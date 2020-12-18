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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25755) ранение (3357) Донбасс (26950) снайперы (469) операция Объединенных сил (6766)

Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 122-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС

Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 122-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов обстрелами в течение всех суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Против наших воинов противник применил артиллерийские системы 122-мм калибра в сочетании с 120- и 82-мм минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также сообщается, что к вечеру, противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, вел и снайперский огонь.

"В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

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В штаб отметили, что на многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники ответили незамедлительно: "Из гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага".

Также сообщается, что за минувшие сутки представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 64 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4872 транспортных средства и 4702 человека. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1046 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 860 человек.

"С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.

Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 122-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+14
Уже тошнит от «тишины» а-ля преЗедент.........😡

Раненному - сил и выздоровления.......
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18.12.2020 07:59
+13
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/458603885539631?__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 58 хв ·

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=*NK-y-R #перемир 'я

Українська армія буде нести втрати поки не буде відповідати !

На фронті знову російські снайпера розстрілюють наших воїнів . Позавчора екіпаж Асап 3 боровся за життя бійця , пораненого в районі Песок. Вчора в районі Авдіївки москалі знову поцілили в голову нашого воїна .

«Верховний головнокомандувач» мовчить, бо його виборцям є важливішою інформація щодо того на який курорт за кордон він їде відпочивати.
Телевізійні канали мовчать , бо поранені і вбиті не цікаві їхньому президенту, краще показувати доленосну для країни побудову ковзанки біля офісу зеленського.
В країні влада симулює життя , але піпл простий , серіали в телеящіку їх влаштовують, головне , щоб був мир Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772, так Олів'є смачніше.
Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6837

Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3337

Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8439
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18.12.2020 07:49
+12
В штаб отметили, что на многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники ответили незамедлительно: "Из гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага".Источник: https://censor.net/ru/n3237679

===========
Боюсь, что про ответный огонь врут в штабе. А если не врут, то ответ был не адекватен.
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18.12.2020 07:53
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Зеленчуки, офшори, тарговля-на-крави.
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18.12.2020 07:43 Ответить
Во первых: То не "боевая травма", снайпер просто пристреливал ружжо и стрелял по йолкам, а украинские боец гулял где не надо и сам налетел на пулю.
А во вторых: Оборонный бюджет провален, вооружений вообще не закупали, значит и нет торговли на крови. Все что закупили, так это ручки Паркер и джип с панорамной крышей. Значит и торговли на крови нет.
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18.12.2020 09:39 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/458603885539631?__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 58 хв ·

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=*NK-y-R #перемир 'я

Українська армія буде нести втрати поки не буде відповідати !

На фронті знову російські снайпера розстрілюють наших воїнів . Позавчора екіпаж Асап 3 боровся за життя бійця , пораненого в районі Песок. Вчора в районі Авдіївки москалі знову поцілили в голову нашого воїна .

«Верховний головнокомандувач» мовчить, бо його виборцям є важливішою інформація щодо того на який курорт за кордон він їде відпочивати.
Телевізійні канали мовчать , бо поранені і вбиті не цікаві їхньому президенту, краще показувати доленосну для країни побудову ковзанки біля офісу зеленського.
В країні влада симулює життя , але піпл простий , серіали в телеящіку їх влаштовують, головне , щоб був мир Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772, так Олів'є смачніше.
Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6837

Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3337

Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8439
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18.12.2020 07:49 Ответить
Вчера штаб ООС утаивал про ранение бойца (стало известно из заявления ТКГ, скорее Кравчук проговорился), а сегодня штаб решил опубликовать информацию.
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18.12.2020 07:50 Ответить
Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3693
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18.12.2020 07:52 Ответить
В штаб отметили, что на многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники ответили незамедлительно: "Из гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага".Источник: https://censor.net/ru/n3237679

===========
Боюсь, что про ответный огонь врут в штабе. А если не врут, то ответ был не адекватен.
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18.12.2020 07:53 Ответить
Ответили Из гранатометов различных систем ,это на огонь 122мм арты и 120мм минометов!!
Почему не из малокалиберных винтовок????
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18.12.2020 11:13 Ответить
Ау, главнокомандующий нелох, ты где? Или все-таки - лох?
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18.12.2020 07:53 Ответить
Уже тошнит от «тишины» а-ля преЗедент.........😡

Раненному - сил и выздоровления.......
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18.12.2020 07:59 Ответить
вчера по зомбоящику показали украинску снайперскую винтовку, которая может отправлять на тот свет кацапов на расстоянии в 3 км... вопрос - почему имея такое оружие украинцы не уничтожают оккупантов на безопасном расстоянии? а может вопрос в мире зеленьськага и тарана? пусть кацапы постреливают, а мы (кого они эти двое - баран и жельтеньський имеют в виду?) движемся к миру?
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18.12.2020 08:01 Ответить
Старая сказка адаптированная под комендантский час в донецкой резервации.
Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7100
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18.12.2020 08:07 Ответить
ето не было нарушением...
ето так своеобразно - кацапня требует еще 3 моста на ширину кацапских танков.
буба услышит и построит - миротворец мелкокалиберный.
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18.12.2020 08:14 Ответить
Ну что ж. Гундосому и ерьмаку со всей командой кармы. Снайперу вдвойне.
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18.12.2020 08:21 Ответить
Ермак - агент России а Гундоский президент марионетка в их руках

Также показательна история https://plus.obozrevatel.com/crime/eks-sotrudnik-minoboronyi-rasskazal-o-sorvannoj-spetsoperatsii-po-shturmu-tyurem-v-donetske.htm с обстрелом машины командира группы ГУР МО с позывным "Швед" , когда он отъезжал от многоэтажки на Позняках, где тогда жил.
"Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал… Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения", - рассказал бывший сотрудник Минобороны, подполковник Михаил Николов (позывной "Лермонтов").
По его мнению, спецоперация по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана в результате предательства в руководстве Украины.
О том, что Ермак - агент Москвы, который реализует план РФ, https://www.obozrevatel.com/politics/piontkovskij-ermak-agent-moskvyi-kotoryij-realizuet-rossijskij-plan.htm говорил и российский политолог и публицист https://www.obozrevatel.com/person/2385.htm Андрей Пионтковский .
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18.12.2020 08:28 Ответить
Ну а ми що...... Сидимо і без отвєтки ?
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18.12.2020 08:32 Ответить
А кому хочеться без премії залишитись ?
Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3279
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18.12.2020 08:41 Ответить
это что на фото разобрать не могу
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20.12.2020 23:08 Ответить
Корч позавчора виклав фото пораненого снайпером в Пісках бійця.
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20.12.2020 23:11 Ответить
нада атвести вайска падальше...штабы не далетала..Остогидли зелені українофоби
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18.12.2020 08:38 Ответить
122-мм артсисеми - ц перемир'я?.
що ж тоді війна?.
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18.12.2020 08:58 Ответить
Як ******* казати кацапи: Да на Украінє нє вайна, а так- пастрєлівают.

Насправді це не смішно. Ми в односторонньому порядку вигрібаємо від терористів, а вафлодя досі шукає ознаки миру у пустих очах *****. Принаймні він так каже. А враховуючі факти держзради віслюка оманського- він є маріонеткою ***** і кремлівської системи.
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18.12.2020 09:06 Ответить
Треба вічно потерпілого уклоніста привязати на передку вони в своїх стріляти не будуть а ще
Треба послухать посла Азербайджана США він казав те шо вже пройшли і нас чекає -яка грамотна людина послухайте В ефірі телеканалу Еспресо Раміс Юнус - експерт з питань міжнародної політики, екс-голова апарату уряду Азербайджану в Ютюбі- Росію накриває цунамі. В Кремлі паніка | Студія Захід
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18.12.2020 10:18 Ответить
это будет бесконечно пока наши не перейдут в наступление
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20.12.2020 23:07 Ответить
 
 