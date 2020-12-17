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карантин (16728) Польша (8139) коронавирус (17040)

Польша вводит общенациональный карантин. В канун Нового года будет действовать комендантский час

Польша вводит общенациональный карантин. В канун Нового года будет действовать комендантский час

Власти Польши вводят с 28 декабря до 17 января общенациональный карантин в связи с пандемией Covid-19

Как сообщают польские СМИ,  об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 28 декабря по 17 января мы вводим общенациональный карантин. В дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, мы закрываем отели, в том числе для деловых поездок", - сказал Недзельски.

Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры (кроме продуктовых магазинов), а в канун Нового года запретят передвигаться.

"Комендантский час" вводят в Польше на новогодние праздники с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января.

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Топ комментарии
+17
А в Украине думаешь меньше? Даже по официальной статистике по 250 в день, а реально раза в 2-3 больше. Кто-то верит в официальные цифры?
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17.12.2020 17:15
+17
Полякам простіше, у них нема гастролей Квартал-95.
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17.12.2020 17:22
+5
Наверное поляки будут палатки разбивать возле ратуши
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17.12.2020 17:11
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Наверное поляки будут палатки разбивать возле ратуши
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17.12.2020 17:11 Ответить
Полякам за разбитие палаток головы отбивают. И без предупреждения. Это и есть Европа...
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17.12.2020 18:45 Ответить
Неудивительно, в Польше по 600 смертей в сутки.
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17.12.2020 17:12 Ответить
А в Украине думаешь меньше? Даже по официальной статистике по 250 в день, а реально раза в 2-3 больше. Кто-то верит в официальные цифры?
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17.12.2020 17:15 Ответить
Полякам простіше, у них нема гастролей Квартал-95.
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17.12.2020 17:22 Ответить
Ужас! А как же польский Майдан?
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17.12.2020 17:27 Ответить
Пытаются закрыть протесты.
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17.12.2020 17:32 Ответить
Дуже показові дати оголошеного зеленню локдауну. З 8-го по 24-те. Чим?- Поясню. 8-го закінчуються корпоративи ;Кварталу;- а всі ми розуміємо що кожен корпоратив ;Квартал-95;- зайвий шекель на Кіпрських офшорах Бубочки, а 25 у Вовіка днюха. Схоже, святкувати зібрався по-дорослому.
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17.12.2020 17:33 Ответить
А где в Украине Майдан? Вышли барыги за свои шкурные интересы, и это уже майдан?
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17.12.2020 17:34 Ответить
Це звичайний бунт - вийдуть на площу, стануть на коліна перед государем і бунтують.
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17.12.2020 17:44 Ответить
Вот он лоукдаун здравого смысла. Не то что у зебилов: карантин исключительно после гастролей и новогодних корпоративов квартала95 и продлится строго до дня рождения янелоха 43-года.
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17.12.2020 18:26 Ответить
А почему поляки не хотят перезаражать пол-страны?
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17.12.2020 18:31 Ответить
А как же их ФОПы? Где их майдан? Они же "закупились"! "Икономика" Польши рухнет! Рестораторы пойдут свергать власть!
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17.12.2020 18:43 Ответить
вот это нация, не то что наше быдло сбитое в стадо
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17.12.2020 19:22 Ответить
Какой же ты наивный.
В стадо превращают все население планеты,ограничивая права и свободы под поводом эпидемии кароновируса.
В Лондоне опять нашли якобы новый вид коронавирус,и ввели очередной локдаун.
Пока мировые элиты вдоволь не набалуются,не достигнут всех своих целей,человечество будут атаковать бесконечно всякие вирусы,которые щедро будут для нас выдумывать.
Изучайте психологию масс,лучше будете понимать весь этот лохотрон с короновирусом.
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17.12.2020 20:25 Ответить
да вы бы хоть в Лондоне побывали разок, увидели локдаун своими глазами а потом срали в чат
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18.12.2020 01:34 Ответить
****, а как ты умняшка разгадал этот зловещий план масонов и соросят? вот это тебя прет))))) вот только пока не могу понять ты тупой каца тролль или дурная малолетка?)))
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18.12.2020 14:56 Ответить
Антиватник,а ты ***** разве не видишь,как нам нагло ссут в глаза этим барановирусом???
Не умеешь анализировать всю инфу,что попадает в интернет?Или ты только на Цензоре тусуешься?
Гении братья Вачовски сняли фильм "V значит Vendetta".Там сюжет о том,как с помощью вируса устроили диктатуру на всей планете.
А вот вам инфа для начала,изучайте:1 ссылка https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/ В 2010 году создан сценарий пандемии
2 ссылка https://vaccine.wiki/blog-covid-19-facts/ Факты о COVID-19
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19.12.2020 13:17 Ответить
я желаю тебе и твоим родственникам зайти в реаниацию в любую больницу и рассказать там лежащим что они просто косят под больных))))
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19.12.2020 19:28 Ответить
Понятно.Значит ссылки ты мои не открывал и продолжаешь мне наяривать бред.
Скажи мне,раньше что,люди не болели и не умирали???
Вот тебе ссылка на смертность в Украине за 19 и 20 год в период с января по август
: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.pdf
Ты там увидишь,что в 19 году людей в Украине умерло на 16 000 больше!
И хде страшнючая смертность от короновируса,о которой щебечет нам СМИ??
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19.12.2020 21:31 Ответить
слушай, а почему бы тебе не пойти подработать с зараженными в больницу? вирус же не существует а деньги платят реальные)))
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20.12.2020 10:00 Ответить
Ты по ходу не осознаешь масштаб лохотронства.
Вирусы(ы) существуют,корону обнаружили еще в 1963 году,только она не настолько опасна,как ее нам преподносят в СМИ.
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21.12.2020 09:54 Ответить
ты снова на смену заступило?))) не жалеешь ты себя
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21.12.2020 10:12 Ответить
По существу не пишешь,да ещё в оскорбительном тоне.Удачи.
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21.12.2020 10:23 Ответить
ты по существу ,называешь свой бред? который кстати писали рашисты и белорусь)))
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21.12.2020 10:29 Ответить
значит вакансии на олх забугор разводняк лохотон
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17.12.2020 20:26 Ответить
Так что,вся Европа ломанется в Киев и Львов широко встречать Новый Год?
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17.12.2020 21:40 Ответить
 
 