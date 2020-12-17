Польша вводит общенациональный карантин. В канун Нового года будет действовать комендантский час
Власти Польши вводят с 28 декабря до 17 января общенациональный карантин в связи с пандемией Covid-19
Как сообщают польские СМИ, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С 28 декабря по 17 января мы вводим общенациональный карантин. В дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, мы закрываем отели, в том числе для деловых поездок", - сказал Недзельски.
Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры (кроме продуктовых магазинов), а в канун Нового года запретят передвигаться.
"Комендантский час" вводят в Польше на новогодние праздники с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января.
Топ комментарии
+17 Леопольд Пупкин 96fd9223
показать весь комментарий17.12.2020 17:15
+17 Oljik
показать весь комментарий17.12.2020 17:22
+5 Андрюша Украинец
показать весь комментарий17.12.2020 17:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В стадо превращают все население планеты,ограничивая права и свободы под поводом эпидемии кароновируса.
В Лондоне опять нашли якобы новый вид коронавирус,и ввели очередной локдаун.
Пока мировые элиты вдоволь не набалуются,не достигнут всех своих целей,человечество будут атаковать бесконечно всякие вирусы,которые щедро будут для нас выдумывать.
Изучайте психологию масс,лучше будете понимать весь этот лохотрон с короновирусом.
Не умеешь анализировать всю инфу,что попадает в интернет?Или ты только на Цензоре тусуешься?
Гении братья Вачовски сняли фильм "V значит Vendetta".Там сюжет о том,как с помощью вируса устроили диктатуру на всей планете.
А вот вам инфа для начала,изучайте:1 ссылка https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/ В 2010 году создан сценарий пандемии
2 ссылка https://vaccine.wiki/blog-covid-19-facts/ Факты о COVID-19
Скажи мне,раньше что,люди не болели и не умирали???
Вот тебе ссылка на смертность в Украине за 19 и 20 год в период с января по август
: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.pdf
Ты там увидишь,что в 19 году людей в Украине умерло на 16 000 больше!
И хде страшнючая смертность от короновируса,о которой щебечет нам СМИ??
Вирусы(ы) существуют,корону обнаружили еще в 1963 году,только она не настолько опасна,как ее нам преподносят в СМИ.