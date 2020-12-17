"Кравчук просит объяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет ВР

Глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук не видит правовых оснований своего участия во встрече с членами комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, на которой его призывали объяснить "план действий" относительно выборов на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в письменном ответе Кравчука в адрес профильному комитету, копию которого обнародовал первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, народный депутат Роман Лозинский (фракция "Голос") в соцсети.

"Как глава делегации я работаю исключительно в правом поле Украины. Мне на данный момент не до конца понятны правовые основания вызова меня как главы делегации, назначенного указом президента Украины, для заслушивания в одном из комитетов Верховной Рады Украины. Буду искренне признателен за предоставление мне соответствующих правовых разъяснений", - подчеркнул Кравчук в ответе комитету Верховной Рады.

Как сообщалось, 14 декабря комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пригласил Кравчука на встречу, чтобы услышать разъяснения относительно намерения провести в марте выборы на временно оккупированной территории Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если государство захочет вести игру, чтобы война в любой форме продолжалась, я из нее выйду, - Кравчук

Напомним, ранее парламентский комитет вызвал Кравчука обсудить "план действий" по Донбассу

17 декабря первый заместитель главы комитета Роман Лозинский (фракция "Голос") сообщил, что Кравчук отказался прийти на заседание комитета Рады.

В ноябре Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.