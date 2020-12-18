Спикер Разумков заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире
Председатель ВРУ Дмитрий Разумков готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире, но за свой счет.
Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ.
"Для меня это вообще не проблема - провакцинироваться в прямом эфире. Если это придаст кому желание провакцинироваться, проблем нет. Другой вопрос. Включаем банально логику: я недавно переболел коронавирусом. Если есть сегодня вакцина, которую можно уколоть мне для того, чтобы показать как это круто, или уколоть медсестре, которая постоянно работает с ковидными детьми, у меня вопрос - кому из нас это важнее. Если вы задаете мне вопрос готов ли я это сделать, вообще не проблема, но наверное я как человек, который получает чуть больше, я буду это делать за свои средства, а можно делать это и в прямом эфире, если это придаст желание людям вакцинироваться" , - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
А мы будем потом с полгодика наблюдать как за подопытным кроликом
Для цього йому треба виконати президентську вправу на роялі.
Добре . А Порошенко теж гратиме цюцюркою , га ?
Тому я завжди голосуватиме проти Порошенка . Завжди
Могу подсказать первый критерий поиска : холостяк без детей и без родственников . Потом всьо остальное , но это главное .
Крамолый нонсенс какой-то...
Так что - в прямом эфире, или в крывом - это не важно.
и прямо вся страна мечтает посмотреть на ето убожество?
https://www.obozrevatel.com/society/temperatura-bol-v-sustavah-i-mushki-pered-glazami-rossijskie-dobrovoltsyi-rasskazali-kak-perenesli-privivku-sputnikom.htm
на следующий день отменяется НДС, уменьшаются налоги, льготы малому бизнесу ...
И практически меценат.