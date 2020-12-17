Путин заявляет, что запасов "хорошей пресной воды" в оккупированном Крыму достаточно
Президент России Владимир Путин заявил, что в оккупированный Крым обладает достаточными запасами пресной воды.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом Путин заявил во время пресс-конференции.
"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто этим и в советское время, а, тем более, во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко", - сказал президент страны-агрессора.
При этом Путин отметил, что в качестве одного из направлений решения вопроса водоснабжения оккупированного Крыма рассматривалось опреснение морской воды.
"Думаю, это только точечно можно сделать, потому что опреснение - это достаточно дорогое удовольствие, и это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом руководители регионов считают, что для широкого применения это будет неэффективно", - сказал Путин.
Пожалуйста, подождите...
Где восходит над миром заря,
Свою грозную длань распростёр
Вождь российский, преемник царя.
Юг и Север подвластны ему,
Зацветут и на Марсе сады,
Омрачает одно лишь, - в Крыму
Не хватает проклятой воды.
Но решение найдено, - чу! -
Как небесную влагу дождя,
Пей, крымчанин, святую мочу
Из широкой ширинки вождя!
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принести від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
Прикиньте, как будет гульбанить планета в день, кода куйло откинется.
"владимирвладимырыч, введи воду".
Вот и чудненько
- Поэтому возить воду самолётами будет дешевле.
Вже чухмаряться парашники...
Пожар в аэропорту Благовещенска, произошедший сегодня, 17 декабря, попал на видео.
https://youtu.be/L-DLtn1KCUE
Возгорание началось в международном терминале и достигло площади 1,2 тысячи квадратных метров. На место прибыли экстренные службы. Информацию о пострадавших умалчивают.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Амурской области, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Аэропорт работал штатно несмотря на пожар.
16 декабря в Нижегородской области гундяевские попы сожгли 150-летний храм, построенный без единого гвоздя, объяснив это традицией. Решение об уничтожении здания для строительства нового храма было принято после ватной сходки.
Какое нам дело, что брякнуло ***.
Воды нет но вы держитесь!)
Не, не построят энергомост. 100% Не построят.
Построили, кабель тонкий. Вы знаете какого сечения должен быть кабель? 100% перегорит.
Мост они никогда не построят. течения, грунты. Медузы всякие. 100% не построят.
Разве это мост? До первого автомобиля/поезда/шторма. 100% развалится.
Вода? Откуда у них вода? Воды никогда не будет. 100% Не будет.
Разве это вода? Вы не знаете какой должна быть вода. Это не вода 100% Не вода.Не не выживут .............
Путин прав!