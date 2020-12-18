Король Швеции признал, что стратегия борьбы с COVID-19 в стране была неудачной: "У нас много погибших, и это ужасно"
Король Швеции Карл XVI Густав признал, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживалась страна, была неудачной.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, его слова приводит Financial Times.
"Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно", — сказал Карл Густав в ежегодном обращении к шведам.
По его словам, отказ от жестких мер привел в Швеции к большему, чем у соседей, количеству умерших от инфекции.
Вместе с тем, представитель королевского двора Маргарета Торгрен заявила, что слова Карла XVI Густава нельзя воспринимать как заявление о стратегии борьбы с коронавирусом. По ее словам, король имел в виду всю Швецию и все шведское общество.
Швеция не вводила жесткий карантин на пике эпидемии COVID-19. В частности, в стране не закрывали школы, рестораны и спортивные залы.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 декабря, в Швеции зарегистрировали 357,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли за время эпидемии 7893 человека.
Для сравнения, в Дании зафиксировали 124 тысячи случаев заболевания, умерли, по официальным данным, 992 человека. В Норвегии зарегистрировано 42,3 тысячи случаев, из них смертельных — 402.
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ты же понимаешь что реальные цифры другие?
вполне сопоставимые цифры с шведскими, только шведы не уничтожили свою экономику
а территория страны - немаленькая (т.е. скопление людей наблюдается не так уж и сильно, буквально в нескольких городах)
откуда взял такой вывод? из бояры?
оказывается придерживаются люди карантинных норм.
И дремучее.
Вы, ваше величество, как и ваши верноподданные - дебилы. А правильнее - преступники!
Кто и как ответит теперь за смерти людей?
Имел бы честь король - застрелился бы.