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На дискуссии Киевского форума по безопасности обсудят спасение мира от COVID-19

На дискуссии Киевского форума по безопасности обсудят спасение мира от COVID-19

Вакцины и глобальное спасение человечества от коронавируса станут главным предметом обсуждения на дискуссии, организованной Киевским форумом по безопасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт форума.

Дискуссия состоится в пятницу, 18 декабря в 12:00.

"Как действует власть передовых мировых экономик для борьбы с пандемией и для преодоления мирового кризиса? Какие выводы дает национальный опыт Великобритании, Канады и Германии?

Что ожидать и что следует делать Украине?" - анонсируют организаторы дискуссии темы для обсуждения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Киевский форум по безопасности: Как защитить евроатлантический курс Украины, Молдовы, Беларуси и других стран нашего региона?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В обсуждении примут участие:

- Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине;

- Лариса Галадза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине;

- Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;

- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;

- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины и дипломатический советник Премьер-министра Украины в 2014-16 годах, член Наблюдательного совета Фонда "Открой Украину" и Киевского Безопасности форума модератор.

Следить за дискуссией можно в YouTube, Facebook или на сайте Киевского форума по безопасности.

Также на Цензор.НЕТ: Киевский форум по безопасности: Пандемия, агрессия РФ, военное противостояние на Кавказе и революция в Беларуси. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Топ комментарии
+2
Это типа нью-Васюки = спасем Галактику типа
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17.12.2020 19:14
+2
Хорошие новости из Харькова!
Будет и во всей Украине большой праздник!
Не только в Харькове!!

Помнится, что и Зедебил тоже блеял: не дождетесь))
А вот ждём -с!!!
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17.12.2020 19:19
+1
На дискуссии Киевского форума по безопасности обсудят спасение мира от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5953
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17.12.2020 19:18
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Правила форума Совет форумчан
Это типа нью-Васюки = спасем Галактику типа
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17.12.2020 19:14 Ответить
Скорей это очередной мастер-класс о редактора, как сделать тупой заголовок еще тупее.
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17.12.2020 21:54 Ответить
Парламент Молдови у середу прийняв закон щодо статусу російської мови у країні. Всіх вітаю, є з кого брати приклад, уррря!
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17.12.2020 19:15 Ответить
там теж зомбо- совка вистачае ще
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17.12.2020 19:42 Ответить
На дискуссии Киевского форума по безопасности обсудят спасение мира от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5953
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17.12.2020 19:18 Ответить
Хорошие новости из Харькова!
Будет и во всей Украине большой праздник!
Не только в Харькове!!

Помнится, что и Зедебил тоже блеял: не дождетесь))
А вот ждём -с!!!
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17.12.2020 19:19 Ответить
Не забыть бы пригласить главного спасителя...Он и не подозревает, что хуже некуда!
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17.12.2020 19:20 Ответить
не нада весь мир, нехай он как нибудь сам - спасите киевскую область...
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17.12.2020 19:24 Ответить
так всі хочуть нам допомогти - і чого б це
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17.12.2020 19:41 Ответить
а это тоже обсудят...- все як завжди

Вакцины до 2022-го не ждать? Как Украина стала "красным" пятном на карте Европы и кто виноват
https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-poluchit-vaktsinu-ot-koronavirusa-lish-v-2022-godu.htm
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17.12.2020 19:34 Ответить
"На дискуссии Киевского форума по безопасности обсудят спасение мира от COVID-19" - Зеленский будет мир спасать от COVID-19?
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17.12.2020 19:38 Ответить
во всем етом действе по спасению мира для меня тока одна загадка - почему сеня повелся на етот лохотрон?
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17.12.2020 19:49 Ответить
Бачили посли яких країн там будуть?Хитрий Сєня знає,з ким водитись.Під шумок "спасєнія" може й про щось корисне домовиться
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17.12.2020 21:10 Ответить
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий запах нафталіну»®
Важно, что на этом весьма представительном форуме очередной раз дадут слово "отставной козы барабанщику"© Сене Яйценюку - как знать - может кто и услышит:
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Хоч би який мандат завалящий ... Що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Ой, вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля в лоб та мать мене в @@@!».
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17.12.2020 19:57 Ответить
Зеля и Беня спешат на помощ
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17.12.2020 20:39 Ответить
Чип и Дэйл спешат на помощь.
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17.12.2020 21:49 Ответить
 
 