ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность"

В Офисе Президента приветствуют принятие Верховной Радой президентского закона о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Выступая на видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве, Зеленский отметил, что законопроект №3760 о поддержке инвестиций уже проголосован и он предоставляет преференции для инвесторов, которые хотят развивать свои проекты в Украине.

"Закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями позволяет Украине ввести конкурентные со странами-соседями условия для стимулирования привлечения как внутренних, так и международных инвесторов", - отметила замглавы ОП Юлия Ковалив.

В частности, согласно закону, государственной поддержкой могут воспользоваться инвесторы, которые инициируют проекты с инвестициями от 20 млн евро со сроком реализации проекта до пяти лет и создают новые рабочие места.

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Общий объем государственной поддержки для новых инвестиционных проектов может составлять до 30% от их объема.

Поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, в образовании, научной и научно-технической отрасли; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Кроме того, принятым законом предусмотрена специальная правительственная уполномоченная организация, которая будет заниматься также сопровождением этих инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала проекта и в течение всего времени их продолжительности.

"Мы ожидаем, что это позволит после кризисного 2020г восстановить инвестиционную активность в Украине. Ожидаем, что этим инструментом воспользуются как внутренние украинские инвесторы, которые хотят или расширять производство или строить новые проекты, так и иностранные инвесторы", - добавила Ковалив.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в повторном втором чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор закона - президент Владимир Зеленский.

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