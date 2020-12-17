На дискуссии Киевского форума по безопасности обсудят спасение мира от COVID-19
Вакцины и глобальное спасение человечества от коронавируса станут главным предметом обсуждения на дискуссии, организованной Киевским форумом по безопасности.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт форума.
Дискуссия состоится в пятницу, 18 декабря в 12:00.
"Как действует власть передовых мировых экономик для борьбы с пандемией и для преодоления мирового кризиса? Какие выводы дает национальный опыт Великобритании, Канады и Германии?
Что ожидать и что следует делать Украине?" - анонсируют организаторы дискуссии темы для обсуждения.
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В обсуждении примут участие:
- Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине;
- Лариса Галадза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине;
- Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;
- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины и дипломатический советник Премьер-министра Украины в 2014-16 годах, член Наблюдательного совета Фонда "Открой Украину" и Киевского Безопасности форума модератор.
Следить за дискуссией можно в YouTube, Facebook или на сайте Киевского форума по безопасности.
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Пожалуйста, подождите...
Будет и во всей Украине большой праздник!
Не только в Харькове!!
Помнится, что и Зедебил тоже блеял: не дождетесь))
А вот ждём -с!!!
Вакцины до 2022-го не ждать? Как Украина стала "красным" пятном на карте Европы и кто виноват
https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-poluchit-vaktsinu-ot-koronavirusa-lish-v-2022-godu.htm
і гострий запах нафталіну»®
Важно, что на этом весьма представительном форуме очередной раз дадут слово "отставной козы барабанщику"© Сене Яйценюку - как знать - может кто и услышит:
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Хоч би який мандат завалящий ... Що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Ой, вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля в лоб та мать мене в @@@!».