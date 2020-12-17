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ЕС призвал Россию повлиять на донецких террористов в вопросе свободы передвижения миссии ОБСЕ по оккупированному Донбассу

ЕС призвал Россию повлиять на донецких террористов в вопросе свободы передвижения миссии ОБСЕ по оккупированному Донбассу

Евросоюз призывает РФ повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования на Донбассе, чтобы устранить препятствия в передвижении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза по агрессии России против Украины и оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Поддерживаемые Россией вооруженные формирования используют пандемию как повод для введения дальнейших ограничений в отношении СММ, таких как необходимость карантина при пересечении линии соприкосновения. Эти ограничения фактически разделили миссию на три отдельные части, препятствует способности СММ работать с необходимой гибкостью. Мы призываем Россию использовать свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, чтобы устранить все препятствия в работе СММ ", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь "беспрепятственный доступ по всей территории Украины, включая пограничные районы вблизи неподконтрольной участка российско-украинской государственной границы, а также Крымский полуостров".

Как сообщалось, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что из-за введенных под прикрытием борьбы с COVID-19 ограничения на оккупированном Донбассе фактически отдельно действуют три филиала СММ ОБСЕ: с центром в Киеве и оккупированных Донецке и Луганске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе, 20 из них вблизи Попасной

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Кто-то может привести примеры, когда ОБСЕ что-то полезное сделало для освобождения оккупированных территорий, тем более оккупированных парашей? Да один "Байрактар" больше сделает, чем всё слепо-глухо-немое ОБСЕ вместе взятое.
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17.12.2020 22:52 Ответить
Ще Абхазію,придністров'я,Карабах... Ой,Карабах якось без них звільнили.
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17.12.2020 23:48 Ответить
Сіє неможливо.Донєцькіє тєрорісти поляглі єщо в 2015 гаду. Надо прасіть расєю повліять на расєю.ферштейн.
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18.12.2020 00:03 Ответить
Это ОБСЕ бесполезнейшая контора
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18.12.2020 01:00 Ответить
"Поддерживаемые Россией вооруженные формирования" Интересно ЕС величает структурные подразделения МО рашки....Источник: https://censor.net/ru/n3237654
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18.12.2020 01:42 Ответить
А почему они не обращаются к стороне "гражданского" конфликта?!
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18.12.2020 02:11 Ответить
Простіше було б звернутится в ростовський штаб угрупування 1-го і 2-го АК, дислокованих в ОРДЛО. Всі команди поступають звідти.
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18.12.2020 06:47 Ответить
 
 