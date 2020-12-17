На дискуссии Киевского форума по безопасности обсудят спасение мира от COVID-19

Вакцины и глобальное спасение человечества от коронавируса станут главным предметом обсуждения на дискуссии, организованной Киевским форумом по безопасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт форума.

Дискуссия состоится в пятницу, 18 декабря в 12:00.

"Как действует власть передовых мировых экономик для борьбы с пандемией и для преодоления мирового кризиса? Какие выводы дает национальный опыт Великобритании, Канады и Германии?

Что ожидать и что следует делать Украине?" - анонсируют организаторы дискуссии темы для обсуждения.

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В обсуждении примут участие:

- Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине;

- Лариса Галадза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине;

- Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;

- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;

- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины и дипломатический советник Премьер-министра Украины в 2014-16 годах, член Наблюдательного совета Фонда "Открой Украину" и Киевского Безопасности форума модератор.

Следить за дискуссией можно в YouTube, Facebook или на сайте Киевского форума по безопасности.

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