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"Слуги народа" договорились на зимние каникулы не ехать на дорогие курорты, - Кравчук

Во фракции "Слуга народа" народные депутаты договорились не ездить на дорогие курорты.

Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Такая рекомендация есть. Простите, это неприлично отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис. Хотя, в большинстве, декларации моих коллег позволяют потратить большие средства на отдых. Это наше общее решение, ни у кого не возникало вопросов, почему (не ездить. - Ред.)", - сказала Кравчук.

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Отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, не связано ли такое решение с тем, что нардеп "Слуги народа" во время заседания ВР бронировал отель для отдыха и рассматривал варианты в Доминиканской республике за $6750, Кравчук ответила: "Нет. Это уже несколько недель. Это на самом деле какое-то такое нормальное решение для ответственных политиков. У нас в принципе никто сильно не ездил на Мальдивы и Сейшелы. Я таких не знаю, кто был... Насколько я знаю, наиболее популярные среди теплых стран - это Египет, кто любит кататься на лыжах - то лыжи, и многие будут отдыхать в Украине".

Отвечая на вопрос относительно того, был ли разговор с Колюхом, по поводу его отдыха, Кравчук заметила: "Он не в моей группе. Видимо, что-то говорили. Не знаю, я с ним не общалась после этого".

отдых (389) Слуга народа (2630) Кравчук Евгения (367) Колюх Валерий (4)


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Топ комментарии
+7
Какое Одолжение , ну впрямь от народа Никуда , зашквар не хуже Других. Значит деньги есть,заработанные недоспаными ночами , но от Людей мы их Тратить не будим.Замечательно .
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17.12.2020 13:59
+6
Популісти вони такі.
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17.12.2020 13:58
+5
А "дорогие" для вас это сколько, стесняюсь спросить?
Например, в зарплатах учителя?
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17.12.2020 14:07
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Невже в Затоці та Куяльнику відпочивати будут ???)))
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17.12.2020 13:56 Ответить
Було б добре, якби там, причому десь на 3 метри нижче рівня моря.
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17.12.2020 13:57 Ответить
від чого?????
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17.12.2020 14:25 Ответить
Популісти вони такі.
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17.12.2020 13:58 Ответить
Какое Одолжение , ну впрямь от народа Никуда , зашквар не хуже Других. Значит деньги есть,заработанные недоспаными ночами , но от Людей мы их Тратить не будим.Замечательно .
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17.12.2020 13:59 Ответить
Поедут на недорогие?
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17.12.2020 13:59 Ответить
Съездят недорого. У нас же на содержание нардепов и их помощников / помощниц (нужное подчеркнуть/вычеркнуть) денег ого-го выделено. Ждём фотачег в мордокниге любовниц в стиле "я и пальма", "мой накидался и мочится в бассейн"...
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17.12.2020 14:20 Ответить
Там трохи не так домовились. Домовились в деклараціях показувати, що їздили в дорогі курорти не за дорого.
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17.12.2020 13:59 Ответить
А на летние?
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17.12.2020 14:00 Ответить
Хорошо, а деньги, которьіе предназначались для дорогих курортов, куда взамен пойдут ??Волонтерам?Любовницам?
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17.12.2020 14:00 Ответить
Без сомнения они заслужили отдых на дорогих курортах,столько уже сделали для страны,разбогатели,можно и отдохнуть по царски,нарид же мудрый
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17.12.2020 14:02 Ответить
Все відносно... Хай би краще на мінімальну зарплату чи пенсію місяць прожили
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17.12.2020 14:02 Ответить
Які економні
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17.12.2020 14:04 Ответить
ржу немагу........ , наша депутатська гівноеліта щось придумає, типу - на дорогий курорт я білети категорично не купував але полишити дружину і дітей не зміг із людських міркувань.
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17.12.2020 14:04 Ответить
понятие "недорогие" ну уж очень растяжимое, кому и 10 тыщ на отдых, дорога, а кому и 100тыщ недорого...
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17.12.2020 14:05 Ответить
повірив хтось слугам уродів з їхнім бекграундом паталогічного брехуна?
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17.12.2020 14:06 Ответить
А "дорогие" для вас это сколько, стесняюсь спросить?
Например, в зарплатах учителя?
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17.12.2020 14:07 Ответить
три-четыре зарплаты учителя, 12-15 штук монет..бюджетно ящетаю!
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17.12.2020 14:27 Ответить
Да это форменное варварство - "слугам народа" не отдохнуть от этого... бестолкового народа где ни буть в теплых краях... Даже птицы покинули до весны эти суровые края... Выкрутятся: начнут под какие-то государственные дела... маскировать.
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17.12.2020 14:12 Ответить
ну конечно нет. 7000$/сутки - это недорого.
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17.12.2020 14:12 Ответить
Ага, вірим, вірим... А коли їх там "спалять", то це буде або "падстава", або "двайника падсунули"!!!
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17.12.2020 14:12 Ответить
Эта фотаманташ заказанный маими апанентами из-за маей палическай пазиции. Вот ани миня и дескредетируют. И да. Эта на фотке не Лора, а Марго.
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17.12.2020 14:27 Ответить
А позавчера один из зеленого стада в Доминиканской республике отель щаказал...это дорого или нет?? А сли дорого то что откажется???

Слуга народа" Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха: рассматривает варианты в Доминиканской республике за $6750. ФОТО
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17.12.2020 14:17 Ответить
Давайте опять в Трускавец, а то кнопки путаете (судя по сегодняшнему "голосованию" в Раде).
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17.12.2020 14:22 Ответить
Їжте, xxLи, своє лайно. Ваші "слуги" пообіцяли, що ви оплатите їм "недорогі" курорти. Ви ж, напевне, всі 73% розкошуватимете на дорогих. Весь різдвяний цикл.
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17.12.2020 14:37 Ответить
От же ж ублюдки,хай Бог милує...
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17.12.2020 14:37 Ответить
Здавалось би до чого тут Короновірус?
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17.12.2020 14:37 Ответить
Придурки
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17.12.2020 14:48 Ответить
Знову зарази по всьому світу назбирають і нам притягнуть."Нищеброди" куршавельські
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17.12.2020 14:50 Ответить
Да ви шо????? Жесть !!!!
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17.12.2020 14:58 Ответить
В Буковелі місць на січень-лютий вже нема.
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17.12.2020 15:00 Ответить
Не ну тогда и народ не поедет на дорогие курорты в знак солидарности с наридной властью, потратят высокие обещанные зарплаты в Украине и будет расцвет экономики.
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17.12.2020 15:05 Ответить
Просто отвезут семьи на снятые виллы на Сейшелах. Но сами стойко будут ночевать в шезлонгах у бассейна.
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17.12.2020 15:30 Ответить
Слуги народа" договорились на зимние каникулы не ехать на дорогие курорты, - Кравчук
(Потому что Деньги должны отлежаться в тени, за голосование. Учить салобонов приходится,не отсвечивать сразу , не делать крупных и заметных покупок. )
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17.12.2020 15:44 Ответить
а кто сказал, шо Оман и чартер оттуда это дорого?!
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17.12.2020 16:08 Ответить
На очень дорогие - можно.....тихонечко ,под чужой кличкой!!
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17.12.2020 16:20 Ответить
Правильно, лучше на сэкономленные в "Велюре" пообедать.
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17.12.2020 16:43 Ответить
Год выдался урожайным - почему бы и не поехать. По примеру Шмаркли - вначале Буковель под камерами, а затем тихонько кто куда: Куршавель, Мальдивы и другие "бюджетные" курорты мира.
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17.12.2020 20:32 Ответить
 
 