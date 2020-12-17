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медицина (2469) врачи (1503) Разумков Дмитрий (1520) заработная плата (2355)

Разумков об оплате труда врачей: Мы не можем сегодня поставить зарплаты 80 - 300 тыс. гривен

Разумков об оплате труда врачей: Мы не можем сегодня поставить зарплаты 80 - 300 тыс. гривен

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока в Украине нет денег для того, чтобы уравнять зарплаты врачей в Украине и Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"К сожалению, мы не можем сегодня поставить зарплаты от 80 до 300 тысяч гривен. Принять это на законодательном уровне? Я вам гарантирую: проголосует вся Рада. Даже те, кто не ходят — все придут, все проголосуют. Но денег под это у Кабинете Министров Украины и в бюджете государства, к сожалению, пока нет.

Привлечение дополнительных ресурсов нам необходимо. И сейчас профильное министерство этим занимается. И я уверен, что и Верховная Рада это будет делать. Но сравнить наши возможности сегодня как государства с возможностями даже Польши достаточно трудно", — сказал Разумков.

Также читайте: Зарплату медработников могут привязать к прожиточному минимуму, - Степанов

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Топ комментарии
+33
Ну конечно не можете! Это ж вам не дИпутаты!
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17.12.2020 23:18
+22
Для начала поставьте хоть 15-20тыщ. Мусорам и чиновникам же поставили и рука не сломалась. Ахметову 40млрд грн в год за *зеленые тарифы* платите а врачам нельзя поднять зарплату?
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17.12.2020 23:25
+21
как не может, а расчеты проводимые перед выборами зе-специалистами показали что лехко можно $4000, а это больше 80К гривен
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17.12.2020 23:23
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Все правильно. В Україні серед медпрацівників (не лікарів, це окрема категорія) мінімалку отримують хіба що медсестри, санітарки, та лікарі-інтерни. Що ждо крівництва лікарень, то там просто золоте дно.
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18.12.2020 11:23 Ответить
В перекладі це означає - пи*дуйте, шановні, у Польщу. У нас поки що медицина не передбачається.
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18.12.2020 09:25 Ответить
Реформу Супрун остановили - получите, распишитесь. И это элементарные вещи, которые "молодому регионалу" следовало бы понимать.
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18.12.2020 09:31 Ответить
Господин Разумокв. Откуда Вы взяли такие зарплаты в Польше ?
Средняя зарплата в Польше у медиков сейчас, я не беру частные клиники примерно- (перевожу в гривны) . 1) младший медецинский персонал - 25, 35 тыс грн. 2) врачи от 35 до 80 тыс грн. это максимум. Есть надбавки за кол.часов прин необходимости и желании, но не более 12 часов в сутки. Больше запрещено законодательством. Вы же насколько я понял глава Верховнной Рады вроде. Если не влвдеете информацией, тогда не оперируйте цифрами, хотя можно было бы поинтересоваться. Да, а почему у вас в вашем Трудовом коллективе такие зарплаты ? Почему они больше чем у врачей ? Вы спвсаете жизни ? Да и так на конец. У польских дипутатов зарплата такая же как у врачей. Служебных автомобилей дорогих поменьше , и льгот практически нет. Что скажете ? Хотя какой смысл в коментария , вы что это читаете ?
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18.12.2020 09:35 Ответить
Це з менталітету нашого він взяв. У нас люди свято вірять, що у Європі євро на деревах ростуть і потрібно тільки приїхати, а там, на пероні Варшавського вокзалу, тебе зустріне особисто прем'єрміністр Польщі, на колінах, із караваєм і і дасть 10ку євро просто так, тільки за те, що ти такий солоденький існуєш. Там же Держава, не те що тут, його ніхто не цінує...
А далі, як у казці - працюй, як в Україні, зрану до вечора каву пий, податки не плати і через рік, в тебе ******** будинок, Тесла останньої моделі. Дотягнеш до пенсійного віку (він звісно так не як в цій "довбаній" Україні, там же Держава! тому на пенсію можно в 40 років) і автоматом в тебе 3к євро пенсії...
90% українців блідого поняття не мають,як люди у світ пашуть, щоби так жити.
А 80к гривень, для наших лікарів не є захмарною зарплатою. Приватники мають її офіційно, державники у вигляді поборів, а хірургічні спеціальності, мають іноді і набагато більше...
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18.12.2020 09:46 Ответить
Ви ні, а приватні медичні заклади можуть. Ваше завдання не фінансувати, а механізм розробити, щоби при таких зарплатах, медицина була доступна людям. Чому досі не впроваджене приватне медичне страхування? Кому легше від ваших пояснень? Лікарям? Пацієнтам? Чи може подібні заяви утримають лікарів від виїзду за кордон?
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18.12.2020 09:39 Ответить
Вот именно, они не понимают, что подавляющее большинство стран мира тоже не могут платить такую (в эквиваленте) зарплату врачам исключительно из госбюджета. Даже самые что ни на есть западные демократии. И поэтому медицина там финансируется с разных источников, в том числе и со страховых компаний.
Сколько в Украине постоянно проживает граждан? Ну, допустим, 35 миллионов. Пусть будет введено обязательное медстрахование для всех, но понемногу, допустим, по 200 гривен в месяц - это меньше 10 баксов. Итого это выйдет 7 миллиардов в месяц или 84 миллиарда в год. А это сопоставимо с бюджетом ВСЕГО здравоохранения Украины на 2020 год (по крайней мере, до ковида планировалось выделение немногим меньше 100 миллиардов).
То есть, за счет только такого очевидного и простого механизма можно увеличить расходы на медицину в 2 раза. То есть, вдвое поднять зарплату персоналу, больше выделить на обеспечение, ремонт помещений и т.д.
Но у нас же любят крайности. Или полностью совковая "бесплатная" медицина, с гигантскими оборотами в "тени", или коммерческая - но без нормальных страховых компаний и вообще системы страховой медицины
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18.12.2020 11:05 Ответить
Ага, по 200 грн. в месяц при пенсии - 1500 грн., и как жить тогда этим людям???
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18.12.2020 18:28 Ответить
Взяти їх дітей та онуків хитр.пих ФОПів і змусити виконувати закон.
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20.12.2020 21:15 Ответить
А теперь расскажите, как жить человеку с пенсией 1500 грн, когда хирург за операцию требует себе 2000 и еще 1000 анестезиологу. А там еще и медсестра намекнет, что за ее труд тоже неплохо бы отблагодарить сотней-другой в день. Даже когда я еще училась, у нас был случай в районной больнице - бомжа привезли зимой в приемник по скорой. Ну а там его в комнате положили - вроде и выгнать жалко, холодно, и подходить к нему никто не хочет, ибо денег у него априори нет. Так он до утра и помер. А уж сколько раз слышала, как хирурги этой ( и не только) больницы при разговоре с родственниками озвучивали сумму, те соглашались, говорили "делайте, деньги привезем", а хирург поправлял - "нет, мы его пока прокапаем, а вы езжайте за деньгами. Привезете - положим на стол".
200 грн в месяц при этом - куда меньшее зло
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21.12.2020 06:54 Ответить
поправился аднако....сутками трудится...
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18.12.2020 09:45 Ответить
Разумков об оплате труда врачей: Мы не можем сегодня поставить зарплаты 80 - 300 тыс. гривен ... никому, кроме самих себя.
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18.12.2020 09:58 Ответить
Разумков про оплату праці лікарів: Ми не можемо сьогодні поставити зарплати 80 - 300 тис. гривень - Цензор.НЕТ 5944
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18.12.2020 09:58 Ответить
Конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты!!!
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности.

http://mignews.com/news/240814_155524_61848.html#_blank Пенсии из Украины в Израиле. От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот .

1 Новый израильский шекель равно 8,57 Украинская гривна
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18.12.2020 10:04 Ответить
Ну судьям же смогли! Сейчас обычные судьи районных судов получают от 63 000 грн. до 69 000 грн. Высших инстанций еще больше.
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18.12.2020 10:07 Ответить
Поставь 15 -20 чистыми будет лучше
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18.12.2020 10:31 Ответить
хорошая у нас система: чтобы не воровали
сделаем им ТОП зарплаты! )))))

а на самом деле надо руки отрубывать, сажать, вешать, чтобы не воровали!

а так коррупционеры и при откатах, и при высоких зарплатах!!!
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18.12.2020 10:33 Ответить
Брехуни і підбрехувачі "найвеличніого тринадцятого апстола" хоч би гарановану зарплату лікарям в розмірі 10-12 тисяч дали, щоб хірурги не животіли за 5- тисяч оцих знецінених гривень.
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18.12.2020 10:43 Ответить
Ну вот не надо, хирурги как раз таки на 5000 грн не живут, там и по линии "добровольных благотворительных взносов", и напрямую в карман от пациентов капает. Поверьте, как минимум на момент 2012-13 годов - как раз хирурги, анестезиологи и акушеры всеми руками и ногами держались за сохранение старой системы и мало кто из них уезжал.
А вот врачи первичного звена и стационаров да - зарплата чуть выше минималки при адской нагрузке. И именно они - первые в очереди на эмиграцию
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18.12.2020 10:49 Ответить
Каламбурчик - У Голови немає в голові..............
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18.12.2020 11:27 Ответить
Значит ментам, помощникам вы можете поднять зп.....
А врачам нет?
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18.12.2020 13:06 Ответить
Суддям. депутатам і іншим поліцаям, можна підвищувати, а лікарям ні, це боротьба з українцями, 5 колони.
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19.12.2020 11:44 Ответить
Ну конечно-же не можете, ведь в первую очередь себе надо повысить, а потом уж, как получится.
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18.12.2020 18:19 Ответить
Плюси взялись піарити цього молодого мудака
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18.12.2020 19:28 Ответить
Черт ты ЛУПАТЫЙ!!!
едь в Кагарлык (Киевская обл.) где глав.****.врач выписал на НГ премию своей жене в 300 тыс.грн.!!!!
ДЕБИЛЫ ВЫ ЗЕленые вас будут вешать на каждом встречном столпе.....
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18.12.2020 19:38 Ответить
А себе любимым по 200 тыс. можете..?
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29.01.2021 14:41 Ответить
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