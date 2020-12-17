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ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность"

ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об

В Офисе Президента приветствуют принятие Верховной Радой президентского закона о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Выступая на видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве, Зеленский отметил, что законопроект №3760 о поддержке инвестиций уже проголосован и он предоставляет преференции для инвесторов, которые хотят развивать свои проекты в Украине.

"Закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями позволяет Украине ввести конкурентные со странами-соседями условия для стимулирования привлечения как внутренних, так и международных инвесторов", - отметила замглавы ОП Юлия Ковалив.

В частности, согласно закону, государственной поддержкой могут воспользоваться инвесторы, которые инициируют проекты с инвестициями от 20 млн евро со сроком реализации проекта до пяти лет и создают новые рабочие места.

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Общий объем государственной поддержки для новых инвестиционных проектов может составлять до 30% от их объема.

Поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, в образовании, научной и научно-технической отрасли; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Кроме того, принятым законом предусмотрена специальная правительственная уполномоченная организация, которая будет заниматься также сопровождением этих инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала проекта и в течение всего времени их продолжительности.

"Мы ожидаем, что это позволит после кризисного 2020г восстановить инвестиционную активность в Украине. Ожидаем, что этим инструментом воспользуются как внутренние украинские инвесторы, которые хотят или расширять производство или строить новые проекты, так и иностранные инвесторы", - добавила Ковалив.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в повторном втором чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор закона - президент Владимир Зеленский.

Также читайте: Законопроект Зеленского об инвестнянях - лоббистский инструмент для его партнеров-олигархов, а не для реальных инвесторов, - Южанина

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Топ комментарии
+22
Германия ж сказала - ЕС нах не нужны никакие "няни".
ЕС нужны справедливые суды.
Каломойский руками своего клоуна на ЕС вообще положил?
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17.12.2020 16:49
+18
ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность" - Цензор.НЕТ 9871
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17.12.2020 16:55
+17
они думают инвесторы такие же лохи как зеля чтоб на это повестись
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17.12.2020 16:48
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Правила форума Совет форумчан
они думают инвесторы такие же лохи как зеля чтоб на это повестись
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17.12.2020 16:48 Ответить
Германия ж сказала - ЕС нах не нужны никакие "няни".
ЕС нужны справедливые суды.
Каломойский руками своего клоуна на ЕС вообще положил?
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17.12.2020 16:49 Ответить
Коломойський невиїзний, тому доля України пов"язана з ним.
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17.12.2020 16:50 Ответить
не руками.
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17.12.2020 17:43 Ответить
А чому у няні така сива борода?))
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17.12.2020 16:49 Ответить
Про шо, про шо, закон?
законотворчество зеленского напоминает раннюю денеер...
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17.12.2020 16:50 Ответить
діарею?
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17.12.2020 16:51 Ответить
Про тёплое. Или мягкое. Ну или вкусное. Короче хорошее. Скоро фантазия иссякнет, будут фотачки котегов на бигбордах и в интернетах постить.
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17.12.2020 17:01 Ответить
Єто даже вслух произносить стыдно, а в ОП этим гордятся и радуются.
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17.12.2020 16:51 Ответить
Ну так найвеличніший політик, пілять...
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17.12.2020 16:52 Ответить
Чергова порція локшини на вуха 73%-овому лохторату !!!)))
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17.12.2020 16:51 Ответить
Идиоты в самом деле думают,что это сработает?
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17.12.2020 16:52 Ответить
ОП вітає ухвалення Радою закону Зеленського про "інвестнянь": "Це дасть змогу після кризового 2020 відновити інвестиційну активність" - Цензор.НЕТ 769
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17.12.2020 17:15 Ответить
Плять, вибачте, вони самі себе вже вітають. Психіатрів в струдію.
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17.12.2020 16:53 Ответить
да ладно. они теперь сами себе премии выпишут и сами себя поздравят с новым годом "инвестиций". пздц.. "трэш и угар"
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17.12.2020 16:56 Ответить
Медицина тут безсила ,це патологія !!)))
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17.12.2020 17:00 Ответить
дурачки офисные
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17.12.2020 16:53 Ответить
я тут подумал. наверняка в ОПе работают нормальные вменяемые люди на вторых-третьих должностях. каково им в этом дурдоме вариться и понимать что рано или поздно все кончится очень плохо и клеймо у них на всю жизнь такое что в резюме не стоит даже упоминать.
ну не может быть такая концентрация дебилов в одном месте
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17.12.2020 16:55 Ответить
ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность" - Цензор.НЕТ 9871
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17.12.2020 16:55 Ответить
Будет, наладится, восстановим, обеспечим, привлечем, улучшим, направим... Всё в будущем времени. Завтра никто не вспомнит, что именно ему обещали, но что-то хорошее.
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17.12.2020 16:55 Ответить
Ну так оп больше нечего приветствовать. Шо могут, то и приветствуют
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17.12.2020 16:55 Ответить
Для аграріїв знизили, для значних інвесторів як Коломойський взагалі прибрали податки до 15 років сьогодні. Чекайте підвищення пенсій, зарплат, пільг, субсидій в 2021р, ага.
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17.12.2020 16:59 Ответить
Громкая чепуха.
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17.12.2020 17:01 Ответить
уже отмечают
фото сегодня. ОПа ***********
ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность" - Цензор.НЕТ 9265
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17.12.2020 17:04 Ответить
А пропіздент по-центру?
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17.12.2020 17:32 Ответить
ніт
он за йолкой. писает.
ему порохоботы на почту отправили вчерашний рейтинг
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17.12.2020 17:38 Ответить
А може і тілько пісяє...
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17.12.2020 18:26 Ответить
Этим узаконили "смотрящих".
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17.12.2020 17:12 Ответить
Давайте улучшим те улучшения, которьіе мьі улучшили ранее.
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17.12.2020 17:14 Ответить
Якщо папікі дадуть інвест няні "цукерок", то інвест няня буде їх дитині дупу підтирати. Не дадуть? Ну тоді нехай аукає не перевдягнена
___________
Корупціонера Зєлю геть. Досрокові.
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17.12.2020 17:25 Ответить
во ваня. так держать!
а то вчера у тебя пмс прямо был какой то...
шутить пытался неумело
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17.12.2020 17:43 Ответить
Так у мене ж одна мізга. Вам легше, у вас, пєціних тролів, дві мізги - одна своя, одна Пєціна
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17.12.2020 17:47 Ответить
то точно.
"мізга" у тебе дійсно одна
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17.12.2020 17:53 Ответить
Ожидаем, что этим инструментом воспользуются как внутренние украинские инвесторы, (офшорные)которые хотят или расширять производство или строить новые проекты, так и иностранные(рашистско- казахстанские с китайскими инвесторами ", которые поддержали рабсею по Крыму в ООН-
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17.12.2020 17:25 Ответить
ОП вітає ухвалення Радою закону Зеленського про "інвестнянь": "Це дасть змогу після кризового 2020 відновити інвестиційну активність" - Цензор.НЕТ 8094
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17.12.2020 17:32 Ответить
Инвестиционный климат, инвестиционная гавань, инвестиционные няни...
Три орешка от Зеленского.)
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17.12.2020 17:41 Ответить
ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность" - и из Омана инвестиции попрут?
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17.12.2020 18:02 Ответить
За нянь завжди так багато платити треба....
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17.12.2020 18:03 Ответить
"Инвести́ции (англ. Investment) - размещение капитала с целью получения прибыли[1][2]. Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) - кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции (инвестированный капитал) возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен - инвестиции могут быть утрачены полностью или частично." - возвращать кредиты будем мы , а не Зеленский со своим ОП. Они как обычно, всё украдут и спрячут в офшорах.
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17.12.2020 18:15 Ответить
Какие инвесторы,кто из нормальных и умных согласится отдать свои деньги совково-пролетарским плебеям?
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17.12.2020 18:15 Ответить
Так і хочеться підтримати СН словами І.Франка " Лупайте сю скалу...." Успіхів вам у справі розбудови держави! А вереск навколо ваших рішень - то ознака правильності ваших дій!
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17.12.2020 18:43 Ответить
Фуууу...х!!! Китайці видихнули з полегшенням......Нарешті їхні тривоги розвіялись.....
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17.12.2020 20:15 Ответить
Я уже видел фото поезда облепленного инвесторами после выступления ЗЕшмаркли в Давосе. Оно думает, что все такие тупые как и ОНО?
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17.12.2020 22:05 Ответить
 
 