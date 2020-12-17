Польша вводит общенациональный карантин. В канун Нового года будет действовать комендантский час

Власти Польши вводят с 28 декабря до 17 января общенациональный карантин в связи с пандемией Covid-19

Как сообщают польские СМИ, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 28 декабря по 17 января мы вводим общенациональный карантин. В дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, мы закрываем отели, в том числе для деловых поездок", - сказал Недзельски.

Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры (кроме продуктовых магазинов), а в канун Нового года запретят передвигаться.

"Комендантский час" вводят в Польше на новогодние праздники с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января.

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