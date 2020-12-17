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Новости
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Инвесторы не верят, что украинские политики готовы противостоять кризису с помощью борьбы с коррупцией и реформ, - Верланов для Financial Times

Инвесторы не верят, что украинские политики готовы противостоять кризису с помощью борьбы с коррупцией и реформ, - Верланов для Financial Times

Учитывая перерыв в кредитовании со стороны МВФ и мрачные экономические перспективы впереди, Украина собирается сделать очень рискованный шаг: выйти на рынки капитала с большим выпуском долга.

Об этом пишет экс-глава ГНС Сергей Верланов в колонке для издания Financial Times "Долговые планы Украины позволяют сделать смелые предположения".

"Украина стремится решить проблему госдолга другим способом, и он может быть ошибочным. 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность привлечь около 3 млрд. долларов только в этом месяце, в частности 1 млрд долларов через еврооблигации и 2 млрд долларов через выпуск внутренних казначейских векселей", - отметил Сергей Верланов.

По его мнению, идея заключается в том, чтобы использовать полученные средства в качестве краткосрочного "переходного займа", который позволит правительству купить время, пока МВФ (вероятно, вскоре) возобновит предоставление займов стране.

"Но это очень смелое предположение. На самом деле, если 2020 научил нас чему-то, так это тому, что если что-то может пойти не так, то вероятно так и будет. Пандемия коронавируса покалечила украинскую экономику в первом и втором кварталах, но эти проблемы легко затмит вторая волна пандемии, которая нарастает", - говорится в колонке Сергея Верланова.

Сергей Верланов подчеркнул, что COVID-19 и его экономические последствия - это только одна часть проблемы. Тогда как вторая - это отсутствие уверенности среди инвесторов, что украинские политики готовы противостоять кризису с помощью борьбы с коррупцией и восстановления реформ.

"Merrill Lynch, JPMorgan, Citi и Morgan Stanley, ключевые покупатели украинского долга в прошлом году, или сократили свою экспозицию, или полностью покинули позиции, ссылаясь на рост политического риска. И это подводит нас к главному, поскольку Украина должна заплатить около 5 млрд долларов внешнего и внутреннего долга в первой половине 2021. Трудно представить, что правительство сможет выплатить долги без поддержки МВФ", - уверен Сергей Верланов.

Он также подчеркивает, что 2021 год может стать "долговым цунами" для Украины.

"Теперь добавьте еще 3 млрд долларов в трехмесячных или полугодовых ценных бумагах, которые правительство планирует выпустить в декабре, и вы получите настоящую картину потенциального "долгового цунами", с которым столкнется Украина до июня 2021 года", - объяснил Сергей Верланов.

Автор: 

инвесторы (333) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+5
Тре бути ідіотом ,щоб повірити цим зеленим ідіотам ,майстрам імітацій ,виробникам локшини на вуха !!)))
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17.12.2020 15:44
+3
Інвестори розумнв люди і все їм ясно .Ну і нічого , корупціонери самі , будуть себе інвестувать !
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17.12.2020 15:43
+3
Це все одне кодло , але під різними вивісками .
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17.12.2020 16:04
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Інвестори розумнв люди і все їм ясно .Ну і нічого , корупціонери самі , будуть себе інвестувать !
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17.12.2020 15:43 Ответить
Тре бути ідіотом ,щоб повірити цим зеленим ідіотам ,майстрам імітацій ,виробникам локшини на вуха !!)))
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17.12.2020 15:44 Ответить
От папередник ,хотів відрубувать руки корупціонерам ,особливо тім ,хто буде красти в армії! Але ж не дпли , невдячні виборці !😈
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17.12.2020 15:48 Ответить
Ну-ну,стьобайся далі !! На черзі до влади зажопінці,тому стьобайся далі!!!)))
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17.12.2020 15:57 Ответить
Є файний лозунг всіх часів . Гірше не буде !😈
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17.12.2020 16:01 Ответить
Це все одне кодло , але під різними вивісками .
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17.12.2020 16:04 Ответить
Українці повсякчас мусят обирати яке лайно приємніше !!))
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17.12.2020 16:07 Ответить
Знайшов, з ким "тьорки терти"... Це кацап лахтинський...
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17.12.2020 16:14 Ответить
а у этого Сергея Верланова солнечная панель из брук не вываливается?
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17.12.2020 16:02 Ответить
Млять! Перезанять, чтобы отдать часть другого долга - гениально ! А потом опять перезанять... И потом ещё... и ещё... и ещё...А там, глядишь, и время каденции закончилось...)
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17.12.2020 16:08 Ответить
Воруют все!
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17.12.2020 16:37 Ответить
Инвесторы же не зебараны.
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17.12.2020 16:53 Ответить
 
 