КСУ начал рассмотрение дела "зеленых" тарифов без внимания к позициям инвесторов, - адвокат
Инвесторы в зеленую энергетику обеспокоены формальным подходом Конституционного Суда Украины по делу о зеленых тарифах, поскольку рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, без привлечения сторон и без должного внимания к предоставленной суду позиции инвесторов.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил управляющий партнер юридической компании Arzinger, адвокат Тимур Бондарев, комментируя сегодняшнее рассмотрение дела в КСУ относительно якобы незаконности зеленых тарифов в КСУ по представлению 47 народных депутатов.
"Суд принял решение рассматривать дело без привлечения заинтересованных сторон, это тоже нас немного расстраивает, поскольку дело очень сложное и активное участие представителей ассоциаций могло бы помочь судьям разобраться в этом деле", - заявил Бондарев, добавив, что представление 47 народных депутатов является безосновательным.
По его словам, суд решил рассматривать дело в письменном и закрытом режиме, хотя даже в карантинных условиях мог бы это качественно делать в режиме онлайн с привлечением всех сторон.
"Еще раз акцентирую внимание на том, что дело является очень сложным. Именно в интересах суда, чтобы подтвердить свою беспристрастность получить прямые объяснения, задать вопросы представителям индустрии. Мы этой возможности не получили ", - сказал Бондарев.
"Тем более суд странно сказал, что дополнительных материалов и дополнительной информации якобы нет. Хотя ассоциации провели сумасшедшую работу, чтобы помочь разобраться, предоставили все объяснения необходимые, аргументацию, почему требования безосновательны и мы не понимаем, будут ли они приняты во внимание и каким образом они будут рассмотрены ", - отметил адвокат.
Вместе с тем он подчеркнул, что инвесторы все же рассчитывают на принятие во внимание судом позиции инвесторов и ассоциаций возобновляемой энергетики для более основательного и сбалансированного рассмотрения дела.
Напомним, в августе 2020 по иску 47 народных депутатов, входящих в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о зеленых тарифах.
Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.НЕТ сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.
По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.
По мнению доктора юридических наук, профессора Ужгородского национального университета, советника Председателя Конституционного Суда Украины (2008-2010) Михаила Савчина, парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, которые сейчас пытаются обжаловать в Конституционном Суде.
Как отмечает юридический советник компании Арцингер Ярослав Чекер, ни одна страна в мире не ставит под сомнение законность "зеленых" тарифов, признание их неконституционными в Украине станет катастрофой для инвестиционного имиджа страны.
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Прежде чем комменты писать, неплохо было бы дочитать статью до конца😏
А во вторых, на старте зеленых тарифов на западе они были гораздо выше.
Но вы зедебилы этого не в курсе, потому что Коломойский просто дал вам команду гавкать.