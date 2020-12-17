Российские пропагандисты подделали "Армія FM" в Google Play Store, - Минобороны
В магазине приложений для Android появилось приложение "Армія FM онлайн", которое транслирует вражескую пропагандистскую музыку.
Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Подозревается, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора. Враг не оставляет попыток найти пути влияния на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий", - сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве напомнили, что в ноябре в г.Счастье Луганской области на частоте близкой к "Армии ФМ" начало транслироваться радио РФ "Комбат ФМ".
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"Теперь появилось псевдоприложение "Армия FM онлайн", которое никакого отношения к "Первому украинскому военному радио" не имеет и транслирует враждебную пропагандистскую музыку", - подчеркнули в Минобороны.
На странице приложения "Армія FM онлайн" в Google Play Market указано, что оно существует с сентября 2019 года и было загружено более 500 раз. Отзывы пользователей - преимущественно негативные.
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Та у нас оно телеканали відкрито ведуть інформаційну війну.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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