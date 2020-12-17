ВР не смогла назначить Витренко вице-премьером и министром энергетики. ВИДЕО

Верховная Рада не смогла назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики.

"За" назначение Витренко первым вице-премьером и министром энергетики проголосовали лишь 186 нардепов из 226 необходимых, передает корреспондент Цензор.НЕТ. Таким образом вопрос назначения Юрия Витренко не был одобрен депутатами Верховной Рады.

Ранее Цензор,НЕТ сообщал о том, что комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины.

Кроме этого сообщалось, что в условиях коронакризиса под давлением Владимира Зеленского и Андрея Ермака Кабмин выплатил Юрию Витренко 170 млн грн премии.