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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: Суд оставил под стражей Антоненко, несмотря на подозрение на COVID-19

Дело Шеремета: Суд оставил под стражей Антоненко, несмотря на подозрение на COVID-19

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение суд принял на заседании в четверг вечером, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты о необходимости изменения меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья и подозрения на COVID-19.

"Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

При этом суд обязал соответствующих должностных лиц обеспечить право обвиняемого на надлежащую медицинскую помощь, в частности, провести медицинское обследование, предоставить необходимое лечение согласно диагнозу и проинформировать об этом суд.

Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Следующее судебное заседание состоится по ранее согласованному графику - в 14.00 12 января 2021 года

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Антоненко подозревают COVID-19, меру пресечения могут изменить

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

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Топ комментарии
+35
"Дело" Шеремета - одна из самых позорных страниц в позорной зеленой истории! Есть доказательства - передавайте обвинительный акт в суд! Почему без суда годами мучаете патриотов Украины в СИЗО, изначально зная, что "дело" шито белыми нитками?УКРАИНОНЕНАВИСТНИКИ...
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17.12.2020 20:19
+30
Ненавиджу зелених ..лядей
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17.12.2020 20:16
+17
Ублюдки.
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17.12.2020 20:30
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Ненавиджу зелених ..лядей
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17.12.2020 20:16 Ответить
"Дело" Шеремета - одна из самых позорных страниц в позорной зеленой истории! Есть доказательства - передавайте обвинительный акт в суд! Почему без суда годами мучаете патриотов Украины в СИЗО, изначально зная, что "дело" шито белыми нитками?УКРАИНОНЕНАВИСТНИКИ...
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17.12.2020 20:19 Ответить
Если заболел ковидом - в больницу, в чем проблема?
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17.12.2020 20:23 Ответить
Авакян та жаба знають шо їм не жити в цій Країні тому скупають нерухомість за кордоном а тут жить в аренду
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17.12.2020 20:28 Ответить
Ублюдки.
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17.12.2020 20:30 Ответить
Ваня , ну Вы знаете кудой идти. ....
Этоя культурно. Пшел вон тупорылый идиот.
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17.12.2020 20:34 Ответить
Справа Шеремета: Суд залишив під вартою Антоненка, попри підозру на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5832
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17.12.2020 20:39 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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17.12.2020 20:54 Ответить
І що ти, реально, для цього зробиш? крім тупої писанини?
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17.12.2020 22:32 Ответить
Щонайменьше не ділю українське суспільство на 73% зебілів і решту розумних мародерів, як це робить ботоферма Пєці. Напрацьовані і інші дороговкази.
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18.12.2020 08:34 Ответить
Тобто як завше - НІЧОГО! Сидиш на дупі і робиш пику кирпичиною, начебто ти, до блазня не маєш ніякого відношення. Брехлива, інфантильна ти скотина, Ванятко.
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18.12.2020 15:58 Ответить
Все должны понимать что Антоненко сидит потому что решили посадить, а Стерненко нет, потому что решили не садить. И народ тут совершенно ни при чем.
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17.12.2020 21:07 Ответить
хорошо, народ не при чем, а на выборы кто ходил или не ходил, не народ?
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17.12.2020 21:33 Ответить
народ "водили" на выборы, это называется политтехнологии, если их правильно применить, нарид проголосует как надо... вот и проголосовали и обрекли остальных нормальных вменяемых людей на нынешнее существование
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17.12.2020 22:03 Ответить
"решили посадить" пожалуйста список, кто именно решил, сколько там решал и какие аргументы были и откуда все знаете?А то я не знаю, а мне тоже охота быть "в курсе", а чувствую себя белой вороной
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17.12.2020 21:38 Ответить
А ти подивись пресконференцію "найвеличнішого" з цього прриводу і не будеш ставити тупих запитань.
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17.12.2020 22:34 Ответить
Я тобі задав конкретне запитання по твоєму ти посту,ти ж замість того щоб дати чітку відповідь , а саме,вказати прізвища хто так вирішив зробити так, як ти пишеш, або вказати що не знаєш, крутишся як воша на гребінці,то питання тобі не таке, тупе воно , з твоїх слів, то закликаєш відеоконференцію подивитися.Я сам знаю що мені дивитися, я за рекомендаціями не звертався що подивитися.
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17.12.2020 23:09 Ответить
Зеленський В.О., Аваков А.Б. так достатньо конкретно? Звідки знаю? Так вони самі зізнались на пресконференції. Аргументи? Так твій бох-скоморох сказав, що він в цьому впевнений. Ще тупі запитання будуть?
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18.12.2020 15:54 Ответить
Ситуация очень проблемная. НАБУ начало дело против него, в Харькове(его вотчина) - большие проблемы в связи со смертью колясочника, в Киеве - недоМайдан, с которым Аваков пока играет в кошки-мышки, но который грозит перерасти в нечто большее. На фоне - идиоты из правительства с паяльниками и утюгами. Кто бы мог подумать, как все сложится. Хотели ведь как лучше, да зебилоиды?
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17.12.2020 21:11 Ответить
Какие проблемы? Арсен может с легкостью выиграть выборы в Харькове и всех это устроит,быть ему избранным, неприкосновенным лет 5, но опасаюсь , что соискателю не интересно.Но согласен, что будущее туманно, и можно налететь в тумане на бетонный столб
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17.12.2020 21:43 Ответить
Его освободит только Майдан.
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17.12.2020 21:25 Ответить
Аваков чорт.
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17.12.2020 21:36 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Г-н Аваков, не переступайте грань отделяющую человека от твари. Отпустите Антоненко, он болен. Доказательств у вас нет и не будет. Если с ним что то случится в тюрьме - с вами разговаривать не будут даже швейцары в домах твоих французских друзей.
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17.12.2020 22:32 Ответить
Бесславные ублюдки.
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17.12.2020 22:32 Ответить
Мразота зєльона мусарсько-судівська .Хочуть суки, звести Ріфа в могилу, щоб ні за що не відповідати, "нєт чєловєка- нєт праблєм", пляті утирочні.
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17.12.2020 23:26 Ответить
 
 