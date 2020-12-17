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Крым (26001) путин (30474) вода (918)

Путин заявляет, что запасов "хорошей пресной воды" в оккупированном Крыму достаточно

Путин заявляет, что запасов

Президент России Владимир Путин заявил, что в оккупированный Крым обладает достаточными запасами пресной воды.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом Путин заявил во время пресс-конференции.

"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто этим и в советское время, а, тем более, во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко", - сказал президент страны-агрессора.

При этом Путин отметил, что в качестве одного из направлений решения вопроса водоснабжения оккупированного Крыма рассматривалось опреснение морской воды.

"Думаю, это только точечно можно сделать, потому что опреснение - это достаточно дорогое удовольствие, и это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом руководители регионов считают, что для широкого применения это будет неэффективно", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос деоккупации Крыма вернулся в международную повестку дня, - Зеленский. ВИДЕО

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Топ комментарии
+29
Путин заявляет, что запасов "хорошей пресной воды" в оккупированном Крыму достаточно - Цензор.НЕТ 8917
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17.12.2020 16:27
+23
Вистачить на годину щодоби
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17.12.2020 16:23
+21
Не скигліть крисчане,)(уйло сказало шо води придостатньо !!! "Дед сказал летает,значит крилья есть!" !!!!)))
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17.12.2020 16:26
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Вистачить на годину щодоби
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17.12.2020 16:23 Ответить
Крисчане,головне під час каменепаду,не забувайте взути шолом ,бажано сталевий !!)))
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17.12.2020 16:34 Ответить
а вот это лишнее ... пусть наоборот снимают головные уборы
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17.12.2020 16:54 Ответить
ПЕЙТЕ! НЕ ОБПЯПАЙТЕСЬ!
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17.12.2020 16:57 Ответить
На держдачі у Форосі...Пристроїли "опріснювач з руського блоку мкс "зірка".. Усім бажаючим справити нужду на виході дають талон по 5 крб...
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17.12.2020 16:47 Ответить
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 9493
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17.12.2020 17:05 Ответить
А зачем крысчанам вода? Им вроде камни больше нравятся. Ну те, которые с неба.
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17.12.2020 16:56 Ответить
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 2301
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17.12.2020 17:09 Ответить
За вершинами облачных гор,
Где восходит над миром заря,
Свою грозную длань распростёр
Вождь российский, преемник царя.

Юг и Север подвластны ему,
Зацветут и на Марсе сады,
Омрачает одно лишь, - в Крыму
Не хватает проклятой воды.

Но решение найдено, - чу! -
Как небесную влагу дождя,
Пей, крымчанин, святую мочу
Из широкой ширинки вождя!

Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 3394
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17.12.2020 18:36 Ответить
Вот и хорошо.
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17.12.2020 16:24 Ответить
Сам сказал...
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17.12.2020 16:36 Ответить
Не скигліть крисчане,)(уйло сказало шо води придостатньо !!! "Дед сказал летает,значит крилья есть!" !!!!)))
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17.12.2020 16:26 Ответить
ну на Олімпі видніше. А ви крисчанє коли відкриваєте кран, то з нього завжди повинні бігти слов ПУтіна.
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17.12.2020 16:26 Ответить
Путин заявляет, что запасов "хорошей пресной воды" в оккупированном Крыму достаточно - Цензор.НЕТ 8917
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17.12.2020 16:27 Ответить
запаса камнєй на много много лєт
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17.12.2020 16:27 Ответить
Бажано, щоб не надто великі, бо може статись землетрус в Херсоні і Миколаєві.
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17.12.2020 17:42 Ответить
Теперь каждый , кто начнет скулить и клянчить днепровскую воду, автоматом попадает в категорию нацпредателей...
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17.12.2020 16:28 Ответить
канечно, моча тоже вода почти пресная
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17.12.2020 16:29 Ответить
самогонный аппарат в каждую квартиру и пусть опресняют воду из унитаза, если он у них канешно есть. )
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17.12.2020 16:29 Ответить
Справа в тому що в унітазі теж води нема,як і самого унітаза !!)))
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17.12.2020 16:31 Ответить
В батареях полно пресной воды, только сливать надо аккуратно, чтобы не поймали...
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17.12.2020 16:30 Ответить
в радиаторах авто, опять же ...
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17.12.2020 18:31 Ответить
Ну и отлично, а то не так давно стоял вой у пророссийских шавок ,что в гуманитарных целях надо давать воду
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17.12.2020 16:33 Ответить
Путин заявляет, что запасов "хорошей пресной воды" в оккупированном Крыму достаточно - Цензор.НЕТ 4269
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17.12.2020 16:34 Ответить
Куйло дает воду крысчанам.
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17.12.2020 16:58 Ответить
дождались таки
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 880
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17.12.2020 17:03 Ответить
Що воно меле..?О то вже іздабол!
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17.12.2020 16:35 Ответить
чого тоді раби хєрню усіляку записують на ютуб?
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17.12.2020 16:36 Ответить
кароче, крысмане, путло намякивает шо вам скоро пиSSец, вы держытесь там, проста вады нет...ведь главное- настроение хорошее, а не хорошая пресная вода
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17.12.2020 16:37 Ответить
Достаточно.... Для подачи в течение одного часа в неделю
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17.12.2020 16:38 Ответить
На факте оккупации никак не повлияет. Они будут пить из козлиного копытца и жрать солому.
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17.12.2020 16:38 Ответить
***** с бункера видней, сколько воды осталось в оккупированном Крыму. Но болеть и умирать от употребления некачественной воды будет не *****, а будут умирать ваши близкие, ваши дети.
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17.12.2020 16:41 Ответить
Мнение крысчан ваще не интересно. Но интересно шо их Аксенов будет петь, после таких слов царя?
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17.12.2020 16:42 Ответить
Помер Путін. Взяв валізу з доларами, приходить у рай. Святий Петро питає:
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принести від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
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17.12.2020 16:42 Ответить
Так дотепно , що аж гикавка напала .Гарна шутєєчка .
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17.12.2020 17:44 Ответить
Погикай, погикай...
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17.12.2020 17:50 Ответить
в мире , котором он живёт ,в крыму есть всё
Путин заявляет, что запасов "хорошей пресной воды" в оккупированном Крыму достаточно - Цензор.НЕТ 2752
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17.12.2020 16:42 Ответить
Правосека увидел и наложил в штаны.
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17.12.2020 17:00 Ответить
Ленин тоже смотрел таким взлядом на своих последних фото.
Прикиньте, как будет гульбанить планета в день, кода куйло откинется.
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17.12.2020 20:40 Ответить
Ага, это приказ кгбэшникам бить в морду каждого крысянина за призыв:
"владимирвладимырыч, введи воду".
Вот и чудненько
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17.12.2020 16:42 Ответить
Бандеровская вода скрепному Крыму молекулярно не подходит.
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17.12.2020 20:41 Ответить
А с учётом мочи самих крысчан и понаехавших туда парашников её даже избыток.
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17.12.2020 16:46 Ответить
Тобто, це був сигнал до зборів - "нові кримчани" можуть пакувати валізи у своїх нижніх тагілах та інших ******. Вода буде, можна їхати на ПМЖ.
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17.12.2020 16:47 Ответить
аТогда к чему этот кипишь, что хунта вАды не даётЬ?
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17.12.2020 16:50 Ответить
"...опреснение - это достаточно дорогое удовольствие..."

- Поэтому возить воду самолётами будет дешевле.
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17.12.2020 16:59 Ответить
Ердоган проклав водогін по дну моря до турецької частини Кіпру.
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17.12.2020 17:49 Ответить
Какая приятная новость. Крымчане , успокойтесь , раз плешивый пообесчал, значит воды не будет точно.
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17.12.2020 17:01 Ответить
На фото к статье он как раз такую воду и выпил. Причем всю.
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17.12.2020 17:02 Ответить
Ну то й добре! Ще й каміння з неба до чаю! Смачненького, крисчани!
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17.12.2020 17:07 Ответить
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 2710
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17.12.2020 17:07 Ответить
це всерівно що іх там нет в Україні , пийте агато кримчаки і згадуйте Ху.
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17.12.2020 17:14 Ответить
Часто моютца те-кому лень чесатца!
Вже чухмаряться парашники...
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17.12.2020 17:15 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13389713.html Международный терминал аэропорта Благовещенска горел красиво (видео)

Пожар в аэропорту Благовещенска, произошедший сегодня, 17 декабря, попал на видео.

https://youtu.be/L-DLtn1KCUE

Возгорание началось в международном терминале и достигло площади 1,2 тысячи квадратных метров. На место прибыли экстренные службы. Информацию о пострадавших умалчивают.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Амурской области, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Аэропорт работал штатно несмотря на пожар.

16 декабря в Нижегородской области гундяевские попы сожгли 150-летний храм, построенный без единого гвоздя, объяснив это традицией. Решение об уничтожении здания для строительства нового храма было принято после ватной сходки.
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17.12.2020 17:29 Ответить
Так для мокшан и ослиная моча "хорошая вода".
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17.12.2020 17:39 Ответить
Зіпали вмерти в расєї , а тепер саботують! Саботажники нещасні .😈
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17.12.2020 17:47 Ответить
Конечно для полустрова хорошей пресной воды достаточно,то просто крымчан там много.А вот в Сибире их мало,поэтому лишние будут тулить к могучей реке -Енисею.
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17.12.2020 17:56 Ответить
Пуйло объявил про достаточность воды, прекрасно, пейте крымские орки, хоть залейтесь.... пока не завоняетесь....
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17.12.2020 18:03 Ответить
Запасов хороших и прочных камней с неба ещё больше Крыму.
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17.12.2020 18:09 Ответить
Ну если все так хорошо, то чем все это время занимались? Почему озера с пресной водой пересыхают? За шесть лет могли уже все найти...
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17.12.2020 18:25 Ответить
чего вы смеётесь ? х у й ло первый спец по воде.... он шарит в этом деле.... так что крысчане не стоните! раз ваш плешивый цар сказал что есть вода в вашей резервации - значит есть! пейте и не захлебнитесь!
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17.12.2020 18:37 Ответить
Что то многовато этого *** в новостях.
Какое нам дело, что брякнуло ***.
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17.12.2020 18:37 Ответить
Крысяне, ну вы понеле да? У вас все хорошо) И это в сказку про опреснители хватит уже. Сам дед пу уже все распедалил (Тут он кстати оччень ниаккуратно так писданул. Как теперь пропагандонам петь про светлое будущее ну совершенно неясно и про стенания в ООН тоже как-то не ясно. Раз все хоккей при чем здесь претензии к Украине))
Воды нет но вы держитесь!)
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17.12.2020 18:50 Ответить
Крысяне, ну вы понеле да? У вас все хорошо) И это в сказку про опреснители хватит уже.
Не, не построят энергомост. 100% Не построят.
Построили, кабель тонкий. Вы знаете какого сечения должен быть кабель? 100% перегорит.
Мост они никогда не построят. течения, грунты. Медузы всякие. 100% не построят.
Разве это мост? До первого автомобиля/поезда/шторма. 100% развалится.
Вода? Откуда у них вода? Воды никогда не будет. 100% Не будет.
Разве это вода? Вы не знаете какой должна быть вода. Это не вода 100% Не вода.Не не выживут .............
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17.12.2020 19:17 Ответить
Кремльовський педофіл знову сказав правду. Води в Криму достатньо, але вона не для них існує, а для Українського народу. Побачите, як тільки но кацапів із Криму виженемо (це вже без цієї Зе-мразоти буде) Крим знову розквітне. На все воля від Бога. Слава Україні!!!
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17.12.2020 19:52 Ответить
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 5673
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17.12.2020 20:28 Ответить
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 4329
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17.12.2020 23:59 Ответить
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 221
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17.12.2020 20:32 Ответить
Хорошей пресной воды, чуть подсоленной - целое море.
Путин прав!
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17.12.2020 23:31 Ответить
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 9706
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18.12.2020 00:00 Ответить
 
 