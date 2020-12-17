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Беларусь (7764) санкции (11033) Евросоюз (16683)

Евросоюз ввел третий пакет санкций против Беларуси. Оппозиция назвала это "новым уровнем" давления на власть

Евросоюз ввел третий пакет санкций против Беларуси. Оппозиция назвала это

Белорусская оппозиция оценивает третий пакет санкций ЕС как новый уровень давления на власти Беларуси, ждёт от Брюсселя более системного подхода в этом вопросе.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Включение в санкционные списки "кошельков" режима - это важный шаг и выход санкционного давления на новый уровень. Но мы ждем более системного подхода от ЕС - необходимо последовательно вводить санкции и против других спонсоров нелегитимной власти для реального эффекта", - заявил Анатолий Котов, ответственный в народном антикризисном управлении оппозиции (НАУ) за внешнюю политику.

Его слова приводит телеграм-канал НАУ в четверг.

"Если ситуация не будет меняться, количество людей и фирм, на которые наложат санкции, будет расширяться все быстрее", - пообещал Котов.

"Санкции - это не цель, а инструмент. Народ Беларуси и ее соседи хотят, чтобы власть прекратила правовой беспредел, провела новые честные выборы и позволила нормально жить и развиваться", - подчеркнул он.

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Европейский союз утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси, включающий 29 физических и семь юридических лиц. В него впервые вошли как судьи и начальники силовых структур, так и компании. Принятое в четверг постановление Совета ЕС по новому санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза.

В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". В прилагаемом к постановлению списке также числятся Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Белоруссии, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".

Среди должностных лиц республики в перечне числятся генеральный прокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, первый заместитель командующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, глава государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт и вице-премьер Анатолий Сивак.

Индивидуальные санкции ЕС предусматривают запреты на поездки в Евросоюз физическим лицам и замораживание финансовых активов физических и юридических лиц.

В качестве мотивации применения санкций в постановлении отмечается, что они вводятся против ответственных "за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию выборов".

В Беларуси уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Запад также не признает Лукашенко законно избранным президентом.

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Топ комментарии
+5
Хотелось бы знать Реакцию Украины по поводу санкций. Или торговля на крови , уже на Белоруской крови . Привычное дело . И как на этом фоне решение о торговле электроэнергией с атомной с Белоруси. Свои Закрыть , а купить у Лукшенка.Что то не так.
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17.12.2020 20:23
+4
ЕС вводит санкции против Беларашки а Украина выручает диктатора закупая у Беларашки електроенергию, автомобили и автобусы и прочее говно. Знаете как ето называется? Ито называется соучастие в преступлении и финансирование преступной организации.
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17.12.2020 22:00
+3
Зачем вводить санкции против заводов, экспортных организаций. Это же прямой ущерб стране. Как будто они хотят наказать белорусов, а не Лукашенко.
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17.12.2020 20:33
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Хотелось бы знать Реакцию Украины по поводу санкций. Или торговля на крови , уже на Белоруской крови . Привычное дело . И как на этом фоне решение о торговле электроэнергией с атомной с Белоруси. Свои Закрыть , а купить у Лукшенка.Что то не так.
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17.12.2020 20:23 Ответить
Na podxode i AES Belorus namecajetsia sankciji, te sto zakupat xocet toze popadut pod sankciji ES.
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17.12.2020 20:55 Ответить
Нехай ЄС на себе санкції накладуть -- за Північний потік 2. Решали.
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18.12.2020 00:28 Ответить
Uze jest odin iz pod sankciji tut u nas.Vsio arestovali u nego.Sakucin oligarx familija drug lukosenka.Prakticeski vse gosudatsvnenyje kompaniji teper zdes popadajut pod pricel im tut delat biznis budet nevazmozno
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18.12.2020 11:20 Ответить
Зачем вводить санкции против заводов, экспортных организаций. Это же прямой ущерб стране. Как будто они хотят наказать белорусов, а не Лукашенко.
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17.12.2020 20:33 Ответить
Затем, что эти компании - "кошельки" Лукашенко и его режима. Населению Беларуси с этого ни холодно - ни жарко
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17.12.2020 20:57 Ответить
Какие кошельки. Это как с поварами и парихмахерами Путина?

Євросоюз ввів третій пакет санкцій проти Білорусі. Опозиція назвала це "новим рівнем" тиску на владу - Цензор.НЕТ 7629
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17.12.2020 21:04 Ответить
А те кто там работает это не население Белоруси?
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17.12.2020 21:05 Ответить
так вони самі стачки роблять, при цьому завод стоїть. а щоб заробив, вони ж не самі на роботу добровільно йдуть, а їх пресують усякими методами.
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17.12.2020 21:20 Ответить
Такий "режим" у них, що білоруси не хочуть бути з ЄС.
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18.12.2020 00:30 Ответить
А как наказать еще диктатора? Откуда по твоему он деньги берет для финансирования армии мусоров, чекистов и титушек?
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17.12.2020 22:03 Ответить
У нас ще гірший диктатор, бо живемо набагато гірше, ніж білоруси.
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18.12.2020 00:32 Ответить
Оттуда же он берет деньги и для учителей, медиков, пенсионеров...
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18.12.2020 16:13 Ответить
И об этом...Дочь действующего президента России Екатерина, приняла участие в доставке продуктовых коробок семьям в Мордовии.Євросоюз ввів третій пакет санкцій проти Білорусі. Опозиція назвала це "новим рівнем" тиску на владу - Цензор.НЕТ 1915
Жители Мордовии были удивлены таким вниманием Екатерина надела черную удлиненную куртку с капюшоном, черные штаны и валенки с галошами .
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17.12.2020 20:34 Ответить
Це за те шо ковід не признав
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17.12.2020 20:44 Ответить
ти із під якого плінтуса виліз?
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17.12.2020 21:21 Ответить
МЗКТ... хехе. Это тот самый завод который протестовал против злочинной Лукашенки..
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17.12.2020 21:47 Ответить
ЕС вводит санкции против Беларашки а Украина выручает диктатора закупая у Беларашки електроенергию, автомобили и автобусы и прочее говно. Знаете как ето называется? Ито называется соучастие в преступлении и финансирование преступной организации.
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17.12.2020 22:00 Ответить
З нашим диктатором, скоро ми і хліб куплятимемо у Білорусі, і туалетний папір, а не лише автобуси і електроенергію.
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18.12.2020 00:36 Ответить
Это двуличие! В одно Белоруссии диктатор? Весь мир демократический? Почему бы рот не открыть на Китай? Там на органы потрошат всех несогласных с режимом! Или в США, Франции, Германии не лупят менты людей? Про Украину молчу....
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17.12.2020 22:20 Ответить
пока народ советский, ничего им не поможет
вова на з.п. беркутам подкинет еще
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17.12.2020 23:23 Ответить
Почему бы ЕС не наложить санкции против Украины? Ведь в Украине диктатура не слабее. Если, даже по опросу центра Разумкова, Зеленскому не доверяют 64% граждан Украины. Но в действительности таких наверняка больше. Лично я у кого спрашивал, все ему не доверяют. Как такой президент может управлять страной. В нормальных странах уже давно объявили бы внеочередные выборы, а с наших клоунов как с гуся вода. И с гордостью рассказывают, что победили на выборах.
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18.12.2020 15:46 Ответить
Запад доиграется, что рабочие Минского завода колёсных тягачей и других предприятий, на которые будут наложены санкции, а вместе с ними и все другие, выйдут на площади и потребуют у Лукашенко двигаться у *********.
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18.12.2020 16:19 Ответить
 
 