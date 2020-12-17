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коллаборационизм (832) Национальный корпус (393) Жорин Максим (45)

"За предательство Украины должна быть ответственность", - Нацкорпус провел круглый стол по вопросам борьбы с коллаборационистами. ВИДЕО

16 декабря в столице состоялся круглый стол на тему "Пророссийский коллаборационизм в Украине и методы борьбы с ним".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению участников мероприятия, коллаборационизм - чрезвычайно опасное явление для национальной безопасности, однако на седьмой год войны государство до сих пор не знает, как с ним бороться.

"С самого начала российско-украинской войны мы видели много примеров и форм сотрудничества с врагом. На уровне городских советов сдавали города, а представители правоохранительных органов передавали оружие и ценную информацию", - отметил руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин. Эта политическая сила стала инициатором мероприятия.

Выступающие называли конкретные случаи, которые, по их мнению, подпадают под определение коллаборационизма. Например, вспомнили экс-мэра Славянска Нелю Штепу, которая сотрудничала с главарем террористов Стрелковым, организовывала референдум и сдала город врагу. Впрочем, Штепа не только избежала ответственности за свою деятельность, но и была реабилитирована и даже баллотировалась в мэры Славянска на последних местных выборах.

На мероприятии представили проект закона, который должен определить как само понятие, так и ответственность за коллаборационизм. Согласно законопроекту, коллаборационистами могут быть не только отдельные граждане, но и юридические лица.

"Борьба с коллаборационизмом - это та тема, которая должна объединить все проукраинские силы как со стороны общественного сектора, так и в парламенте", - подытожили участники круглого стола, среди которых были действующие (Татьяна Цыба, Егор Чернев от "Слуги народа" и Андрей Шараскин от "Голоса") и бывшие (Игорь Лапин) нардепы, руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин, а также юристы Богдан Устименко и Виктор Шендыбыло, руководитель проекта InformNapalm Михаил Макарук, представитель Руха ветеранов Украины Дмитрий Шатровский, руководитель Института национального развития Николай Кравченко.

По результатам мероприятия была создана рабочая группа, открытая для других желающих работать над законопроектом и определить тот механизм, который позволит привлекать к ответственности изменников Украины.

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Топ комментарии
+32
С Мертвечука надо начинать.
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17.12.2020 22:08
+29
Какой позор. Здоровые мужики плачут в соцсетях или протестуют на коленях на ступеньках ОП и просят предателей Украины наказать самих себя за измену Родины. Зато гейпарады разгонять аж бегом герои.... Вы точно националисты?
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17.12.2020 22:08
+27
головні колаборанти - зейло і дєрьмак.... з них потрібно починати
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17.12.2020 22:06
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Белый Вошь не хочет заняться самокритикой по поводу колабрационизма с сАбаковым и ЗЕбеней ?
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17.12.2020 22:11 Ответить
головні колаборанти - зейло і дєрьмак.... з них потрібно починати
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17.12.2020 22:06 Ответить
Ха ха хахаа !!! Ты промахнулся ! Слово колаборант и опзж - это синонимы ! Остальное мелочь !
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17.12.2020 22:11 Ответить
Это только сейчас стало актуально?
А то ведь злые языки могут сказать, что нацкорпус, это всего лишь шавки на побегушках, которые тявкают когда прикажут!
Например, если надо отвлечь внимание людей от какого либо важного события...
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17.12.2020 22:07 Ответить
Авакова бойцы.
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17.12.2020 22:09 Ответить
Бенины бойцы. Аваков уже получил в "лизинг."
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17.12.2020 22:36 Ответить
Уже отвлекают.
Говорят,с нового года надо будет платить за доставку света.
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17.12.2020 22:26 Ответить
С Мертвечука надо начинать.
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17.12.2020 22:08 Ответить
100% !!!
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17.12.2020 22:13 Ответить
Медведчука вони сцються.
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17.12.2020 22:45 Ответить
Какой позор. Здоровые мужики плачут в соцсетях или протестуют на коленях на ступеньках ОП и просят предателей Украины наказать самих себя за измену Родины. Зато гейпарады разгонять аж бегом герои.... Вы точно националисты?
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17.12.2020 22:08 Ответить
3,14...ралисты они.

нацжоны, одним словом
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17.12.2020 22:14 Ответить
Да я уже понял кто они, когда они заявили что Золотое 4 не сдадут и взяли под свой контроль, а когда народ успокоился то втихаря сдали город сепарам.
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17.12.2020 22:26 Ответить
За что заплачено.
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17.12.2020 22:38 Ответить
Нема в нас справжньоі організаціі націоналістів, починаючи від УНСО, продовжуючи Свободою, та закінчуючи "нацжонами" за викликом Білецького - всі сидять на рашистській глі. Так само, як і Правий Сектор -мавр зробив свою справу, мавр може піти
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18.12.2020 05:32 Ответить
А ти, 73/43%зебіл, https://censor.net/ru/user/461407, - не *******, і не сволота? А чо ти в моєму кондуїті відзначений саме таким анархістом?
Те, що ти 73/43%зебіл - це однозначно. Але: "чьих будешь"(с)???
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18.12.2020 06:33 Ответить
Рыцари Круглого Стола. А где Ланселот? Но те сражались......в отличие....
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18.12.2020 12:36 Ответить
правосудия в таких делах нет и не будет, про это в нашей стране придется забыть... должны быть несчастные случаи на производстве и все, как действовал Израиль в подобных случаях, а иначе нет у нас родины, а просто территория для проживания...
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17.12.2020 22:11 Ответить
Деятельность ЗЕ, как главнокомандующего (договорняки с врагом, отступления, слив разведданных) для Нацкорупса не предательство?
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17.12.2020 22:11 Ответить
Не за цієї влади...
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17.12.2020 22:11 Ответить
С колаборантами нужно разговаривать как с Кернесом. Конечно с Гепой немного дело затянулось но результат в конце концов удовлетворительный. Если бы его не подстрелили и не посадили в коляску ета тварь еще бы бегала и срала в Украине
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17.12.2020 22:12 Ответить
ЕС и НАТО требуют от Украины подать воду в братский Крым...
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17.12.2020 22:13 Ответить
В городе Саки много мочи !
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17.12.2020 22:16 Ответить
обсохнут!
дядько Сэм ничего не говорил
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17.12.2020 22:16 Ответить
А "камни с неба" они не требовали подать?
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17.12.2020 22:48 Ответить
И подадим! Как только восстановим юрисдикцию Украины на Крымском полуострове.
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18.12.2020 12:43 Ответить
Мавзолейная падаль Путлера сегодня строит НовоБелорусь и НовоАрмению...Крысы Путлерские..не обсеритесь от тяжести... Бараны конченые
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17.12.2020 22:20 Ответить
"За предательство Украины должна быть ответственность", - Нацкорпус провел круглый стол по вопросам борьбы с коллаборационистами - Цензор.НЕТ 7718
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17.12.2020 22:22 Ответить
МИД Казахстана и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев послал РАБссию на большой и толстый...Север Казахстана наш...Быдло Мавзолейныое..вы крысы позорные...
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17.12.2020 22:26 Ответить
На счёт Крыма как Казахстан в ООН проголосовал ?
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17.12.2020 22:30 Ответить
Плохо когда бывшие колонии Московии не вместе,вместе это сила нужно объединяться бывшим колониям и вернуть Московию в прежние границы ,а существующие народы колоний тогда не будут лезть под флагом Московии на чужие землиhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1337546426597443&set=p.1337546426597443&type=3&av=100010262946037&eav=Afb6hz2lyKCxQ6FsPw4QYwp6WXGEoiGLRaHMGL4CL4tr92UYeJ7z_dVjVdy5YrpC3Y8&__cft__[0]=AZUSz8--a8lT89gmnXidDyaDtRBfGLYM-CMYO9GnxIUQFk_H5WyU9nZVHi8d_Jlmwk-CRimWWdcr5Q_LPJDvNsEUev48r_rRAtQufbOCLAD-7cm8vHDAMwvnZB4LHafR13o&__tn__=R]-R "За зраду України має бути відповідальність", - Нацкорпус провів круглий стіл з питань боротьби з колабораціоністами - Цензор.НЕТ 4027 ...
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17.12.2020 22:42 Ответить
"На мероприятии представили проект закона, который должен определить как само понятие, так и ответственность за коллаборационизм." Представлю его кратко и лично от себя:

"За предательство Украины должна быть ответственность", - Нацкорпус провел круглый стол по вопросам борьбы с коллаборационистами - Цензор.НЕТ 6980
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17.12.2020 22:30 Ответить
Схожі законопроекти вже реєструвалися в ВР.Але тут же виникали захисники прав людини і починали свою пісню.
https://zmina.info/news/u_radi_zarejestrovanij_zakon_pro_kolaborantiv_jiakij_suttevo_obmezhuje_prava_gromadjian__analiz-2/ Це далеко не перша спроба легітимізувати поняття "колабораціонізм". Ще у 2014 році у проекті закону "Про забезпечення прав та свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території України" було положення про визнання колабораціонізму державною зрадою. У березні 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону "Про заборону колабораціонізму" (реєстр. 6170), у якому наведені визначення та перелік форм колабораціонізму, а також передбачається кримінальна відповідальність за колабораціонізм",

Також "20 . грудня 2017 р зареєстрований законопроект №7425 "Про захист української державності від проявів колабораціонізму". На думку експертки, закон містить низку ризиків та загроз з точки зору прав людини."
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17.12.2020 22:39 Ответить
це однобокі теревеньки! розкрадання армії приносить шкоду, більшу за балачки - від розкрадання коштів на ремонт та закупівлю техніки до закупівлі облаштунків - прицілів, бронежилетів, форми, пального, нехай хоч одного посадять за кілька років, а потім про щось інше розповідають. нехай спочатку з пияцтвом розберуться серед вояк та офіцерів, а то нетверезий до сепарів якось пішов, інший поважний охвіцер дівчатам ноги повідривав, зробивши їх інвалідами, і що - не самі бухали, але нікого не покарали
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17.12.2020 22:44 Ответить
Для начала пускай рассмотрят вопрос, почему на выборах они больше чем 0,01% не набирают?
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17.12.2020 22:47 Ответить
Бо "вони" це не вони, а ті, хто годує з руки їх ватажків.
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17.12.2020 23:50 Ответить
патриоты доморощенные ручные где вы были когда Мертвечук летал не один раз в Мордор пикет возле офиса его хоть раз был?не было даже усной реакции вообще, где вы были когда судилище над Антоненко под судами потом апеляц суд много раз? ни разу вас там не было где вы были когда в феофанию к Зебилу приезжали патриоты автомайдан и приглашали другие силы присоеденится вас там не было(были некие титушки в тот день пикетировали дом Пороха не исключено что это вы Порох все еще срет в штаны вам)где вы были когда призывали патриот силы собраться под конституционным судом вас там не было-вы есть только на гей параде только не пойму почему вы так к ним не равнодушны мне и большинству например плевать кто с кем спит мне важно что Мертвечук и другая шваль должна быть наказана и интересует меня больше чем гей парад но у вас на этот счет другое мнение от вашей конторы 0 zero пользы
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17.12.2020 22:56 Ответить
Шёл седьмой год войны Украины с российским оккупантом ,а Мертветчук всё летает и летает с докладом в Кремль
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17.12.2020 23:01 Ответить
ВУдивляетлай на ветке против нацкорпуса- по методичкам ФСБ- с предмета обсуждения (закон о коллаборантах) перевести на персоналии ( нацкорпус такие-сякие). Тем самым замылили тему законного наказания коллаборантов. ОПЗЖовцы и Медведчуковцы с сепарами преобладают на ветке? Или полезные идиоты?
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17.12.2020 22:57 Ответить
Тобто зібрали якийсь круглий стіл,щоб повідомити про наміри розробити галімий законопроект,що буде валятись в архівах-комітетах ?
На кого це шапіто розраховане ?
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17.12.2020 23:12 Ответить
пока власть у предателей и коррупционеров - ничего не будет! Важно сделать систему в которой народ Украины, который главный источник власти в стране - будет иметь право и избирать власть и увольнять ее! Чтобы не тратить время. Потому что как происходит обычно, что они обманывают народ и обещают народу одно, а приходят к власти и думают выиграли все и обещания не выполняют и даже действуют наоборот. Вот и должен быть инструмент от такой аферы, чтобы народ имел право и избирать и увольнять власть, если та обманом пришла к власти.
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17.12.2020 23:30 Ответить
Нацкорпус це ті вумнікі, які із штанів вистрибували, щоб за ******** зробити все що можна і не можна аби в кріслі президента України опинився зрадник?
Якщо це вони, то що в них трапилося - ******** закінчилися?
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17.12.2020 23:48 Ответить
А як там з петицією до Зеленському справа йде?
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18.12.2020 00:35 Ответить
ПЕТИЦІЯ НАБРАЛА НЕОБХІДНУ КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ А ДАЛІ- НЕ ЗНАЮ
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18.12.2020 12:12 Ответить
Давно пора этот закон принимать!
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18.12.2020 00:38 Ответить
Без политической воли ответственности никакой не будет.
Просто необходимо ввести уголовное наказание за: отрицание голодомора и геноцида Россией населения Украины, за отрицание аннексии Россией Крыма, за отрицание участия России в войне против Украины на Донбассе. Законодательно приравнять это как антигосударственная пропаганда, направленная на свержение власти, антигосударственная деятельность, направленная на раскол, нестабильность, хаос и дестабилизацию общества, то, чем занимаются опожоповские каналы.
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18.12.2020 01:21 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УЖЕ ЄСТЬ В РАДІ ЯКЩО НЕ ПОМИЛЯСЬ -ВІН ПРОЙШОВ КОМІТЕТ А ДАЛІ ДЕСЬ ЗАГУБИВСЯ БО В РАДІ НЕМА ПАТРІОТІВ
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18.12.2020 12:19 Ответить
Ермак сам себя посадит ?!? Пока Зе-дурачек не розует очи будет беда!
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18.12.2020 01:51 Ответить
Ну роззує "Зе-дурачек" очі,стане після цього розумним? Лищиться дурнем з вилупленими очима. Не тіштеся.
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18.12.2020 12:10 Ответить
Настоящие националисты были в прошлом веке, которые коллаборантов уничтожали, а сейчас не националисты, а сейчас какие то овцы неспособные никого уничтожить.
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18.12.2020 01:56 Ответить
ДОСТОЙНИМ ЛІДЕРОМ БУВ ЧОРНОВІЛ А НИНІ НАЙВІДПОВІДНІШИМ НА МОЮ ДУМКУ Є ПОРОХ
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18.12.2020 12:22 Ответить
Свинок плюшевих побольше захватите!
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18.12.2020 06:50 Ответить
 
 