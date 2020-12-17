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Минобороны (9023) подделка (430) пропаганда (3632) радио (292) россия (92990)

Российские пропагандисты подделали "Армія FM" в Google Play Store, - Минобороны

Российские пропагандисты подделали

В магазине приложений для Android появилось приложение "Армія FM онлайн", которое транслирует вражескую пропагандистскую музыку.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозревается, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора. Враг не оставляет попыток найти пути влияния на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий", - сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве напомнили, что в ноябре в г.Счастье Луганской области на частоте близкой к "Армии ФМ" начало транслироваться радио РФ "Комбат ФМ".

Читайте на Цензор.НЕТ: Наемники РФ запустили на частотах "Армія FM" свое радио

"Теперь появилось псевдоприложение "Армия FM онлайн", которое никакого отношения к "Первому украинскому военному радио" не имеет и транслирует враждебную пропагандистскую музыку", - подчеркнули в Минобороны.

На странице приложения "Армія FM онлайн" в Google Play Market указано, что оно существует с сентября 2019 года и было загружено более 500 раз. Отзывы пользователей - преимущественно негативные.

Также на Цензор.НЕТ: Сигнал радио наемников РФ, который они запустили на частотах "Армія FM", заглушен, - волонтер Гай

Российские пропагандисты подделали Армія FM в Google Play Store, - Минобороны 01
Российские пропагандисты подделали Армія FM в Google Play Store, - Минобороны 02
Российские пропагандисты подделали Армія FM в Google Play Store, - Минобороны 03
Российские пропагандисты подделали Армія FM в Google Play Store, - Минобороны 04

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Топ комментарии
+7
Наскільки важлива інформаційна складова війни.
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17.12.2020 16:17
+7
там есть кнопка пожаловаться. заходим жалуемся на подделку
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17.12.2020 16:27
+6
Коментарі про радіво супер ))
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17.12.2020 16:18
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Наскільки важлива інформаційна складова війни.
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17.12.2020 16:17 Ответить
Коментарі про радіво супер ))
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17.12.2020 16:18 Ответить
Российские пропагандисты подделали "Армія FM" в Google Play Store, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1977
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17.12.2020 16:21 Ответить
там есть кнопка пожаловаться. заходим жалуемся на подделку
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17.12.2020 16:27 Ответить
Ой вей, прямо жах.
Та у нас оно телеканали відкрито ведуть інформаційну війну.
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17.12.2020 16:28 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.12.2020 16:37 Ответить
,Мишей не ловлять, там мынымум 2 "прілаженія", інше це "радіо армія fm Ucrania" вони ще й персональні дані тирять, хто зайде, відправте скаргу, тим з користувачів ,хто пише правду, відгуки, додайте карму
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17.12.2020 17:27 Ответить
а еще кажется ничтоже сумящеся недавно открыли доступ к кацапскому вк ... (возможно под выступление Х#йла готовили?) по крайней мере пингуется на ура
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17.12.2020 18:01 Ответить
Специально только что проверил) Не работает)
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17.12.2020 20:39 Ответить
провайдер укртелеком

2 29 ms 29 ms 31 ms 195.5.5.200
3 27 ms 27 ms 29 ms 10.50.19.30
4 28 ms 28 ms 28 ms te0-0-2-1.rcr12.b020975-2.kbp01.atlas.cogentco.com [149.6.191.1]
5 28 ms 28 ms 28 ms be2493.ccr22.kbp01.atlas.cogentco.com [154.54.38.109]
6 45 ms 45 ms 44 ms be2047.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com [154.54.60.205]
7 50 ms 50 ms 49 ms be3045.ccr21.prg01.atlas.cogentco.com [154.54.59.105]
8 59 ms 59 ms 57 ms be3029.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.59.61]
9 76 ms 77 ms 77 ms be2282.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com [154.54.72.106]
10 77 ms 78 ms 76 ms be3377.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com [154.54.36.90]
11 88 ms 88 ms 89 ms vkontakte.demarc.cogentco.com [149.6.169.106]
12 89 ms 89 ms 88 ms srv238-191-240-87.vk.com [87.240.191.238]
13 * * * ЏаҐўлиҐ­ Ё­вҐаў « ®¦Ё¤ ­Ёп ¤«п § Їа®б .
14 89 ms 88 ms 89 ms srv78-190-240-87.vk.com [87.240.190.78]
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18.12.2020 00:04 Ответить
У моего провайдера и раньше было все заблокировано) Но вот яндекс юа работал, хотя он тоже под санкциями) А с месяц назад и его заблокировали) Сейчас проверял, и нет доступа, и не пингуется...
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18.12.2020 01:31 Ответить
Беріть приклад з кацапів - як що вони транслюють своє ТБ лайну в прикордоних областях, то треба транслювати своє Українське на тих же частотах, техж саме і про радіо, там де кацапські хвилі пробиваються в Україну, треба віщати Українські ФМ станції на тих же частотах. Все просто, але в нас чиновники соплєжуї і ватна погань.
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17.12.2020 21:20 Ответить
А чого шмарки жують всякі МО, частотнагляди, кабмін? Не вже складно заглушити сєпарский чи московитський радіоканал ? Вони що мають дозвіл на використання радіочастот на нашій землі ? Всі джерела радіовипромінювання на території Криму можна і ТРЕБА глушити зранку до вечора. В совку глушили "голоса" і ніяких міжнародних санкцій за це небуло.
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17.12.2020 22:10 Ответить
 
 