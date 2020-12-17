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Должна "созреть определенная обстановка": Путин назвал условие вывода российских войск из Приднестровья

Должна

Президент России Владимир Путин назвал условие вывода российских войск из Приднестровья.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции.

По словам Путина, в целом, Россия поддерживает вывод российского контингента из региона, однако для этого там должна "созреть определенная обстановка".

"Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдут все по пути мира, примирения. Мы за это", - пояснил Путин.

Он отметил, что страны уже были близки к такому решению во время нахождения у власти бывшего президента Молдовы Владимира Воронина, однако тогда тот в последний момент отказался от договоренностей из-за давления со стороны стран Запада.

"И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем, почему - непонятно", - добавил президент РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет настаивать на выводе российских сил из Приднестровья, - Кулеба

В конце ноября избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть полностью выведены российские войска. Через несколько дней она вновь заверила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из региона.

Молдова (1871) Приднестровье (657) путин владимир (31260) россия (95515)


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Топ комментарии
+10
Можете ними підтертися.
Насправді друга сторона, як і в багатьох конфліктах на просторах бувшого совка - рашка.
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17.12.2020 14:36
+7
что нужно брать в кавычки "российские миртоворцы". Иначе можно подумать что русские и правда миротворцы.
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17.12.2020 14:45
+6
понятия "российские миртоворцы" не существует. исправьте заголовок и не распространяйте ватную пропаганду
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17.12.2020 14:38
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"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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17.12.2020 14:29 Ответить
Должна созреть определенная обстановка , - Ничего Поджарят.
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17.12.2020 14:29 Ответить
Здається, ваша влада вже тисячі разів натякали окупантам покинути захоплені території.
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17.12.2020 14:31 Ответить
русня одна сторона і ваша влада інша.
все просто
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17.12.2020 14:35 Ответить
А ви реально на речі не пробували дивитись ?
Ну який з рашки миротворець...
Як дитина нерозумна, їйБо..
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17.12.2020 14:45 Ответить
Вашими папірцями проблеми не вирішити.
Потрібно спершу назвати речі своїми іменами.
А так, юридична підміна та словоблудіє, нічого правдивого в тих папірцях.
Їм місце самі знаєте де.
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17.12.2020 14:50 Ответить
стоп. ну юридическая норма же кем-то написана? Это же не божественное явление, которое нельзя оспорить? Раз норма написана, она написана в чьих-то интересах. И если интересы кого-то не устраивают - норму необходимо менять.
Я не гражданин Молдовы, сужу лишь со стороны, но я вижу, что Приднестровье - абсолютно искусственное, притянутое за уши всевдогосударственное образование под протекторатом РФ, где никто особо не слышал о демократии, свободе слова, развитии экономики и т.д.
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17.12.2020 14:54 Ответить
соответственно власти т.н. Приднестровской МР не имеют никаких полномочий быть стороной конфликта, так как по сути они являются узурпаторами этой самой власти в регионе. То, что обезумевнее от бедности и тридцатилетней промывки мозгов население этого не всегда отстреливает - не причина признавать ПМР субъектом.
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17.12.2020 14:56 Ответить
Чмо ватное, шо ты тут лепишь за кацапов !!!! На ...УЙ, на па-рашу !!!!!
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17.12.2020 14:52 Ответить
Напомните, кто вторая сторона?
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17.12.2020 14:32 Ответить
Можете ними підтертися.
Насправді друга сторона, як і в багатьох конфліктах на просторах бувшого совка - рашка.
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17.12.2020 14:36 Ответить
Цивілізований світ підтримає.
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17.12.2020 14:43 Ответить
Якщо владу обирає вата,яка навіть не хоче визнавати факту окупації їхніх же земель, то марно сподіваєтесь...
Почніть з себе краще.
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17.12.2020 14:53 Ответить
Не знаю, що у вас там було.
Але особисто ви навіть не здібні назвати рашку окупантом.
Це ж не вигадка, а реальність.
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17.12.2020 14:58 Ответить
Слыш винторогий...там кроме миротворцев из паРаши есть и группировка парашинских войск...которую паРаша обязана была вывести еще в 2001 году...
И нет по этой группировке ни каких подписей...ни одной...ни лвух сторон...
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17.12.2020 14:39 Ответить
Не ерзай на бутылке винторогий...мазоль натрешь..
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17.12.2020 14:49 Ответить
Это опыт миллионов винторогих скотов типа тебя из паРаши...так что не ерзай..
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17.12.2020 15:01 Ответить
Так что же, аборигены приднестровья до сих пор жаждют воссоединения с покойным СССР-ом?
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17.12.2020 14:31 Ответить
"Аборигени", як ви виразилися - то етнічні українці, споконвіків проживаючі на своїх землях. І питання тут не в московському (чи іншому) контингенті а в непереборних протирччях між Українським Лівобережжям і Молдовою, між слов"янським і романським етносами, котрі є несумісними для одного державного організму, як несумісні чужі органи наспіх пришиті тупим хірургом (Сталіном).
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17.12.2020 14:39 Ответить
Ого, так рашка там укров защищает, оказывается!
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17.12.2020 14:43 Ответить
Насамперед - не "укров", а Українців, кацапський казарменний жаргон залиш при собі. Російський контингент наразі є елементом стримування від насильницької румунізації слов"янського (переважно українського) населення на споконвічних етнічних історичних українських землях (див. історію). Особливою загрозою є намагання націоналістів Румунії і Молдови здійснити "аншлюс" Румунією Молдови зі створенням т.з. "Великої Румунії" ("Романія Маре"). Це є непереборним протиріччям між Українським Лівобережжям і Молдавою: у випадку "аншлюсу" Дністер перетвориться у лінію фронту.
PS Нехай ніхто не плекає жодних ілюзій - москалі звідти вийдуть лише при умові введення українського контингенту з наступноєю інтеграцією і поверненням Придністрянщини до України. Але для цього потрібна більш активна політика Києва в цьому напрямку, а не соплі...
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17.12.2020 15:27 Ответить
якби не ватани, не було би того придністров'я.
Може існують якісь протиріччя, але вони породжені рашкою, і ніким іншим.
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17.12.2020 14:44 Ответить
Згідний - саме "ватани" (більшовицька Москва) у 1924 році з цих (етнічних українських) земель була штучно створили молдавська автономія (щоправда тоді у складі України, як плацдарм для захопленнявсієї Бесарабії - Молдавії), а в 1940 - передана до складу захопленої МРСР разом зі всіма Українцями.Кацапами тоді там і не смерділо, та і зараз "русскіє" там - то русифіковані українці...
Протиріччя там не "якісь", а кардинальні, непереборні - Українці Придністрянщини не сприймають румунізацію і не ляжуть під Румунію у випадку т.з."аншлюсу".
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17.12.2020 15:36 Ответить
Радует,что большинство из нас ещё посмеется на ********** похоронах
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17.12.2020 14:33 Ответить
"только через мой труп"...
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17.12.2020 14:35 Ответить
понятия "российские миртоворцы" не существует. исправьте заголовок и не распространяйте ватную пропаганду
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17.12.2020 14:38 Ответить
что нужно брать в кавычки "российские миртоворцы". Иначе можно подумать что русские и правда миротворцы.
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17.12.2020 14:45 Ответить
русскоміротворцы
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17.12.2020 14:46 Ответить
Слышь, чмо плешивое, твое мнение Хозяина земли не интересует.
Пшол вон, оккупант, на свои мокшанские болота!
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17.12.2020 15:00 Ответить
Умова виведення парашних військ із Молдови одна, смерть паРаші!
Так як і із Абхазії-Осетії, Сирії, Лугандонії і Криму, Карабаху і звідусіль де паРаша запхала свого смердючого писка!!!!
І ЦЕ КОЛИСЬ ТА СТАНЕТЬСЯ!!!
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17.12.2020 15:24 Ответить
Тут по ветке молдаванин писал, что без инициативы с левого берега вопрос не решается. А что сделали мы, чтобы такая буза была? Может контрабас им перекрыли? Или в портах их грузы игнорировали? Или эмбарго объявили? Нет, всё с точностью наоборот! Украина - источник ихних бандитских доходов.
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17.12.2020 15:35 Ответить
пока пукин не получит хорошо в дюндель -он не успокоится! а запад мочится перед ним!
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17.12.2020 15:45 Ответить
...вітієвато так. Насправді, коли ти здохнеш, тоді і дозріє
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17.12.2020 16:12 Ответить
А то, что россия на стамбульском саммите обязалась вывести войска из молдовы до 2006 !!!года уже ничего не значит?
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17.12.2020 17:29 Ответить
Анекдот из двух слов--москаль миротворец.
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17.12.2020 17:47 Ответить
Скоро созреет)) Бояре уже над этим работают))
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17.12.2020 18:08 Ответить
Має "дозріти певна обстановка": Путін назвав умову виведення російських військ із Придністров'я - Цензор.НЕТ 6445
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17.12.2020 23:29 Ответить
 
 