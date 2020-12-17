Кулеба о возможности встречи с Тихановской: В ее интересах четко ответить на вопрос "Чей Крым?"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность официальной встречи с главой оппозиции Беларуси Светланой Тихановской.
Об этом он сказал в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.
"Наши люди общались, я был готов провести с ней телефонный разговор. Но я передал, что очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была четкая позиция относительно российской агрессии против Украины. Это в ее же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет в Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: "Чей Крым?". И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской. Поэтому я здесь больше даже о ней забочусь, чем о себе", - отметил Кулеба.
По его словам, он абсолютно открыт для контактов с представителями белорусской оппозиции, но "к этому нужно созреть всем сторонам".
Пожалуйста, подождите...
Бо влада в її країні у всьому залежить від росії.
Якщо ми дозволимо цій нікчемі вякати про Крим на нашій землі,ми опустимося нижче плінтусу.
Вы, Вольга, цi крыжык знiмайце - цi трусы адзеньце...
Адкажы паважна - Пецю гэта не тычыцца "ми опустимося нижче плінтусу".
Пеця святы...
Мені начхати і на вашу Свєту,і на Луку.А йти на ваші ресурси й писати щось-то взагалі 100 років не треба і не цікаво.Але коли ваша котлетчиця зачіпає мою країну,то ніяких реверансів не ждіть.
Ты так не адказала - чаму Пецю выбачалi пацалункi з Лукой?
І не тикайте,я з вами свиней не пасла.
Што значыць "упоратая парахаботка"...
она раз в месяц отвечает на этот вопрос
вы чего добиваетесь? чтобы она с ума сошла?
в украинский МИД
в московский кремль
и в ООН
".... Кандидатка в президенты не дала четкого ответа на то, какой стране принадлежит Крым. Она объяснила, что де-юре полуостров принадлежит Украине, но де-факто он российский. Тихановская считает это «правильным» ответом....."
"...По ее словам, сейчас «остро стоит ситуация в Беларуси», а ситуация с Крымом «очень и очень сложная».
«И у белорусов на этот счет (по поводу аннексии Крыма - КР) разные мнения, поэтому они не хотят, чтобы этот вопрос их разъединял», - сказала Тихановская.....
поищи в такой штуке, которая интернетом зовётся.
ну тогда лично для тебя сообщаем: Крым твой, пойди и возьми.
бо у мадамы два ответа.
Кстати, из порохосмокта получается отличная свекровь...хрен угодишь.
https://youtu.be/d-cnlwyCVKU?t=2118
Смотрим и делаем выводы...
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
Полмиллиона, которых недавно завезли, или татары, которых вывозили ?
Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились на фоне протестов сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сотрудничать стороны договорились в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений.