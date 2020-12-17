Кравчук просит объяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет ВР
Глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук не видит правовых оснований своего участия во встрече с членами комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, на которой его призывали объяснить "план действий" относительно выборов на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в письменном ответе Кравчука в адрес профильному комитету, копию которого обнародовал первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, народный депутат Роман Лозинский (фракция "Голос") в соцсети.
"Как глава делегации я работаю исключительно в правом поле Украины. Мне на данный момент не до конца понятны правовые основания вызова меня как главы делегации, назначенного указом президента Украины, для заслушивания в одном из комитетов Верховной Рады Украины. Буду искренне признателен за предоставление мне соответствующих правовых разъяснений", - подчеркнул Кравчук в ответе комитету Верховной Рады.
Как сообщалось, 14 декабря комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пригласил Кравчука на встречу, чтобы услышать разъяснения относительно намерения провести в марте выборы на временно оккупированной территории Донбасса.
Напомним, ранее парламентский комитет вызвал Кравчука обсудить "план действий" по Донбассу
17 декабря первый заместитель главы комитета Роман Лозинский (фракция "Голос") сообщил, что Кравчук отказался прийти на заседание комитета Рады.
В ноябре Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
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У липні 2020 на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі по врегулюванню російсько-українського конфлікту на Донбасі. Відповідне розпорядження №424 / 2020 рп від 30 липня опубліковано на сайті глави держави.
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
1. без https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 оплаты , в порядке общественной нагрузки или самодеятельности.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2009/may/issue-38/article-53071.html -
Работа на общественных началах: соответствует интересам работодателя, но противоречит требованиям законодательства
Пример, я госслужащий, вы на общественных началах помогаете мне в конкретном тендере.
Я накосячил, не без вашей помощи, вопрос - кого посадят?
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №424/2020-рп
Про представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях
1. Увільнити КУЧМУ Леоніда Даниловича від виконання обов'язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
2. Уповноважити Президента України у 1991 - 1994 роках КРАВЧУКА Леоніда Макаровича представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
Л.Кравчук здійснює діяльність, що передбачена цим Розпорядженням, на громадських засадах.
3. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Президента України від 3 червня 2019 року № 57 «Про уповноваження Л.Кучми на участь у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях».
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
30 липня 2020 року
На общественных началах - Значение словосочетания «на общественных началах»
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
1. без https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 оплаты , в порядке общественной нагрузки или самодеятельности.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2009/may/issue-38/article-53071.html -
Работа на общественных началах: соответствует интересам работодателя, но противоречит требованиям законодательства
В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…(с)
и етот недоумок был Президентом Украины....
-Я під Єрмаком,фраєра !
-Ну давайте я дружбана старинного возьму.
-Да кого хочешь, лишь бы пыли побольше.
А ща -А кули вы теперь хотите?
с какой же кровью и болью исправляются ошибки,
а казалось бы бумажка вброшеная в ведро....
https://images.cnscdn.com/images/c/e/0/a/ce0a8f49d64662230e811d35006ef618/original.jpgГлава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук не видит правовых оснований своего участия во встрече"
СТАРИЙ КОМУНЯКА КОСИТЬ ПІД ДУРАЧКА