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Новости Борьба с коронавирусом
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Швеция (968) COVID-19 (18606)

Король Швеции признал, что стратегия борьбы с COVID-19 в стране была неудачной: "У нас много погибших, и это ужасно"

Король Швеции признал, что стратегия борьбы с COVID-19 в стране была неудачной:

Король Швеции Карл XVI Густав признал, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживалась страна, была неудачной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, его слова приводит Financial Times.

"Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно", — сказал Карл Густав в ежегодном обращении к шведам.

По его словам, отказ от жестких мер привел в Швеции к большему, чем у соседей, количеству умерших от инфекции.

Вместе с тем, представитель королевского двора Маргарета Торгрен заявила, что слова Карла XVI Густава нельзя воспринимать как заявление о стратегии борьбы с коронавирусом. По ее словам, король имел в виду всю Швецию и все шведское общество.

Швеция не вводила жесткий карантин на пике эпидемии COVID-19. В частности, в стране не закрывали школы, рестораны и спортивные залы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция провалила эксперимент с отказом от карантина и вводит жесткие ограничения

По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 декабря, в Швеции зарегистрировали 357,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли за время эпидемии 7893 человека.

Для сравнения, в Дании зафиксировали 124 тысячи случаев заболевания, умерли, по официальным данным, 992 человека. В Норвегии зарегистрировано 42,3 тысячи случаев, из них смертельных — 402.
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Топ комментарии
+20
Ну шо свидели секты "шведского короновирусного чуда", как вам такой рассклад?!
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18.12.2020 08:44
+5
Не столько через Зеленського, сколько через собственный долбо""изм. И продолжают.
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18.12.2020 09:11
+4
Як чудово, що ковід навчив тебе мити руки, а не батьки.
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18.12.2020 12:12
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Ну шо свидели секты "шведского короновирусного чуда", как вам такой рассклад?!
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18.12.2020 08:44 Ответить
сколько в украине заболело человек и умерло, напиши.
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18.12.2020 09:25 Ответить
Заболели - 944 381 человек; летальных случаев - 16 256.
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18.12.2020 09:34 Ответить
это официально, да?
ты же понимаешь что реальные цифры другие?

вполне сопоставимые цифры с шведскими, только шведы не уничтожили свою экономику
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18.12.2020 09:52 Ответить
у Швеции населения в 4 раза меньше
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18.12.2020 10:02 Ответить
и заболевших меньше.
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18.12.2020 10:08 Ответить
потому что их в 4 раза меньше
а территория страны - немаленькая (т.е. скопление людей наблюдается не так уж и сильно, буквально в нескольких городах)
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18.12.2020 12:29 Ответить
то есть, пропорция при лохдауне и без него одинакова
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18.12.2020 13:39 Ответить
об этом что-то говорилось выше? нет
откуда взял такой вывод? из бояры?
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18.12.2020 14:34 Ответить
Под словами Швеция не уничтожила свою экономику вы что имеете ввиду? Для справки за первое полугодие экономика Швеция, которая не вводила локдаун, упала точно также как экономика Польши, которая локдаун вводила. Но смертям и заболевшим на 100 тыс. человек Швеция опередела Польшу в несколько раз
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18.12.2020 10:36 Ответить
Це означає, що не було знищено малий і середній бізнес. Усі падіння в Швеції пов'язані із станом світової економіки, бо загальна криза не могла на шведах не позначитись.
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18.12.2020 12:11 Ответить
Экономику уничтожила недолугая зелёная власть.
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18.12.2020 11:02 Ответить
А в Україні є реальні жорсткі обмеження? В Україні хіба хтось дотримується карантинних норм? В нас та ж Швеція, тільки що з обмеженнями на папері. Ну і зважте, що у нас населення в 3,5 рази більше шведського
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18.12.2020 09:47 Ответить
вы не придерживаетесь карантинных норм?
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18.12.2020 09:55 Ответить
Так, в магазини та громадські місця захожу у масці (хоча вже й перехворів недавно). Але в загальному, подивіться як у нас: кафе, бари, наливайки працюють безперебійно, громадський транспорт переповнений, маски одягає навіть не кожен третій... Не працюють у нас ці обмеження, ось що я мав на увазі
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18.12.2020 10:03 Ответить
и я в маске хожу, и руки мою.
оказывается придерживаются люди карантинных норм.
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18.12.2020 10:08 Ответить
Як чудово, що ковід навчив тебе мити руки, а не батьки.
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18.12.2020 12:12 Ответить
интересные выводы у вас. женская логика мне непонятна.
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18.12.2020 13:06 Ответить
Ну і зважте, що у нас населення в 3,5 рази більше шведського

И дремучее.
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18.12.2020 09:57 Ответить
Аж 7893 померлих шведів за 8 місяців, середній вік яких 84 роки. Страшна інфекція. Трагедія. Як би не ковід до 200 років кожний ще б жив і жив.
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18.12.2020 12:13 Ответить
Усі роблять помилки. Не усі здатні це визнавати.
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18.12.2020 13:18 Ответить
"Это узасно", ****... А что раньше свистели? "Это то зе самое, цто грипп", ****...
Вы, ваше величество, как и ваши верноподданные - дебилы. А правильнее - преступники!
Кто и как ответит теперь за смерти людей?
Имел бы честь король - застрелился бы.
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18.12.2020 08:53 Ответить
"Король Швеции" шо?
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18.12.2020 08:55 Ответить
в школе надо было учиться, "шо"
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18.12.2020 12:27 Ответить
А что нового? Руки мой до и после туалета и перед едой - не будет глистов и желтухи,не целуйся - не будет герпеса,во время гриппа держи дистанцию при общении и будь в маске - шансы подхватить орви всех видов резко уменьшаются.Ну а если чума - читай учебники....
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18.12.2020 08:58 Ответить
А а Україні через Зеленського десятки тисяч померлих.
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18.12.2020 09:02 Ответить
Не столько через Зеленського, сколько через собственный долбо""изм. И продолжают.
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18.12.2020 09:11 Ответить
С другой стороны, туда им и дорога.
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18.12.2020 09:56 Ответить
Твій власний довбо#обізм нікого не цікавить
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18.12.2020 13:02 Ответить
Зато китайці зірвали багатомільярдний кущ і зростання своєї економіки на масках, захистних костюмах, кисневих концентраторах. Ні це навмисно, просто так співпало. Соціалізм, він такий.
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18.12.2020 09:18 Ответить
А почему Швецию сравнивают с Данией и Норвегией? По населению Швеция как Дан. и Нор. - вместе. А вот схожие с Швецией - Бельгия, Чехия, Швейцария, Израиль, Португалия выше Швеции в пандемическом рейтинге. А Венгрия и Австрия сразу за ней. И в этих странах были локдауны и карантины.
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18.12.2020 09:36 Ответить
Швецию сравнивают с Норвегией и Финляндией. Умные люди понимают что в каждой стране количество населения разное, поэтому сравнения производят исходя из заболевших или умерших на 100 тыс. челоовек.
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18.12.2020 11:35 Ответить
Соціалізм завжди закінчується лайном.
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18.12.2020 10:11 Ответить
А в какой стране эта борьба была удачной ???
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18.12.2020 10:36 Ответить
Аж 7893 померлих за 8 місяців, середній вік яких 84 роки. Страшна інфекція. Трагедія. Як би не ковід до 200 років кожний ще б жив і жив.
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18.12.2020 12:09 Ответить
В сусідніх країнах з Швецією точно так самом не рекомендовано маски носити. І в Норвегії, і в Фінляндії, і в Данії. Хочеш носи (ефект плацебо ніхто не відміняв), але ніяких штрафів для тих, хто не хоче. Бо в них інші методи наповнення бюджету. І міри боротьби з ГРВІ засновані на наукових фактах, а не сектантських віруваннях, які походять з зомбоящику.
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18.12.2020 12:16 Ответить
 
 