Таксист в Кривом Роге получил от пассажира пулю в ногу после просьбы оплатить 8 грн за простой
В городе Кривой Рог Днепропетровской области в ночь с 16 на 17 декабря пассажир стрелял в таксиста, который требовал 8 гривен за простой автомобиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.
По данным пресс-службы, 37-летний житель Кривого Рога вызвал такси по адресу в Довгунцовском районе.
Водитель прибыл на место и ждал, пока выйдет заказчик. За это время счетчик "намотал" дополнительные 8 гривен. Когда таксист сообщил пассажиру о необходимости доплатить за простой, последний начал возмущаться, выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в ноги водителю.
Отмечается, что таксист получил непроникающее ранение левой голени, его госпитализировали.
Пассажира доставили в отдел полиции, где с ним проводятся следственные действия. Предварительно, злоумышленник был трезв.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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Он вище людина написала як справа була.
P.S. Равносильно что в магазин пришел джинсы купить, а тебе за примерку счет влупили.
прижимистому пассажиру место на остановке ожидания маршрутки.
-если машина заказана на определенное время (предварительный заказ), то простой считается с первой минуты от указанного в заказе времени. Стоимость простоя у разных служб разная. От 0,5 до 1,5 грн. минута;
- если обычный заказ, то простой считается после трех минут бесплатного ожидания.
- простой в пути тоже платный по тому же тарифу.
Это правило.