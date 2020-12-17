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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25742) Донбасс (26950) наемники рф (2053) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, начиная с ночи, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Сначала противник применил минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.

Утром, на этом же направлении, использовал уже тяжелое вооружение - артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х миллиметровые минометы. Третий режим прекращения огня враг нарушил вблизи этого же населенного пункта, снова открыв огонь из гранатометов. В то же время, на всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятных провокаций врага.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинским воинами.

Читайте: ОБСЕ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе, 20 из них вблизи Попасной

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17.12.2020 17:56 Ответить
Наемники РФ с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3333
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17.12.2020 18:04 Ответить
Як каже нелох "постреливают"....
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17.12.2020 18:15 Ответить
всего трижды и без потерь. Не пора ли "ту сторону" поощрить медалькой или денежной премией?
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17.12.2020 18:15 Ответить
Припинили стріляти, то може військовим до дому вертати ?
А обранці зелені їх змінять на позиціях. Бо глянеш на слуг - повно здорових боровів вгодованих, в телефонах краються, від нудьги в раді подихають...
То гайда їх на фронт. Там же безпечно. Перемир'я. Не стріляють.
Повітрям свіжим подихають.
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17.12.2020 18:25 Ответить
А еще Гармаша содомитом обозвали.
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17.12.2020 18:58 Ответить
 
 