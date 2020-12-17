Экс-глава ГАСИ Кудрявцев получил от ГБР и прокуратуры 3 повестки: "Новая попытка реанимировать давно закрытое дело"

Бывший руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев сообщил, что к нему приезжали сотрудники прокуратуры и ГБР и вручили ему 3 повестки.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Кудрявцева, его самого правоохранители не застали.

"К сожалению, о своем визите они не предупреждали, поэтому встретиться не удалось. Поэтому "гости" оставили три повестки, так и не объяснив, зачем приезжали", - написал он.

Кудрявцев добавил, что ранее против него уже начинали и закрывали уголовные производства.

"Все дела против меня были закрыты. Так было в 2017 году, так было и в 2019-м. Так будет и сейчас. Ведь это не дела о коррупции, каких-то вымогательствах или взятках. Это дело о якобы подделке диплома, которой не было, что уже дважды подтвердила и сама прокурор, которая сегодня приезжала. Ведь она же и закрывала эти дела!" - написал экс-глава ГАСИ.

Бывший чиновник связывает сегодняшний визит силовиков с планами вернуться к активной деятельности.

"Уверен, что свою работу правоохранители резко "активизировали" потому, что оппоненты из строительной мафии узнали о моих намерениях в ближайшее время вернуться к активной борьбе за очищение строительного рынка от мошенников и аферистов", - заявил он.

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"В то же время, искренне советую правоохранителям меньше прислушиваться к советам одиозного застройщика Юрия Горового. А если уж общаетесь с ним, то поинтересуйтесь, не он ли стоит за нелегальным строительным бизнесом и теневой работой ГАСИ? Не он ли контролирует выдачу разрешительных документов на строительство, в частности, и в городе Киеве? Предупреждаю: никакие действия моих оппонентов, даже с привлечением силовых структур, меня не запугают. Кто и кого дергает за ниточки давно известно", - резюмировал Кудрявцев.

Напомним, Кудрявцев возглавлял ГАСИ с 2015 по 2018 год.