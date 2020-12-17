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оскорбление (98) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

Гармаш: Представитель "ДНР" Никаноров оскорбил меня "грязным словом" на заседании ТКГ, а ОБСЕ закрыла на это глаза

Гармаш: Представитель

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил об использовании в свой адрес нецензурной брани со стороны представителя террористической организации "ДНР" Никанорова.

Об этом Гармаш рассказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Началось с того, что марионетки РФ из ОРДЛОУ, слишком активно начали заявлять о том, что именно они, а не Россия, являются стороной конфликта, стороной переговоров и даже членом ТКГ... Чтоб прекратить их манипуляции, я, всего-навсего, начал цитировать выдержки из Минских документов, где четко обозначено, кто является членами ТКГ, стороной конфликта и стороной переговоров. Просто цитировал протоколы и соглашения! Я был готов к профессиональной, аргументированной дискуссии, основанной на документах и международном праве. Но в ответ люди, получающие зарплату в российских рублях, стали наперебой орать "кто он такой?" и практически закрикивать мое выступление. В ходе этого хаоса, некий господин Никаноров, брат "министра" Никаноровой, а, по совместительству, оказывается, целый "глава администрации главы ДНР", с искаженным от злости лицом назвал меня грязным словом, употреблять которое честный человек может только если он либо свечку держал, либо сам принимал участие в моем грехопадении", - написал Гармаш.

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При этом, отмечает он, ОБСЕ не заметила факта прямого оскорбления члена украинской делегации со стороны нелегитимного участника переговоров.

"Я расцениваю это как попытку ОБСЕ устранить из процесса обсуждения модели будущего Донбасса полтора миллиона переселенцев, и создание, таким образом, почвы для конфликта в будущем между переселенцами и людьми, мозги которых сегодня ежедневно промываются российской пропагандой. По сути, это является провокацией гражданского конфликта в Украине со стороны ОБСЕ", - заключает Гармаш, добавляя, что вчерашний инцидент, показал несостоятельность ОБСЕ, как модератора переговоров.

Читайте также: Россия в ТКГ блокирует процесс обмена, требуя невозможного - процессуальной очистки ранее освобожденных Украиной и неизвестно где находящихся 9 человек, - Гармаш

Представитель Украины в ТКГ заявил, что ожидает извинений за случившееся.

"Я надеюсь, что вчерашний инцидент получит соответствующую реакцию со стороны МИДа Украины в виде нот МИДу РФ и ОБСЕ. Я жду извинений от ОБСЕ, "не замечающей" прямых оскорблений членов украинской делегации; от делегации РФ, пригласившей хамов для участия в переговорах; и непосредственно от брата подруги Пушилина Никаноровой, позволившего себе использовать лексику, обычную в "администрации главы" "республики", но неприемлемую для дипломатических процессов", - подчеркнул Гармаш.

Гармаш: Представитель ДНР Никаноров оскорбил меня грязным словом на заседании ТКГ, а ОБСЕ закрыла на это глаза 01
Гармаш: Представитель ДНР Никаноров оскорбил меня грязным словом на заседании ТКГ, а ОБСЕ закрыла на это глаза 02
Гармаш: Представитель ДНР Никаноров оскорбил меня грязным словом на заседании ТКГ, а ОБСЕ закрыла на это глаза 03
Гармаш: Представитель ДНР Никаноров оскорбил меня грязным словом на заседании ТКГ, а ОБСЕ закрыла на это глаза 04
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Топ комментарии
+71
Заканчивать надо этот балаган,они просто издеваются над суверенным государством.Закрыть границы и...пока все.
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17.12.2020 16:09
+67
Попросите помощи у Эрдогана и Алиева, они пекрасные и результативные переговорщиуи
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17.12.2020 16:07
+38
А вы другого ожидали от диких обезьян?
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17.12.2020 16:11
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Правила форума Совет форумчан
Попросите помощи у Эрдогана и Алиева, они пекрасные и результативные переговорщиуи
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17.12.2020 16:07 Ответить
Низзя. Там же наши люди
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17.12.2020 16:09 Ответить
И парад в Донецке уже бы принимали.
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17.12.2020 16:11 Ответить
Эрдоган смачно харкнул в епло Ботоксному Педофилу в Наг. Карабахе)))
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17.12.2020 16:15 Ответить
а также двум другим Минским посредникам по Карабаху - Франции и США. и не прогадал.
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17.12.2020 16:36 Ответить
Заканчивать надо этот балаган,они просто издеваются над суверенным государством.Закрыть границы и...пока все.
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17.12.2020 16:09 Ответить
Наберіть депутан з президентської фракції, вони росіским матом в житті розмовляють, якраз будуть перекрикувати днирів.
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17.12.2020 16:10 Ответить
Вони будуть цілуватися з "нашими людьми" із Орділо взасос
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17.12.2020 17:20 Ответить
Что поделаешь, - такой стиль общения. Говорят, чтобы наладить коммуникацию, надо разговаривать с той стороной на понятном для нее языке.
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17.12.2020 16:10 Ответить
Тут интересна реакция на мат в свою сторону от чувака для которого убитые наши солдаты - "ниче страшного".
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17.12.2020 16:27 Ответить
а что за слово
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17.12.2020 16:10 Ответить
грехопадное.
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17.12.2020 16:12 Ответить
содомит
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17.12.2020 16:16 Ответить
Ректальный...
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17.12.2020 16:28 Ответить
Зачем было реагировать на пустое место, у этого животного была задача психологической атаки, и к нашему прискорбию твари это удалось, думай прежде всего о том что в застенках этого гестапо страдают наши люди.
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17.12.2020 16:10 Ответить
А в чому то оскорблєніє??
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17.12.2020 16:10 Ответить
А вы другого ожидали от диких обезьян?
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17.12.2020 16:11 Ответить
Треба було заїхати в рило сепару лугандонському.Якщо ОБСЄ глухе,то і сліпе,на них зважати марно.Нікчемна контора про просиранню грошей те ОБСЄ
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17.12.2020 16:12 Ответить
Ніззя. Он же наш людин😂
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17.12.2020 16:14 Ответить
То не "людин",то бібізян
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17.12.2020 16:17 Ответить
Тиха. А то зірвеш стійке рикошетне, неприцільне перемірья
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17.12.2020 16:20 Ответить
Та да.
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17.12.2020 16:23 Ответить
то лише українські вчилки, мєнти махають своїми граблями на слова, що їм не сподобалися, бо на більше не вистачає розвитку. УДарили словом, дай словом у відповідь. Ударили кулаком - захищайся кулаком. А слово - кулак - не катіт. Вже.
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17.12.2020 16:31 Ответить
А як??? Порадь, будь ласка, якщо ця пика з монітора торчить
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17.12.2020 16:31 Ответить
"Я расцениваю это как попытку ОБСЕ устранить из процесса обсуждения модели будущего Донбасса"
Нет, это просто тебя, принцесска, три-два-разом назвали - на что тут реагировать?
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17.12.2020 16:13 Ответить
Ты гля, обиделся. Це "неприцельный обстрел рикошетом", не звертай уваги...
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17.12.2020 16:13 Ответить
Так то какие-то солдаты, а тут сам Гармаш стал жертвой этой войны!
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17.12.2020 16:20 Ответить
Гармаш , Вы знали с кем будете иметь дело , потому не давайте возможность ПРОВОКАТОРАМ выпихнуть Вас их переговорного процесса
Тут надо иметь крепкие нервы и железный экран между Вами и донецкими, луганскими , кацапскими ДИКАРЯМИ
Но Вы же ради Украины в ТКГ ? Тогда не расслабляйтесь
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17.12.2020 16:14 Ответить
А не лучше ли заменить истеричного журналиста нормальным дипломатом?
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17.12.2020 16:27 Ответить
Нормальный, это который утрется, и дальше будет ныть про мЫр с кацапами, которые ненавидят все украинское? Таких как кравчук с фокиным? Ты или ватник, или идиот.
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17.12.2020 23:37 Ответить
ТКГ поддержана Россией как орган который примет капитуляцию Украины, другой цели у него нет. Не понятна цель участия Украинской делегации в этом бесполезном органе, вопросы обмена пленными решаются на более высоком уровне, очень бы хотелось узнать стоимость которую мы выделяем на содержание этой группы
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18.12.2020 04:02 Ответить
У павиана банан забрали еще и цитировать соглашение начал, какая бибизяна столько инфы выдержит.
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17.12.2020 16:14 Ответить
Ви ж умные - знаете шо написать шоб не "сорвать мирный процесс". Вот и пишите.
Мли своя оскорбленная шкурка ближе чем убитые и раненые солдаты?
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17.12.2020 16:16 Ответить
А що там взагалі робило те ордловське ніщо? Тристороння КГ. Ми, обсє, кацапи. А та істота до чого?
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17.12.2020 16:16 Ответить
Очевидно,Гармаша,Казанського,Горана і Лібстера така ситуація влаштовує.Якби ще терористи не матюкалися,було б вобщє зашибісь.
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17.12.2020 16:27 Ответить
Казанського я б викреслив .
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17.12.2020 16:35 Ответить
Взагалі їх "запрощують" кацапи або обсє, і тих небагатьох патріотів, яких ватний клоун відрядив до переговорної групи немає вибору - або виходь з переговорної групи і залишай там кравчуків-фокіних-орестовичів, які залюбки здадуть усе що можна, або залишайся і дивись на усю цю клоунаду з боку кацапских окупантів, та їх ручних мавпачок.
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17.12.2020 23:42 Ответить
По-перше,Кравчук(як і Кучма) ,-нічого не вирішує самостійно,а виконує інструкції з ОПи,й присутність Казанського з Гармашем,що сидять на табуреточці збоку,йому до одного місця.
По-друге,вони не входять в ТКГ,а представляють ОРДЛО від імені вимушених переселенців,щось типу консультантів-спостерігачів,які не впливають на прийняття рішень (замість розкритикованої https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/13/7243567/ консультаційної ради ) ,таким чином легітимізуючи присутніх представників терористів-Дейнего і Ніконорову.
Я не проти,нехай сидить.Але крім освітлення деяких процесів в Мінську,більш нічим він там не корисний.
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18.12.2020 00:09 Ответить
Оказывается ОБСЕ не только слепое но и глухое.
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17.12.2020 16:17 Ответить
а шо не так? Если для гармаша ниче страшного когда убивают украинских солдат во время перемирия, то мат в свою сторону он вообще не должен замечать.
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17.12.2020 16:21 Ответить
Гармаш представляет Украину,и его оскорбление является оскорблением Украины.Не?
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17.12.2020 16:28 Ответить
Гармаш представляет беженцев Донбасса, но ни их, ни Украину не упоминает в списке оскорбленных, а только себя.
Да, пока он только своей истерикой позорит Украину.
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17.12.2020 16:34 Ответить
https://censor.net/ua/user/453053, біженець це особа, яка тікає від бойових дій у власній країні в іншу країну.
ті, що тікають з окупованих територій на неокуповану частину України не біженці, а внутрішньо переміщені особи.
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17.12.2020 17:01 Ответить
А когда єти гармаши отмазывают орков рассказывая про "стрельбу рикошетом" єто не оскорбление?
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17.12.2020 16:35 Ответить
Это разные вопросы "рикошет" и "прямое оскорбление". А на переговорах оскорбление противоположной кого либо с другой стороны это оскорбление всех участников переговоров во первых. А главное это оскорбление всех украинцев. Фактически после таких оскорблений надо останавливать переговоры пока вот этого хама который нецензурно оскорбил украинского представителя не убрали от переговоров и с ним уже больше не общались.
Этот Никоноров своим хамским выступлением показал, что они, члены-представители ОРДЛО не собираются строить ни какие либо мирные соглашения. Фактически они выступают только с ультиматумом, шантажом и угрозами к Украине.
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17.12.2020 16:48 Ответить
Серьезно? Вы только счас єто увидели?

Очевидно было еще с 2015 года - что єти "переговоры", кроме обмена пленными, не имеют никакого смысла. А когда гармаши там сидят и сочиняют опусы про смотрение в глаза, орки и ведут себя соответственно - нагло.
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17.12.2020 16:59 Ответить
Не. Переговоры с оккупантами - это чистый криминал и нарушение Конституции, эта уголовная падла представляет только зеленый (или шоколадный до этого) сброд, т.е. элитку нашей банановой республики.
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17.12.2020 16:35 Ответить
ОБСЕ не только слепое - глухое но и импотентное
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17.12.2020 17:31 Ответить
За 4 роки на теперішньому 0 вже давно можна було поставити на ВОПах по 3-4 автоматизовані кулемети + тепловізори і управляти з далеку. Але ні потрібно людей ставити.
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17.12.2020 16:18 Ответить
Треба було йому відповісти словами Дубинського ( на адресу Шмигаля ) ,, і підкреслити що це така думка саме Дубнського , стосовно керівників ДиРи . ! .
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17.12.2020 16:19 Ответить
Надо было просто зарядить этому утырку в ..бальник. Тогда ОБСЕ быстро-бы все заметила ...
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17.12.2020 16:19 Ответить
Надо уметь отстаивать свои убеждения - иначе скажут «СЛАБАК»
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17.12.2020 16:19 Ответить
Надо все вопросы решать в конструктивном ключе. Что то затянулись переговоры.
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17.12.2020 16:21 Ответить
Звикай.Вас для цього зелені туди направили.
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17.12.2020 16:23 Ответить
С ****** или по сучьи или никак. Вы зря вообще с этим быдлом садитесь за один стол,этим самым вы опускаетесь до их уровня . Марк Твен сказал ,никогда не дискутируйте с идиотом ,вы опуститесь до его уровня и он вас всё равно победит своим богатым опытом идиота. Так что ребятки вы или должны быть одного с ними уровня и вести с ними разговор как они понимают либо вообще исключите с этим быдлом общение ,культурного языка эти недоноски никогда не употребляли и не знают что это.Вот если бы Гармаш засадил этому быдлу в глаз на оскорбление то они бы аплодировали ему стоя и сидели бы как мыши под веником.
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17.12.2020 16:25 Ответить
Как засадил?Через монитор?
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17.12.2020 16:33 Ответить
В зоопарках на клетках с обезьянами висит предупреждение, что они кидаются собственным дерьмом. Мол. осторожнее с ними, если что - не обижайтесь. А тут -Марьиванна, он обзывается.
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17.12.2020 16:27 Ответить
"Вас ожидаєт гражданка Ніканорова".
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17.12.2020 16:33 Ответить
Я бы наших предателей типа Гармаша и всяких там Кучм и Кравчуков тоже бы без устали обзывал. Мог бы конечно, привести 53 статью Конституции Украины, что наши иудушки и пославшие их Верховные Главнокомандующие, прямо нарушают, но видимо они и так в теме.
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17.12.2020 16:33 Ответить
Ты черт тут не смешивай всех подряд. Гармаш - патриот Украины.
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17.12.2020 17:37 Ответить
И что? По какому закону и по какой Конституции Гармаш ведет переговоры с террористами и оккупантами? Есть номера статей? Как юридически регламентирована работа ТКГ? Да никак, и не надо политическую целесообразность понимать иначе, чем уголовщину . Такие патриоты в свое время на заседании СНБО сдали Крым.
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17.12.2020 17:48 Ответить
А пригласить его выйти в коридор ?
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17.12.2020 16:33 Ответить
там пол грязный, пиджак потом не ототрешь
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17.12.2020 16:40 Ответить
Вийті в калідор?! Нє , та ви шо! Воно (Гармаш), згадало, шо матюкатися у відповідь не можна! І пику цій потворі ніканоровій розбити не можна за її матюки І це людина, яка втратила ВСЕ на окуповіній території?!
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17.12.2020 16:44 Ответить
Со свиньями по свински.Берите пример с Москаля который в дискуссиях с лугандонами использовал понятный для этих зверушек язык.
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17.12.2020 16:35 Ответить
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17.12.2020 19:53 Ответить
Как бы. Сережа, тебе интеллигентнее сказать ...? Садясь играть с шулерами за стол, глупо ожидать выиграша и хороших манер. Не знал? Новость?
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17.12.2020 16:38 Ответить
Ні чого з чортами обдроченцями , за один стіл сідать , а потім ображаться.
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17.12.2020 16:46 Ответить
В кацапів все зводиться на «пасасать» і гомосятину-це ************ мавпи.
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17.12.2020 16:50 Ответить
вообще то, ткг - ТРЕХ-сторонняя контактная группа. ТРИ стороны там это Украина, Россия и ОБСЕ. Что там забыл представитель террористической организации? С самого начала нельзя было эти даже термины вводить, ордло, статус и т.д. У нас есть две области, часть которых оуккупировала РФ при поддержке коллаборантов. Все. Теперь сами запутались, и не поймешь, кто враг, а кто просто тупой.
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17.12.2020 16:59 Ответить
А какого, извините, хрена там "представители ОРДЛО" отираються? То же мне "субъекты" переговоров.
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17.12.2020 17:02 Ответить
Кстати, высказывание или крик собеседнику в виде нецензурных выражений , если мне не изменяет память, во всем мире расценивается как угроза его жизни. А в данном случае услышав нецензурное высказывание при свидетелях в свой адрес, Гармаш мог бы и вправе встать и заявить: "От господина Никанорова в мою сторону прозвучала угроза моей жизни, поэтому я защищая свою честь, жизнь и достоинство обязан дать хаму хорошую оплеуху". Потом Сергей встал бы да врезал по пиці зарвавшемуся хаму хорошую оплеуху.
Это справедливо..
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17.12.2020 17:04 Ответить
он ещё и ябеда
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17.12.2020 17:08 Ответить
Своим грязным ругательством недоумок Никифоров подтверждает, что нацистско-фашистская Россия для войны с Украиной использует обыкновенных бандитов и отморозков, а эти никогда не согласятся жить в каком либо мало мальски правовом государстве, им комфортно проживать в уголовной среде где правят такие же недоумки и бандиты как он сам, этот Никифоров. Каковую среду они уже создали в той же ОРДЛе.
Тут больше нечего сказать.
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17.12.2020 17:22 Ответить
Получается то что является образом жизни для лугандонца,презирается украинцем,но есть похвалой для обсешника.
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17.12.2020 17:26 Ответить
Проблема не в том, что оскорбили этого терпилу "грязными словами". Его обоср...ли, а он просто пожаловался мамочке. Как минимум нужно было заехать кулаком в челюсть.
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17.12.2020 17:49 Ответить
Сказочный идиот. Он там хотел комплементы и цветы с подарками?
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17.12.2020 18:19 Ответить
Есть только один способ победить идиота в споре.
Не спорить с придурками!
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17.12.2020 18:34 Ответить
З терористами не ведуть переговори, терористів знищують.
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17.12.2020 18:45 Ответить
А че он нам рыдает ...этот Гармаш? Дык надо было его, ************** гамно, в три этажа послать!!!
Это они лезут в Украину. Это она им надо. Если они стали самостийными, так пусть самостийно йдут Куйлу в жопуууу.....что не понятно? Какое то москвореченское недоразвитое ЧМО с непонятным генетически ошибочным кодом будет хлЕбало открывать....
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17.12.2020 18:49 Ответить
Зачем об этомт громогласно заявлять? Эта ТГК только для того и существует, что бы делат видимость, "шо шото там происходит". А на самом деле там НИЧЕГО по существу происходить и не может. Разве, что пи....расами друг друга обзывать.
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17.12.2020 19:27 Ответить
Цей Гармаш виглядає, як молодий здоровий амбал, а, насправді боягузливий шмаркатий баран. Насамперед - на таке "гріхопадіння" чоловіки відповідають адекватно і дають по морді. А. по-друге - коли тебе (вибачте) прилюдно відху.сосили, то про це не треба скавулити на весь світ.
Те, що Гармаш тут художньо оповів - то просто ганьба для чоловіка і українця. Втім - ми уже перестали навіть дивуватися від екземплярів з цієї ТГК...
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17.12.2020 20:10 Ответить
Не можна сприймати сепарів сурьйозно - це собаки Маскви і з Масквою ведуться перемови, тим паче бити сепарів, ще не час їх бити і не місто бо це поставе їх на одну ступінь з Україною і покаже усьому світу що у нас конфлікт між українцями (громадянська війна). Просто треба було цих обдроченців послати на хрєн і не слухати, а розмовляти тільки з кацапами як що на то пішло.
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17.12.2020 21:15 Ответить
іди Єрмаку пожалійся, може приголубить. шо ти їм читаєш Мінські домовленності? Їх шеф Пургін із села Мале Пургіно десь з під Ардатова читати вміє тільки вивіски в Мокшанську. Звучить як анекдот - мордвин Малофеєв, чечен Сурков, чуваш Бородай, мордвин Гіркін створили партію захисту російської мови, але ждуть освяти від путіна. Слід прислухатись до висновку Уістона Черчилля, який у тридцятому році більш чітко означив членів руського міра - це стада бабуїнів, які бігають по росії, вже все пожерли, хочуть вибігти за кордон.
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17.12.2020 20:19 Ответить
ОБСЄ це теж вилупки які частково фінансуються Масковю десь біля 20 %, про кацапських розвідників у ОБСЄ вже мовчу.
Не треба такого терпіти, треба відстоювати свої інтереси і гідність, не вистачало щоб собака приручена кацапами гарчала на свого господаря
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17.12.2020 21:11 Ответить
Гамрмаш и Казанский единственные нормальные люди в этой так называемой ткг, что они там делают?,- не понятно, ибо с одной стороны в этой так называемой ткг террористы, а с другой предатель кравчук, у которого, как известно нет претензий к убийцам украинцев и арестович, который, как все уже поняли пресс-секретарь этих террористов.
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19.12.2020 22:33 Ответить
 
 