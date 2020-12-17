"За предательство Украины должна быть ответственность", - Нацкорпус провел круглый стол по вопросам борьбы с коллаборационистами. ВИДЕО
16 декабря в столице состоялся круглый стол на тему "Пророссийский коллаборационизм в Украине и методы борьбы с ним".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению участников мероприятия, коллаборационизм - чрезвычайно опасное явление для национальной безопасности, однако на седьмой год войны государство до сих пор не знает, как с ним бороться.
"С самого начала российско-украинской войны мы видели много примеров и форм сотрудничества с врагом. На уровне городских советов сдавали города, а представители правоохранительных органов передавали оружие и ценную информацию", - отметил руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин. Эта политическая сила стала инициатором мероприятия.
Выступающие называли конкретные случаи, которые, по их мнению, подпадают под определение коллаборационизма. Например, вспомнили экс-мэра Славянска Нелю Штепу, которая сотрудничала с главарем террористов Стрелковым, организовывала референдум и сдала город врагу. Впрочем, Штепа не только избежала ответственности за свою деятельность, но и была реабилитирована и даже баллотировалась в мэры Славянска на последних местных выборах.
На мероприятии представили проект закона, который должен определить как само понятие, так и ответственность за коллаборационизм. Согласно законопроекту, коллаборационистами могут быть не только отдельные граждане, но и юридические лица.
"Борьба с коллаборационизмом - это та тема, которая должна объединить все проукраинские силы как со стороны общественного сектора, так и в парламенте", - подытожили участники круглого стола, среди которых были действующие (Татьяна Цыба, Егор Чернев от "Слуги народа" и Андрей Шараскин от "Голоса") и бывшие (Игорь Лапин) нардепы, руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин, а также юристы Богдан Устименко и Виктор Шендыбыло, руководитель проекта InformNapalm Михаил Макарук, представитель Руха ветеранов Украины Дмитрий Шатровский, руководитель Института национального развития Николай Кравченко.
По результатам мероприятия была создана рабочая группа, открытая для других желающих работать над законопроектом и определить тот механизм, который позволит привлекать к ответственности изменников Украины.
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А то ведь злые языки могут сказать, что нацкорпус, это всего лишь шавки на побегушках, которые тявкают когда прикажут!
Например, если надо отвлечь внимание людей от какого либо важного события...
Говорят,с нового года надо будет платить за доставку света.
нацжоны, одним словом
Те, що ти 73/43%зебіл - це однозначно. Але: "чьих будешь"(с)???
дядько Сэм ничего не говорил
https://zmina.info/news/u_radi_zarejestrovanij_zakon_pro_kolaborantiv_jiakij_suttevo_obmezhuje_prava_gromadjian__analiz-2/ Це далеко не перша спроба легітимізувати поняття "колабораціонізм". Ще у 2014 році у проекті закону "Про забезпечення прав та свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території України" було положення про визнання колабораціонізму державною зрадою. У березні 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону "Про заборону колабораціонізму" (реєстр. 6170), у якому наведені визначення та перелік форм колабораціонізму, а також передбачається кримінальна відповідальність за колабораціонізм",
Також "20 . грудня 2017 р зареєстрований законопроект №7425 "Про захист української державності від проявів колабораціонізму". На думку експертки, закон містить низку ризиків та загроз з точки зору прав людини."
На кого це шапіто розраховане ?
Якщо це вони, то що в них трапилося - ******** закінчилися?
Просто необходимо ввести уголовное наказание за: отрицание голодомора и геноцида Россией населения Украины, за отрицание аннексии Россией Крыма, за отрицание участия России в войне против Украины на Донбассе. Законодательно приравнять это как антигосударственная пропаганда, направленная на свержение власти, антигосударственная деятельность, направленная на раскол, нестабильность, хаос и дестабилизацию общества, то, чем занимаются опожоповские каналы.
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УЖЕ ЄСТЬ В РАДІ ЯКЩО НЕ ПОМИЛЯСЬ -ВІН ПРОЙШОВ КОМІТЕТ А ДАЛІ ДЕСЬ ЗАГУБИВСЯ БО В РАДІ НЕМА ПАТРІОТІВ