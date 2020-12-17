РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11102 посетителя онлайн
Новости
1 278 15

КСУ начал рассмотрение дела "зеленых" тарифов без внимания к позициям инвесторов, - адвокат

КСУ начал рассмотрение дела

Инвесторы в зеленую энергетику обеспокоены формальным подходом Конституционного Суда Украины по делу о зеленых тарифах, поскольку рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, без привлечения сторон и без должного внимания к предоставленной суду позиции инвесторов.


Об этом в ходе пресс-конференции заявил управляющий партнер юридической компании Arzinger, адвокат Тимур Бондарев, комментируя сегодняшнее рассмотрение дела в КСУ относительно якобы незаконности зеленых тарифов в КСУ по представлению 47 народных депутатов.


"Суд принял решение рассматривать дело без привлечения заинтересованных сторон, это тоже нас немного расстраивает, поскольку дело очень сложное и активное участие представителей ассоциаций могло бы помочь судьям разобраться в этом деле", - заявил Бондарев, добавив, что представление 47 народных депутатов является безосновательным.


По его словам, суд решил рассматривать дело в письменном и закрытом режиме, хотя даже в карантинных условиях мог бы это качественно делать в режиме онлайн с привлечением всех сторон.
"Еще раз акцентирую внимание на том, что дело является очень сложным. Именно в интересах суда, чтобы подтвердить свою беспристрастность получить прямые объяснения, задать вопросы представителям индустрии. Мы этой возможности не получили ", - сказал Бондарев.
"Тем более суд странно сказал, что дополнительных материалов и дополнительной информации якобы нет. Хотя ассоциации провели сумасшедшую работу, чтобы помочь разобраться, предоставили все объяснения необходимые, аргументацию, почему требования безосновательны и мы не понимаем, будут ли они приняты во внимание и каким образом они будут рассмотрены ", - отметил адвокат.
Вместе с тем он подчеркнул, что инвесторы все же рассчитывают на принятие во внимание судом позиции инвесторов и ассоциаций возобновляемой энергетики для более основательного и сбалансированного рассмотрения дела.


Напомним, в августе 2020 по иску 47 народных депутатов, входящих в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о зеленых тарифах.
Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.НЕТ сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.
По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.
По мнению доктора юридических наук, профессора Ужгородского национального университета, советника Председателя Конституционного Суда Украины (2008-2010) Михаила Савчина, парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, которые сейчас пытаются обжаловать в Конституционном Суде.
Как отмечает юридический советник компании Арцингер Ярослав Чекер, ни одна страна в мире не ставит под сомнение законность "зеленых" тарифов, признание их неконституционными в Украине станет катастрофой для инвестиционного имиджа страны.

Автор: 

инвесторы (333) Зеленый тариф (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
"Формальный подход" - это когда думают об интересах миллионов потребителей, а не кучки спекулянтов?
показать весь комментарий
17.12.2020 15:24
+3
Совсем зебил? На Ахметку работаешь!
показать весь комментарий
17.12.2020 15:47
+2
Насправді правильно зроблять, якщо відмінять. Не може найбідніша країна Європи платити найвищу в світі ціну за кіловат/годину зеленої енергетики(сонячні панелі, вітряки і т.д.).
показать весь комментарий
17.12.2020 16:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це гарний внесок для відкриття економічного безвізу, анонсованого Зеленським годину тому. Му-ха-ха-ха-ха!
показать весь комментарий
17.12.2020 15:16 Ответить
"Формальный подход" - это когда думают об интересах миллионов потребителей, а не кучки спекулянтов?
показать весь комментарий
17.12.2020 15:24 Ответить
А мульйони потрєбітєлєй це, напевно бєні-вєні і ахмєтки всілякі? Бо для простих мільйонів всі ці зебільні ігрища закінчаться черговим закінченням епохи зубожіння, пілять.
показать весь комментарий
17.12.2020 15:28 Ответить
Совсем зебил? На Ахметку работаешь!
показать весь комментарий
17.12.2020 15:47 Ответить
Это когда Украина все равно будет платить по Зеленым тарифам по решениям арбитража, ты все равно будешь хавать повышение тарифов для населения, а твой господин Коломойский будет продолжпть получать субсидии и вместе с Герсуом выводить миллиарды через схемы.
показать весь комментарий
17.12.2020 20:23 Ответить
Не твоему ли господину Путину будут идти те самые "выведенные миллиарды"?
показать весь комментарий
18.12.2020 10:48 Ответить
пошел на куй
показать весь комментарий
18.12.2020 18:46 Ответить
Розігнати це корумповане кубло к небеням !!)))
показать весь комментарий
17.12.2020 15:48 Ответить
Яке відношення КСУ має до цих тарифів? Давайте, розпустимо всі суди та органи влади і залишимо тільки КСУ керувати країною...
показать весь комментарий
17.12.2020 16:00 Ответить
Насправді правильно зроблять, якщо відмінять. Не може найбідніша країна Європи платити найвищу в світі ціну за кіловат/годину зеленої енергетики(сонячні панелі, вітряки і т.д.).
показать весь комментарий
17.12.2020 16:27 Ответить
"Напомним, в августе 2020 по иску 47 народных депутатов, входящих в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о зеленых тарифах." Источник: https://censor.net/ru/n3237553
Прежде чем комменты писать, неплохо было бы дочитать статью до конца😏
показать весь комментарий
17.12.2020 17:42 Ответить
Дякуємо вам ясновельможний гетьмане петько олексійовичу, - найбільшому антикорупціонеру та антимародеру України за подаровані бені з ахметкою найвищі у світі тарифи для продажу на їхньої енергії!
показать весь комментарий
17.12.2020 19:57 Ответить
Во первых, Порошенко как раз Зеленые тарифы снизил и дал возможность простым украинцам ставить станции под зеленый тариф а не только олигархам.
А во вторых, на старте зеленых тарифов на западе они были гораздо выше.
Но вы зедебилы этого не в курсе, потому что Коломойский просто дал вам команду гавкать.
показать весь комментарий
17.12.2020 20:25 Ответить
 
 