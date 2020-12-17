Строительство нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что строительства нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в четверг в Киеве на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году.
"Что касается строительства нового мусороперерабатывающего завода, то есть планы, будем определяться. В первую очередь с инвесторами, которые будут вкладывать в это средства", - сказал Кличко
Мэр подчеркнул, что вопрос возведения нового мусороперерабатывающего завода будет проходить публично, так как на такое строительство необходимы большие инвестиции.
"Большие инвестиции связаны с возвратом инвестиций, поэтому могу сказать..., что тариф на мусор может также подняться", - добавил мэр.
Кличко добавил, что пока про это говорить рано, город будет делать это мягко, чтобы снизить нагрузку на каждого киевлянина.
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Швеция берет мусор из других стран на переработку потому что другие страны платят за его переработку. Им дешевле заплатить чтобы его переработали в Швеции чем переработать у себя (+ громадные экологические налоги).
О том что мусор просто вот сам по себе приносит прибыль - нет никаких данных.
Виталик про это и говорит - хотите переработку - пожалуйста, но это будет дороже чем сейчас.
Продажа сопутствующих отходов не покрывает затрат на переработку.
Если вычесть плату с граждан, то переработка мусора - убыточное занятие, во всем мире.
ЗРОЗУМІЛИ ВІТАЛЬКА - СМІТТЄВА МАФІЯ З ПОЛІГОНІВ СМІТТЯ НЕ ******** ЗМІН І ДІЛИТИСЬ НАДПРИБУТКАМИ
Хай Україна і надалі тоне у смітті
9 этажный дом, 55 квартир, по 150 грн в месяц, вывозят 10 контейнеров в месяц.
то есть:
825 грн за 1 м³.
А НЕ ДО ХРЕНА ЛИ?
А то кинутся потом, а местов - нет!