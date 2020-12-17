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Новости Коронавирус и карантин
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Массовая вакцинация от коронавируса в Евросоюзе стартует 27 декабря, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Массовая вакцинация от коронавируса в Евросоюзе стартует 27 декабря, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Вакцинация в странах Европейского Союза стартует 27 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС. Защитим наших граждан вместе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз может передать около 5% закупленной вакцины от COVID-19 бедным странам. Отмечается, что 5% - это 65 млн доз.

Читайте: Байден обсудил вопрос Украины с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Мишелем

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17121) Урсула фон дер Ляйен (512) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А насильственная вакцинация планируется?
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17.12.2020 14:45 Ответить
если "добровольцев" не будет около 2/3 будет и не добровольная вакцинация поголовья иначе теряется смысл вакцинации, если он вообще существует с данной вакциной.
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17.12.2020 14:52 Ответить
Ні... розстріл на місці
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17.12.2020 14:52 Ответить
Зондеркоманди вже сформовані
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17.12.2020 14:54 Ответить
- А если они не захотят добровольно вакцинироваться?
- Тогда отключим газ...
Масова вакцинація від коронавірусу в Євросоюзі стартує 27 грудня, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 8547
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17.12.2020 16:50 Ответить
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17.12.2020 18:32 Ответить
Эта услуга зарезервирована только для эпилептических старушек.
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17.12.2020 15:07 Ответить
А окурок с.ыт вакцинироваться! Чего же ты,дрянь,боишься? Она же испытана и сертифицирована?!
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17.12.2020 16:09 Ответить
Как же так, а Зеленский говорил, что Украина получит вакцину одной из первых стран? Что вопрос у него на постоянном контроле.
Мы только одни из первых по количеству заболевших на душу населения даже при заниженной статистике.
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17.12.2020 16:13 Ответить
 
 