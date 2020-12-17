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Кабмин ожидает первый миллион вакцин от коронавируса по COVAX в марте, - Шмыгаль
Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года. Речь идет о миллионе доз.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции издания "НВ" "Украина и мир в 2021 году".
При этом он сказал, что старт вакцинации ожидается в феврале.
"Мы практически понимаем, когда должен начаться этот процесс. Очевидно, это февраль. А в марте по контракту мы должны получить первый миллион доз по механизму COVAX", - сказал Шмыгаль.
Топ комментарии
+1 Ринат Амедов
показать весь комментарий17.12.2020 20:49
+1 ПанСан
показать весь комментарий17.12.2020 21:09
+1 Виталий Змиевский
показать весь комментарий17.12.2020 21:28
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Краще пфайзер почекати.
За даними The Economist, Україна входить в групу країн, які отримають вакцину останніми - у проміжку з квітня 2022 року до кінця 2023 року.
https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/17/243422/
Но если доверять то видно, что пандемия ростянута до 2023 года, минимум.
И не кто не виноват , только одна китайская летучая мышка,которая пообщалась с пондалиной, потому в Китае миллиарды мышей есть,а пандемия Covid-19 уже нет, значит виновата пандалина , ее обязательно накажут.
А пока нет в Украине вакцины надо отдать кошелек или жизнь.
- А что мама такое вкусное готовит? Никак не могу понять, с утра что-то запахи не чувствую.