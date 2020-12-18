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Спикер Разумков заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире

Спикер Разумков заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире, но за свой счет.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ.

"Для меня это вообще не проблема - провакцинироваться в прямом эфире. Если это придаст кому желание провакцинироваться, проблем нет. Другой вопрос. Включаем банально логику: я недавно переболел коронавирусом. Если есть сегодня вакцина, которую можно уколоть мне для того, чтобы показать как это круто, или уколоть медсестре, которая постоянно работает с ковидными  детьми, у меня вопрос - кому из нас это важнее. Если вы задаете мне вопрос готов ли я это сделать, вообще не проблема, но наверное я как человек, который получает чуть больше, я буду это делать за свои средства, а можно делать это и в прямом эфире, если это придаст желание людям вакцинироваться" , - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет на 2021 год предусматривает закупку 4 млн доз вакцины от COVID-19, - Разумков

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Топ комментарии
+31
Как сын русского отца (это его цитата) пусть вакцинируется расейской вакциной.
А мы будем потом с полгодика наблюдать как за подопытным кроликом
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18.12.2020 01:54
+21
Спикер, ты же нагло обманываешь. Так мы и поверили, что ты уколешь себе ту же вакцину, что вы приготовили мудрому нариду, вас избравшему. Для себя ты в прямом эфире нечто поприличнее уколешь. Помним мы, как твой бубачка в прямом эфире анализы сдавал. Дурил мудрый нарид в прямом эфире, и в прямом же эфире липовые результаты анализов народу демонстрировал. Вы жулики известные, клейма негде ставить.
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18.12.2020 06:27
+20
Це Разумков таким образом начинает свою предвыборную компанию в президенты Украины .
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18.12.2020 01:59
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Как сын русского отца (это его цитата) пусть вакцинируется расейской вакциной.
А мы будем потом с полгодика наблюдать как за подопытным кроликом
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18.12.2020 01:54 Ответить
соцопитування іменем його руццкага отца його воспаріло к високім мєчтам !
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18.12.2020 02:05 Ответить
Спикер, ты же нагло обманываешь. Так мы и поверили, что ты уколешь себе ту же вакцину, что вы приготовили мудрому нариду, вас избравшему. Для себя ты в прямом эфире нечто поприличнее уколешь. Помним мы, как твой бубачка в прямом эфире анализы сдавал. Дурил мудрый нарид в прямом эфире, и в прямом же эфире липовые результаты анализов народу демонстрировал. Вы жулики известные, клейма негде ставить.
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18.12.2020 06:27 Ответить
Коли Володька колить собі дозу, то йому теж круто. Дуже круто.
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18.12.2020 01:57 Ответить
а вони хіба в Феофанії не разом лежали - присадив?
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18.12.2020 02:07 Ответить
хорорший вариант вакцинировать его воздухом или бензином внутривенно.
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18.12.2020 01:57 Ответить
Це Разумков таким образом начинает свою предвыборную компанию в президенты Украины .
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18.12.2020 01:59 Ответить
Нєнє.
Для цього йому треба виконати президентську вправу на роялі.
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18.12.2020 02:04 Ответить
Для цього йому треба виконати президентську вправу на роялі.

Добре . А Порошенко теж гратиме цюцюркою , га ?
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18.12.2020 02:07 Ответить
Тобі по губі.
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18.12.2020 02:13 Ответить
Тобі по губі.

Тому я завжди голосуватиме проти Порошенка . Завжди
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18.12.2020 02:29 Ответить
А він завжди буде грати ***** і сєпарам по губі.
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18.12.2020 02:49 Ответить
Ось так ?

Спикер Разумков заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире - Цензор.НЕТ 9763
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18.12.2020 02:53 Ответить
Это ты пиаришь пленки Лаптеного агента Деркачак! Получается ты тоже лаптеногая вата!
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18.12.2020 06:31 Ответить
Сначала Зе а потом это явление и ведь любители оливье и какая разница выберут! Патриоты Украины прекратите срач и давайте искать среди украинцев нового лидера который пошлёт эту шоблу через поребрик своим ходом
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18.12.2020 03:34 Ответить
давайте искать среди украинцев нового лидера который пошлёт эту шоблу через поребрик своим ходом

Могу подсказать первый критерий поиска : холостяк без детей и без родственников . Потом всьо остальное , но это главное .
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18.12.2020 04:04 Ответить
Рейтінг такі Єго папьор,,, Ви краще в прямому ефірі з трибуни ВР заявіть про безстидну фальсифікацію голосування за мінсітра Брехні та Крадія інтелектуальної властності на посадау у міністерство освіти .ТАК це Ваші однодумці з ОПЗЖ кнопокдавили ,пане Разумков ,але....
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18.12.2020 02:01 Ответить
От интересно, откуда в пунктах вакцинации -- а они государственные -- возьмётся платная вакцина для частного пользования?

Крамолый нонсенс какой-то...
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18.12.2020 02:03 Ответить
А Крадуцкий зачем?
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18.12.2020 07:21 Ответить
Как пример больше 10 лет назад когда малому своему делал прививки в поликлинике была бесплатная вакцина помоему индийская но можно было в аптеке купить бельгийскую и привится ею по желанию
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18.12.2020 08:38 Ответить
пускай сразу колит в мозг ...вернее в пустоту черепной коробки.
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18.12.2020 02:07 Ответить
о нет , там не пустота - там говно еще с времен служения Партии Рашистского ставленника Витька шапкокрада... Завтра ему надо решиться на важный шаг- фальсфицировать выборы министра чувака-воришку от Табачника, протянутого голосами ОПЗЖ
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18.12.2020 02:33 Ответить
Маю якесь дивне передчуття, що в голову він вже давно чимось вколотий, інакше б ніхто його не тримав на такій посаді
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18.12.2020 02:39 Ответить
Нє.Разумков не Гуллівер.
Спикер Разумков заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире - Цензор.НЕТ 4853
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18.12.2020 02:16 Ответить
Сказочная версия про Голобородьку -- Гулливера? И с горой золота в финале, которое притащит на площадь для главного героя мудрый нарид ?
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18.12.2020 06:36 Ответить
Шо то персонаж поразительно похож на криворогого шлимазла вовочку только семитских черт поубавили
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18.12.2020 12:44 Ответить
Так він готовий,але не буде.
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18.12.2020 02:32 Ответить
Вакцинация в ягодицу , разумков ...
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18.12.2020 02:37 Ответить
Один уже анализы сдавал так. Оказалось, что сдавал шуту со своего шоу )))
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18.12.2020 02:43 Ответить
Каждому рыгу засадить по литру спутника-5 чтобы до конца жизни помнили. ))
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18.12.2020 02:47 Ответить
КАЖДОМУ.
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18.12.2020 03:19 Ответить
Больше наберет просмотров в ютубе если будут вводить Вакцину в зад
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18.12.2020 04:31 Ответить
Прикол в том, что своим колют одно, а гоям - другое. Непокорным гоям - третье.
Так что - в прямом эфире, или в крывом - это не важно.
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18.12.2020 04:37 Ответить
прям в ложе спикера пусть ширнется
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18.12.2020 05:47 Ответить
Забыл, что уже переболел?
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18.12.2020 05:50 Ответить
Як ви забули прочитати не лише заголовок?
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18.12.2020 06:44 Ответить
При тій мізерній кількості вакцин, які отримає країна завдяки їх "мудрому" керівництву, треба зовсім не мати совісті, щоб допускати вакцинування СЕБЕ улюбленого.
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19.12.2020 19:54 Ответить
Тобто забули.
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19.12.2020 20:00 Ответить
Какая же конченая власть. Они хоть что-то могут «за кулисами» делать с пользой для дела или только напоказ видосики снимать? Скоро срать будут ходить и нам видеоотчеты слать.
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18.12.2020 06:10 Ответить
еще можно селфи Разумкову из кабинета стоматолога : удаление зуба мудрости
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18.12.2020 06:31 Ответить
Все заради піару
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18.12.2020 06:31 Ответить
Разумков готується виконувать обов"язки ТВР Президента? Бо "Блазень" уже "фсо", "вичерпався"... Пора йому заявить "Я втамився, я йду....". І, дійсно, "втамився"... Скільки роботи зробить, щоб розвалить усе, створене "папіредніком"... Того і відпочивать, так часто, їздить...Може цей новорічний "відпочинок" планується "плавно перетворитися" у "ростовський"?...
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18.12.2020 06:36 Ответить
Відповідь дійсно розумної людини та непересічного політика.
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18.12.2020 06:42 Ответить
Хитрого молодого регіонала.
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19.12.2020 19:50 Ответить
Какой херой этот ломбардный скупщик краденного. Я то же готов вакцинироваттся в прямом эфире. Если это будет в первых рядах, в не по номеру очереди N 21 000 087 шо установит мне Собес, и бесплатно, а не за 40 боксов от Епицентра или 60 от Пальчевского.
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18.12.2020 06:49 Ответить
он уверен, шо его задница стоит прямого ефира?

и прямо вся страна мечтает посмотреть на ето убожество?
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18.12.2020 06:55 Ответить
большой подвиг совершить готов - блеснуть сракой в прямом ефире...
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18.12.2020 06:58 Ответить
В России начали "вакцинировать" от коронавируса: люди рассказывают о мучительных эффектах, им угрожают
https://www.obozrevatel.com/society/temperatura-bol-v-sustavah-i-mushki-pered-glazami-rossijskie-dobrovoltsyi-rasskazali-kak-perenesli-privivku-sputnikom.htm
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18.12.2020 07:30 Ответить
Щось цього разумкова почали піарити дуже часто, мабуть готують заміну Вові-відосіку.
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18.12.2020 07:33 Ответить
Дешевый пиар и не более того! Неужели он считает что для страны нет важнее дел чем созерцать его вакцинацию в прямом Эфире?
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18.12.2020 07:45 Ответить
Если бы вакцину кололи бы в глазное яблоко Разумкова, такой прямой эфир было бы прелюбопытно заценить. Среди меня даже нашёлся бы волонтёр безвозмездно попридержать Разумкова за кадык, чтобы в глаз вакцинируемый во время вакцинации не трепыхался.
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18.12.2020 07:55 Ответить
На стадионе?
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18.12.2020 08:23 Ответить
В женском туалете
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18.12.2020 08:30 Ответить
Однієї літрової клізми вистачить??
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18.12.2020 08:31 Ответить
предлагаю в прямом эфире сесть с гундосом на кортеж с велосипедов и проехатся без охраны вообще хотя бы один день и каждый мог поприветствовать кто как может народного президента
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18.12.2020 08:35 Ответить
Если бы от укола Разумков заметно поумнел, то можно пропробовать:
на следующий день отменяется НДС, уменьшаются налоги, льготы малому бизнесу ...
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18.12.2020 09:32 Ответить
Байден отказался делать прививку от ковид 19 ,он же не дурак .
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18.12.2020 09:35 Ответить
Х--ло тоже отказался делать прививку ,подольше пожить хочет.
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18.12.2020 09:42 Ответить
В прямому ефірі випий чекушку сивого самогона і з"їж палку ковбаси з туалетного паперу от тоді тебе"розумнийукраїнськийвиборець" визнає своїм і гарантованно обере президентом.
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18.12.2020 10:00 Ответить
Вы же уже " переболели", вам вакцинация в последнюю очередь положена
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18.12.2020 10:01 Ответить
что, этот дебил, ещё хочет сделать в прямом эфире..!?
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18.12.2020 10:05 Ответить
Мозг свой малороский вакцинируй, против ваты.
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18.12.2020 10:23 Ответить
Эксгибиционизм какой то!
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18.12.2020 10:28 Ответить
Какой смелый жид!!!
И практически меценат.
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18.12.2020 10:53 Ответить
Обязательно расейским "Спутник"-ом его колоть и ничем другим!
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18.12.2020 12:48 Ответить
Лучше бы показал секс в прямо в ефире анал не табу
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18.12.2020 12:57 Ответить
Разумков будет вакцинироваться , также как и зеленский сдавал анализы?!! Фактически зеленский зассцал и анализы не сдавал, а пальчевский Зеленскому все анализы подтасовал!! Вопрос!, зачем!! Ответ: первый: Зеленский больной , ответ второй: зеленский наркоман, ответ третий Зеленский и больной и наркоман!! Судя по тому как Зеленский руководит полтора года государством Украины, то Зеленский и больной на голову и дурной и наркоман!! А бестолковый Разумков уже начинает примерять на себя рубаху будущего президента страны!! Это очень опасно для Украины!! такие идиоты как пророссийский, разумков долны лежать в палате №6.
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18.12.2020 13:22 Ответить
глюкозой наверное вакцинируется .то точно а какой то херью сомнение на все 100 %
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19.12.2020 20:13 Ответить
 
 