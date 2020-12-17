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Кравчук просит объяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет ВР

Кравчук просит объяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет ВР

Глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук не видит правовых оснований своего участия во встрече с членами комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, на которой его призывали объяснить "план действий" относительно выборов на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в письменном ответе Кравчука в адрес профильному комитету, копию которого обнародовал первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, народный депутат Роман Лозинский (фракция "Голос") в соцсети.

"Как глава делегации я работаю исключительно в правом поле Украины. Мне на данный момент не до конца понятны правовые основания вызова меня как главы делегации, назначенного указом президента Украины, для заслушивания в одном из комитетов Верховной Рады Украины. Буду искренне признателен за предоставление мне соответствующих правовых разъяснений", - подчеркнул Кравчук в ответе комитету Верховной Рады.

Как сообщалось, 14 декабря комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пригласил Кравчука на встречу, чтобы услышать разъяснения относительно намерения провести в марте выборы на временно оккупированной территории Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если государство захочет вести игру, чтобы война в любой форме продолжалась, я из нее выйду, - Кравчук

Напомним, ранее парламентский комитет вызвал Кравчука обсудить "план действий" по Донбассу

17 декабря первый заместитель главы комитета Роман Лозинский (фракция "Голос") сообщил, что Кравчук отказался прийти на заседание комитета Рады.

В ноябре Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

ВР (29245) Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) Голос партия (499) Лозинский Роман (39)


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Топ комментарии
+15
тогда в 91м Украина не туда повернула, проголовав за ето, а не за Черновола..
с какой же кровью и болью исправляются ошибки,
а казалось бы бумажка вброшеная в ведро....
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17.12.2020 14:55
+11
недокацапячил....
и етот недоумок был Президентом Украины....
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17.12.2020 14:40
+8
И ведь он прав . Он "общественник"
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17.12.2020 14:38
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И ведь он прав . Он "общественник"
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17.12.2020 14:38 Ответить
да нет что то темнит Макарыч раньше он как минимум бигав у Раду и давал часа на 4 пояснения шо да как даже по Фокину также пояснял мол то его ЛИЧНЫЕ мнения и слова а не всего ТКГ...
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17.12.2020 14:47 Ответить
Має право бо вже можливо демєнція у розпалі.
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17.12.2020 14:52 Ответить
Ещё раз, официально - он никто. Хочет приходит, хочет - нет.
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17.12.2020 15:07 Ответить
Официально - он глава делегации, или его текущая должность это полная профанация ?
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17.12.2020 15:16 Ответить
Специально выделю -
У липні 2020 на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі по врегулюванню російсько-українського конфлікту на Донбасі. Відповідне розпорядження №424 / 2020 рп від 30 липня опубліковано на сайті глави держави.
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17.12.2020 15:22 Ответить
Ключевое здесь "став головою української делегації в Тристоронній контактній групі по врегулюванню російсько-українського конфлікту на Донбасі." это должность, а то что он за это деньги не получает "громадських засадах" это его личное дело.
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17.12.2020 15:37 Ответить
На общественных началах - Значение словосочетания «на общественных началах»
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
1. без https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 оплаты , в порядке общественной нагрузки или самодеятельности.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2009/may/issue-38/article-53071.html -
Работа на общественных началах: соответствует интересам работодателя, но противоречит требованиям законодательства
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17.12.2020 15:41 Ответить
Дочитайте статью до конца: Кроме того, действующее законодательство прямо предусматривает возможность выполнения работ на общественных началах в органах государственной власти и местного самоуправления. Например, согласноп. 9 ст. 39 Закона Украины «О местных государственных администрациях» от 09.04.99 г. № 586-XIVпредседатели местных госадминистраций создают с целью содействия осуществления полномочий местных администраций консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы, службы и комиссии, члены которых выполняют свои функции на общественных началах.
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17.12.2020 15:45 Ответить
Это я знаю, вопрос о юр. ответственности таких лиц. По сути её нет.
Пример, я госслужащий, вы на общественных началах помогаете мне в конкретном тендере.
Я накосячил, не без вашей помощи, вопрос - кого посадят?
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17.12.2020 15:56 Ответить
Да у него действительно нет ни какой ответственности, и он никто и это конечно дает ему право плевать на вр как он это делал и будучи президентом. Но общественное начало к этому отношение не имеет. За него и его деятельность несет ответственность президент, и он его за шкирку должен притащить к высшему органу власти в нашей стране. А уж президента вр имеет право создать следственную комиссию по импичменту или как там и заслушивать президента. Так что Кравчук просто подставляет Зелю или они с такой радой пока себя богами чувствуют.
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17.12.2020 16:19 Ответить
Так. И чего мы тогда сцепились?
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17.12.2020 16:30 Ответить
Просто прояснили правду. Я для себя например кое что узнал из регламента вр. И я не считаю это сцепились, просто в процессе спорного диалога что то прояснилось.
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17.12.2020 16:54 Ответить
Мир, дружба, кукуруза
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17.12.2020 17:09 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №302/2020Про зміни у складі делегації України для участі у Тристоронній контактній групі1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 5 травня 2020 року № 167 «Про делегацію України для участі у Тристоронній контактній групі»:1) увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі КРАВЧУКА Леоніда Макаровича - Президента України у 1991 - 1994 роках, визначивши його главою делегації;
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17.12.2020 15:24 Ответить
Ну и? https://www.president.gov.ua/documents/4242020-rp-34549
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №424/2020-рп
Про представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях

1. Увільнити КУЧМУ Леоніда Даниловича від виконання обов'язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
2. Уповноважити Президента України у 1991 - 1994 роках КРАВЧУКА Леоніда Макаровича представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
Л.Кравчук здійснює діяльність, що передбачена цим Розпорядженням, на громадських засадах.
3. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Президента України від 3 червня 2019 року № 57 «Про уповноваження Л.Кучми на участь у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях».
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
30 липня 2020 року
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17.12.2020 15:36 Ответить
Ключевое здесь "став головою української делегації в Тристоронній контактній групі по врегулюванню російсько-українського конфлікту на Донбасі." это должность, а то что он за это деньги не получает "громадських засадах" это его личное дело.
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17.12.2020 15:38 Ответить
Ну ладно, повторю и я
На общественных началах - Значение словосочетания «на общественных началах»
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
1. без https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 оплаты , в порядке общественной нагрузки или самодеятельности.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2009/may/issue-38/article-53071.html -
Работа на общественных началах: соответствует интересам работодателя, но противоречит требованиям законодательства
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17.12.2020 15:43 Ответить
- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…
В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…(с)
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17.12.2020 14:57 Ответить
За ИиП
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17.12.2020 15:08 Ответить
Просто у старого пердуна начинается звездная болезнь.
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17.12.2020 17:06 Ответить
Но он умнее "новых лицц"
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17.12.2020 17:12 Ответить
Дерьмо'с. Зеленое. Вот и все основания.
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17.12.2020 14:39 Ответить
недокацапячил....
и етот недоумок был Президентом Украины....
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17.12.2020 14:40 Ответить
Гопота пытается пошить в дурни фундатора Украины.Вы -плесень,по сравнению с ним.Вечная плесень.
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17.12.2020 14:42 Ответить
Кравчук клав на дєпутатів,причому конкретно :
-Я під Єрмаком,фраєра !
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17.12.2020 14:43 Ответить
дЕрмак мой босс! а вы кто такие?
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17.12.2020 14:47 Ответить
Чувака послали, мол съезди, потри с русскими. Он сказал, мол а смысл, результата не будет. Ему -Ну нам быдлу нужно видимость работы показать, а то эти 73% начинают что-то подозревать.
-Ну давайте я дружбана старинного возьму.
-Да кого хочешь, лишь бы пыли побольше.

А ща -А кули вы теперь хотите?
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17.12.2020 14:48 Ответить
Недопонимает,до туалета не успевает или забывает.Дед в неадеквате однозначно.Надо было Яроша назначить.
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17.12.2020 14:48 Ответить
А мені цікаво чому тебе досі в СБУ не викликали для вручення підозри?
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17.12.2020 14:49 Ответить
Вже не підсудний.
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17.12.2020 14:51 Ответить
Макарич, патєнт на кравчучку ні в якому разі не віддавай.
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17.12.2020 14:50 Ответить
Не хватало, ще щоб внуки діда на ковёр визивали...
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17.12.2020 14:52 Ответить
тогда в 91м Украина не туда повернула, проголовав за ето, а не за Черновола..
с какой же кровью и болью исправляются ошибки,
а казалось бы бумажка вброшеная в ведро....
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17.12.2020 14:55 Ответить
Засцяв кпссний ідеолог..
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17.12.2020 15:02 Ответить
Ехехе, Леоніде Макаровиче фортуна дуже мінлива, а молоді фаворити обходять із нахабством молодого мустанга все частіше))
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17.12.2020 15:05 Ответить
"Кравчук просит объяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет ВР
https://images.cnscdn.com/images/c/e/0/a/ce0a8f49d64662230e811d35006ef618/original.jpgГлава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук не видит правовых оснований своего участия во встрече"


СТАРИЙ КОМУНЯКА КОСИТЬ ПІД ДУРАЧКА
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17.12.2020 15:09 Ответить
Позвольте, а по какому праву? - выпятив вперёд челюсть, запротестовал давно, в отличии от неё, всё понявший Клоссон, - Я подданный Британской Империи (с)
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17.12.2020 15:10 Ответить
послал....похоже на то
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17.12.2020 15:11 Ответить
Це той кравчук, на ганебну згадку про якого маленький ручний візочок народ назвав "Кравчучка"? Чому він все ще на волі? Чому?
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17.12.2020 15:12 Ответить
Вата начинает визжать о законах и законности только тогда, когда ее хватают за жирное вымя.
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17.12.2020 15:19 Ответить
Правильно він говорить. Він ніхто і його звати ніяк. Зелю тра викликати
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17.12.2020 15:39 Ответить
зєля також недієздатний - дЄрмака треба викликати
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17.12.2020 16:27 Ответить
Похоже решил "затихариться", чувствует что-то неладное.
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17.12.2020 17:14 Ответить
Його треба викликати не у ВР , а у НАБУ за незаконну передачу РФу ( ратифікації угод Алма-Атинських не було ) оперативно-тактичних ядерних ракет , яким чиеном вони зникли з ВСУ, та й взагалі розповів би чому продав і стратегічну авіацію та стратегічну ядерну зброю ???
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17.12.2020 18:34 Ответить
 
 