В Киеве в этом году отремонтировали 27 больничных отделений и обновили роддом, - отчет мэра Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о результатах работы городской власти 2020 года.

Глава Киева также обозначил планы на ближайшее будущее. Об этом сообщает пресс служба мэра Киева со ссылкой на видеотрансляцию на сайте КГГА.

Кличко рассказал, что в 2020 году в столице отремонтировали 80 парков и скверов. Всего за 6 лет в Киеве обновили 494 парка и сквера. В следующем году следует ожидать продолжения работ в этом направлении.

"Планируем обновить знаковые для столицы парки: Мариинский, Хрещатый, имени Тараса Шевченко, Голосеевский парк имени Рыльского. Завершим капитальный ремонт парка с водными объектами на Троещине и фитнес-парк "Лебединое". Продолжим ремонтировать большие парки в разных районах столицы. В частности - "Интернациональный", "Орлятко" и Соломенский ландшафтный парк. Будем создавать новые зоны отдыха и возле водоемов. Такие, например, как парк у залива Берковщина", - сообщил Кличко.

По словам мэра Кличко, за последние несколько лет Киев закупил 139 новых троллейбусов, 67 современных трамваев и 307 автобусов.

"Осенью этого года Киев получил уже более 160 из 200 новых современных автобусов МАЗ. Еще партию ожидаем в ближайшее время. Наша задача в дальнейшем покупать современный транспорт, чтобы он в ближайшие годы вытеснил маршрутки", - подчеркнул Кличко.

В своем отчете мэр Кличко отметил активное строительство метро на Виноградарь и обновление дорожной инфраструктуры.

"Только в этом году отремонтировали 134 объекта дорожной инфраструктуры. А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это - более 1100 километров дорог в Киеве. Также обновили более полутора тысяч придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы. Которые тоже не ремонтировали десятилетиями", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщил мэр Кличко, одной из важнейших статей расходов столичного бюджета в этом году стала медицина. Расходы на нее составили почти 8 млрд грн.

"На современное оборудование для медучреждений в 2020 году мы потратили почти 600 млн грн. Всего на ремонт учреждений медицинской сферы в этом году направили более 730 млн гривен. Это, в частности, - 27 отремонтированных отделений в больницах, один обновленный роддом, термосанация 15 зданий медучреждений ", - подчеркнул мэр Киева.

Также 386 млн грн из резервного фонда и бюджета города было выделено на борьбу с коронавирусом. Еще 1 млрд грн был выделен на доплаты медикам.

Кроме того, в этом году в Киеве обустроили 31 поле для мини-футбола и осуществили реконструкцию 4-х школьных стадионов, завершается обновление нескольких детско-юношеских спортивных школ.

Как сообщалось ранее, во время местных выборов 25 октября Виталия Кличко на посту мэра поддержали более 50% киевлян. Он победил в первом туре.