого ушлепка так обложили в бункере что он наверное даже не в курсе что там в мире за стеной твориться.
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17.12.2020 14:28
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Гаага чекає!
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17.12.2020 13:53 Ответить
не поспішай, *****, буде тобі новий строк у Гаазькому трибуналі
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17.12.2020 13:53 Ответить
Не ано у мине кавриком у сартире далжно паработать, а патом Гага.
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17.12.2020 22:35 Ответить
Пожизненное заключение,если по справедливости,он преступник.
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17.12.2020 13:54 Ответить
Піде,бо ще стількі амбітних бажань не звершенно !!!)))
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17.12.2020 13:57 Ответить
от ідіот, наче ніхто не розуміє що пацаки приречені на пожиттєве царювання ху.йлом, аж допоки воно не здохне.
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17.12.2020 13:58 Ответить
не зовсім так - путєну вже плетуть лапті - бо настільки тупоголове обісралось - що більше нікуди...
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17.12.2020 14:00 Ответить
а обісратись путєну допоміг Порошенко - підштовхнувши американців до закриття ППотоку2 та підштовхнувши інші країни обдирати мільярди з Газпрому по прикладу України.
Порошенко - то був Президент України. Є надія що продовжить свою справу - та дивлячись на мудрий нарід - виникають сумніви.
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17.12.2020 14:06 Ответить
Как то насрать под как будут называть следующего урода-надсмотрщика над кацапским стадом...
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17.12.2020 13:59 Ответить
Та що там "рєшать".Іди до Гепи
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17.12.2020 13:59 Ответить
От народа только Одно Зависит , - Что скажет путин.
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17.12.2020 14:00 Ответить
та з9охне він до того часу
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17.12.2020 14:02 Ответить
Він просто так владу не віддасть.
Бо його одразу чикнуть.
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17.12.2020 14:08 Ответить
Путіну не можна йти на пенсію. Якщо президентом Московії стане ліберал чи націоналіст, то Путін буде негайно арештованим. Єдиний вихід - це шукати собі місце в стінах готичного Кремля.
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17.12.2020 14:10 Ответить
Sporim, nedotjanet, tarakani uzhe drug druga nacjinajet pozhiratj
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17.12.2020 14:12 Ответить
Не пойдёт- так понесут. Даже ногами вперёд, как Гепу в мэры.
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17.12.2020 14:15 Ответить
А що саме піде на благо "страни" вирішує х.. ло. Але мені здається він до кінці 2021 не досидить.
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17.12.2020 14:25 Ответить
Магет и не долежать.
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17.12.2020 22:37 Ответить
Щоб ти швидше здох,гнида кацапська!
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17.12.2020 14:26 Ответить
Ну волнуйся деда, будет тебе срок. Свои же лапти сплетут. Уже плетут. Давно. Но теперь уже тихое шуршание под ковром переросло в крики, шум и бойню. Пока еще за закрытыми дверьми, но и скрыть уже не получается. Хотя этого старого ушлепка так обложили в бункере что он наверное даже не в курсе что там в мире за стеной твориться.
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17.12.2020 14:28 Ответить
Цензор, чому ви Ху#ла називаєте якимось путіним???
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17.12.2020 14:28 Ответить
"Формально это разрешение есть от народа" ....пипец какое мракобесие. Возьми ещё "формальное разрешение от народа" на передачу власти по наследству и "формальное разрешение от народа" на преследование тех, кто не согласен с таким разрешением от народа.
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17.12.2020 14:37 Ответить
На фото не Путін а інша людина.
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17.12.2020 15:38 Ответить
Ти не умнічай,ти доживи.
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17.12.2020 16:54 Ответить
ААААА,***!!!!!РАЗРЕШЕНИЕ ОТ НАРОДА)))))))Народ это те рабы безропотные ему разрешение дали,которые на ночь его фото в лобик целуют,на которых он клал с прибором,те,которые лепят петухов из навоза,те,которые живут как в 19 веке без газа,воды?)))))***,остановите землю,я сойду....
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17.12.2020 17:56 Ответить
Перед каждыми выборами говорит что не знает
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17.12.2020 22:27 Ответить
 
 