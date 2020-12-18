В Харьковском горсовете уточнили даты траура по Кернесу: он продлится 2 дня, а не 3
В Харькове траур в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса.продлится не 3 дня, как было объявлено изначально, а 2.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из обновленной информации, обнародованной Харьковским горсоветом.
"В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса 17 и 18 декабря объявлены днями траура в городе Харькове. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов", - говорится в сообщении.
Документ предписывает в дни траура приспустить Государственный Флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также отменить все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
Ранее на сайте горсовета было опубликовано распоряжение Терехова, согласно которому траур объявлялся на 17, 18 и 19 декабря.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, минувшей ночью в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Ожидается, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.
Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).
Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.
2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.
9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он будет руководить городом до возвращения мэра.
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детипсы.(с)
А вообще, наверное, переименуют какую-нибудь площадь небось в честь этого упыря. Например, площадь Свободы в площадь Кернеса. Тьфу. Мамой противно такое писать.
Когда сдох Кушнарёв хотели переименовать Сумскую улицу. Но ума хватило не делать.
Хотя и то верно, ведь горсовет уже объявил что труп Кернеса продолжает исполнять обязанности мэра.
- Давай!
- Та ти що! В місті траур, по нашому Кернесу!!!
- Ну, що ж... Ми почнемо повільно і журливо, висловлюючи тугу й сум... У мене і презерватив є, відповідний, траурного кольору...
На всіх каналах вчора стояв стогін за сепаратистом Кернесом.
Кожної години сповіщали про кращого друга Медведчука,Коломойского і Порошенко"незалежні"українські ЗМІ.Навіть не пам"ятаю такої шани за Левко Лук"яненко.
Уже встретили. И спросили, что адольфович, у труны карманы есть?
Свято буде на день коротше ?