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ВР (27371) Зеленский (19011) инвестиции (1155) Южанина (153)

Законопроект Зеленского об инвестнянях - лоббистский инструмент для его партнеров-олигархов, а не для реальных инвесторов, - Южанина

Законопроект Зеленского об инвестнянях - лоббистский инструмент для его партнеров-олигархов, а не для реальных инвесторов, - Южанина

Законопроект о так называемых "инвестиционных нянях" направлен не на привлечение реальных инвестиций, а на создание преференций для отдельных, приближенных к Офису Президента олигархов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Нина Южанина.

"Сегодня Верховная Рада приняла в целом законопроект №3760 о так называемых "инвестиционных нянях". Он изначально был направлен не на реальное привлечение инвестиций в Украину и создание новых рабочих мест, а на поддержку отдельных налогоплательщиков - очевидно, бенефициаров деятельности этой власти", - подчеркнула нардеп.

Южанина отмечает, что теперь строительство объектов инфраструктуры для отдельных инвесторов будет осуществляться полностью за счет бюджетных средств: "Для таких плательщиков будут установлены индивидуальные льготные ставки налогов или их освободят от уплаты определенных налогов, что противоречит ключевому принципу налогового законодательства - нейтральности налогообложения".

"А сам инвестиционный проект можно будет реализовать в любом регионе Украины, даже в центре столицы, что никак не соответствует провозглашенным намерениям действующей власти по поддержке депрессивных территорий. При этом поддержка будет оказываться не только в перерабатывающей промышленности, где больше всего создается добавленная стоимость, но и в добывающей промышленности", - отмечает парламентарий.

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Кроме того, по словам нардепа, закон не стимулирует создание рабочих мест с конкурентным зарплатой.

"Она только на 15% должна превышать размер средней заработной платы в соответствующей сфере в соответствующем регионе. Я предлагала обязать инвестора установить уровень зарплаты, который будет не менее 2-х размеров минимальной заработной платы, ведь получается так, что инвесторам будут предоставлены значительные налоговые льготы, а на оплате труда людей позволят экономить", - объяснила Южанина.

По словам Южаниной, авторы решили уменьшить и количество рабочих мест: "В редакции президента было не менее 150 новых рабочих мест ежегодно, в окончательной версии законопроекта - не менее 80 новых рабочих мест в течение всего срока реализации проекта (то есть за 5 лет)".

Южанина отмечает: на словах власть борется с оффшорами, а на деле наоборот - всячески заботится об их существовании.

"Проектом предусмотрено, что заявителями могут быть юридические лица, до 50% уставного капитала которых принадлежит другим лицам, которые зарегистрированы в странах с оффшорным статусом. То есть до 50% освобожденных от налогообложения в Украине доходов инвестора будут выведены в оффшорные зоны", - предостерегает Южанина.

Нардеп делает вывод, что принятый закон - лоббистский, он не даст ничего экономике Украины.

Читайте: Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях. ВИДЕО

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Топ комментарии
+8
А вы чего-то другого ожидали?
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17.12.2020 15:48
+5
На такой узаконенный наглый и открытый грабеж бюджета, а значит и народа Украины не решался даже Янукович.
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17.12.2020 15:51
+5
Вава, тобі пора до кернеса на консультацію.
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17.12.2020 15:52
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А вы чего-то другого ожидали?
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17.12.2020 15:48 Ответить
Бебісіттера для Бубочки !!!)))
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17.12.2020 16:01 Ответить
Главный принцип жизни зеленого барыги

Законопроєкт Зеленського про інвестнянь - лобістський інструмент для його партнерів-олігархів, а не для реальних інвесторів, - Южаніна - Цензор.НЕТ 7914
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17.12.2020 16:38 Ответить
100%
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17.12.2020 15:49 Ответить
На такой узаконенный наглый и открытый грабеж бюджета, а значит и народа Украины не решался даже Янукович.
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17.12.2020 15:51 Ответить
тут без комментариев - дитятко еще не подросло, все о нянях мечтает...
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17.12.2020 15:51 Ответить
Вава, тобі пора до кернеса на консультацію.
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17.12.2020 15:52 Ответить
южаніна має все життя добувати вугілля щоб зменшити собівартість за свої злодіяння нації, а саме проштовхування злодійських митних поборів через верзраду , ця ворог особа у схемах порошенко вже довго доять українців
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17.12.2020 15:54 Ответить
Пороху до злодіяній вашого потерпілого уклоніста ще рости і рости скоро Яника переплюне
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17.12.2020 16:03 Ответить
Зеля уже переплюнул и давно. И по жадности и по тупости.
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17.12.2020 16:38 Ответить
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/179585.html це цю європу порох нам сватає - при яничарах митні побори на вантажівки був 1500 -4500 дол , а при незлодійльному від 25 000 дл 45000 тисяч тиг же долларів , далі писати ?
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17.12.2020 21:08 Ответить
Законопроєкт Зеленського про інвестнянь - лобістський інструмент для його партнерів-олігархів, а не для реальних інвесторів, - Южаніна - Цензор.НЕТ 5209
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17.12.2020 16:44 Ответить
Это нам смешно. А для зебилов это слишком сложно.
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17.12.2020 21:48 Ответить
купите бубе зеленый шарик - най дитя бавиться..
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17.12.2020 15:58 Ответить
Які реальні інвестори в 100% корумповану країну з невизначеним майбутнім !!))))
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17.12.2020 16:00 Ответить
А чого ви очікували ?
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17.12.2020 16:48 Ответить
Офшоры большое зло! Почему об этом никто не говорит!?
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18.12.2020 02:16 Ответить
 
 