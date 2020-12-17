Путин заявляет, что запасов "хорошей пресной воды" в оккупированном Крыму достаточно

Президент России Владимир Путин заявил, что в оккупированный Крым обладает достаточными запасами пресной воды.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом Путин заявил во время пресс-конференции.

"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто этим и в советское время, а, тем более, во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко", - сказал президент страны-агрессора.

При этом Путин отметил, что в качестве одного из направлений решения вопроса водоснабжения оккупированного Крыма рассматривалось опреснение морской воды.

"Думаю, это только точечно можно сделать, потому что опреснение - это достаточно дорогое удовольствие, и это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом руководители регионов считают, что для широкого применения это будет неэффективно", - сказал Путин.

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