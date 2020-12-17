Должна "созреть определенная обстановка": Путин назвал условие вывода российских войск из Приднестровья
Президент России Владимир Путин назвал условие вывода российских войск из Приднестровья.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции.
По словам Путина, в целом, Россия поддерживает вывод российского контингента из региона, однако для этого там должна "созреть определенная обстановка".
"Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдут все по пути мира, примирения. Мы за это", - пояснил Путин.
Он отметил, что страны уже были близки к такому решению во время нахождения у власти бывшего президента Молдовы Владимира Воронина, однако тогда тот в последний момент отказался от договоренностей из-за давления со стороны стран Запада.
"И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем, почему - непонятно", - добавил президент РФ.
В конце ноября избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть полностью выведены российские войска. Через несколько дней она вновь заверила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из региона.
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все просто
Ну який з рашки миротворець...
Як дитина нерозумна, їйБо..
Потрібно спершу назвати речі своїми іменами.
А так, юридична підміна та словоблудіє, нічого правдивого в тих папірцях.
Їм місце самі знаєте де.
Я не гражданин Молдовы, сужу лишь со стороны, но я вижу, что Приднестровье - абсолютно искусственное, притянутое за уши всевдогосударственное образование под протекторатом РФ, где никто особо не слышал о демократии, свободе слова, развитии экономики и т.д.
Насправді друга сторона, як і в багатьох конфліктах на просторах бувшого совка - рашка.
Почніть з себе краще.
Але особисто ви навіть не здібні назвати рашку окупантом.
Це ж не вигадка, а реальність.
И нет по этой группировке ни каких подписей...ни одной...ни лвух сторон...
PS Нехай ніхто не плекає жодних ілюзій - москалі звідти вийдуть лише при умові введення українського контингенту з наступноєю інтеграцією і поверненням Придністрянщини до України. Але для цього потрібна більш активна політика Києва в цьому напрямку, а не соплі...
Може існують якісь протиріччя, але вони породжені рашкою, і ніким іншим.
Протиріччя там не "якісь", а кардинальні, непереборні - Українці Придністрянщини не сприймають румунізацію і не ляжуть під Румунію у випадку т.з."аншлюсу".
Пшол вон, оккупант, на свои мокшанские болота!
Так як і із Абхазії-Осетії, Сирії, Лугандонії і Криму, Карабаху і звідусіль де паРаша запхала свого смердючого писка!!!!
І ЦЕ КОЛИСЬ ТА СТАНЕТЬСЯ!!!