Строительство нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что строительства нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в четверг в Киеве на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году.

"Что касается строительства нового мусороперерабатывающего завода, то есть планы, будем определяться. В первую очередь с инвесторами, которые будут вкладывать в это средства", - сказал Кличко

Мэр подчеркнул, что вопрос возведения нового мусороперерабатывающего завода будет проходить публично, так как на такое строительство необходимы большие инвестиции.

"Большие инвестиции связаны с возвратом инвестиций, поэтому могу сказать..., что тариф на мусор может также подняться", - добавил мэр.

Кличко добавил, что пока про это говорить рано, город будет делать это мягко, чтобы снизить нагрузку на каждого киевлянина.

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