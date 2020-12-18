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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866

В Украине по состоянию на утро пятницы, 18 декабря, зафиксированы 12 630 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 12 866 человек, умерли 260 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866 02госпитализированы - 2 904 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866 02летальных случаев - 260;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866 02выздоровели - 12 866 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866 02осуществлено тестирований за сутки - 68 759 (в том числе методом ПЦР - 42 340, методом ИФА - 26 419).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Король Швеции признал, что стратегия борьбы с COVID-19 в стране была неудачной: "У нас много погибших, и это ужасно"

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866 07заболели - 944 381 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866 07выздоровели - 561 222 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866 07летальных случаев - 16 256;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866 07проведено ПЦР-тестов - 5 209 462.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866 12

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"Тримають" своє плато, щоб Степанову на горіхи не перепадало
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18.12.2020 08:37 Ответить
Чому ці брехуни мовчать про те, що кількість хворих в лікарнях зростає? Чому мовчать про величезну кількість смертей, де людям просто ніхто не ставив діагноз короновірусу? Хоча в людей були усі симптоми... Треба примусити владу нарешті ввести локдаун, а не чекати 8 січня!
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18.12.2020 09:00 Ответить
Іди про це скажи отим *зажопівським майданникам * .
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18.12.2020 09:12 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 - Цензор.НЕТ 9013....
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18.12.2020 09:14 Ответить
А что не так? Если я мес. назад зашел в церковь похихикать = свадьба какая-то и с 60 рыл налезло в небольшое капище - масок не видел, да и неважно, поп даже бесновался без маски - так шо, ЭТО достойно шоб за них кто-то переживал??
Ну уж нет - Стебанов и так слишком печется о населении.
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18.12.2020 09:17 Ответить
260 померлих...
А зебіли зебілам розказують, що все добре
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18.12.2020 09:45 Ответить
раша.https://www.obozrevatel.com/ukr/society/temperatura-bil-v-suglobah-i-mushki-pered-ochima-rosijski-dobrovoltsi-rozpovili-yak-perenesli-scheplennya-suputnikom.htm Черг на вакцинацію немає

Така сама ситуація і в російських школах. "У нас у школі одиниці виявили бажання зробити щеплення "Супутником 5 ". Багато хто побоюється, що він не пройшов усі випробування - результати тестувань досі як слід ніхто не бачив. Про них тільки говорять, але офіційно нічого не показують. Тому багато хто просто чекає, як працюватиме ця вакцина, чи будуть "побічки", чи хворітимуть щеплені люди. Я теж почекаю пів року, не хочу ризикувати", - розповіла https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL учителька початкових класів однієї зі шкіл Москви.
Лікарка-педіатр із Санкт-Петербурга на коронавірус перехворіла ще навесні. "Він пройшов у мене в легкій формі, я сиділа вдома на ізоляції, чоловік навіть їжу приносив до дверей, щоб не контактувати. Зараз щеплення не хочу, у мене антитіл достатньо. Але на роботі дали зрозуміти, що треба. Тому багато хто в нас взяв й зробив щеплення від грипу. Після нього вакцину від COVID-19 можна робити не раніше, ніж через місяць-два.

Отож ще подивимося", - розповідає https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL лікарка.
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18.12.2020 10:46 Ответить
Смертність зашкалює, госпіталізація також, ліжок з киснем не хватає. Якщо влада на місцях не бореться з кронвірусом, не штрафує за не носіння масок в повній мірі, не відслідковує хворих і самоізоляцію - то ми наближаємось до повного колапсу. Майже всі в торгових центрах ( включаючи і продавців) не одівають масок на носа. Також охорона зовсім не слідкує за дотриманням дистанції покупцями - як один з самих дієвих способів не зараження ( 1,5 метра і надіта маска - зараження 0.) Можна було б призупиняти роботу каси, якщо бачать, що люди не дотримують дистанцію і про це говорити в рупор, а не займатись рекламою. За це також можна штрафувати власників магазинів - як не дотримання протиепідемологічних мір. Продавців зобовьязати носити обовьязково МЕДИЧНІ маски ( приклад аптеки), а не одівати тряпки. Дуже трудно боротися з кронвірусом, якщо більшість людей дебіли ..
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18.12.2020 12:27 Ответить
 
 