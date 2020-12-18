В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866
В Украине по состоянию на утро пятницы, 18 декабря, зафиксированы 12 630 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 12 866 человек, умерли 260 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 904 человека;
летальных случаев - 260;
выздоровели - 12 866 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 68 759 (в том числе методом ПЦР - 42 340, методом ИФА - 26 419).
За все время пандемии в Украине
заболели - 944 381 человек;
выздоровели - 561 222 человека;
летальных случаев - 16 256;
проведено ПЦР-тестов - 5 209 462.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях", - рассказал Степанов.
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Ну уж нет - Стебанов и так слишком печется о населении.
А зебіли зебілам розказують, що все добре
Така сама ситуація і в російських школах. "У нас у школі одиниці виявили бажання зробити щеплення "Супутником 5 ". Багато хто побоюється, що він не пройшов усі випробування - результати тестувань досі як слід ніхто не бачив. Про них тільки говорять, але офіційно нічого не показують. Тому багато хто просто чекає, як працюватиме ця вакцина, чи будуть "побічки", чи хворітимуть щеплені люди. Я теж почекаю пів року, не хочу ризикувати", - розповіла https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL учителька початкових класів однієї зі шкіл Москви.
Лікарка-педіатр із Санкт-Петербурга на коронавірус перехворіла ще навесні. "Він пройшов у мене в легкій формі, я сиділа вдома на ізоляції, чоловік навіть їжу приносив до дверей, щоб не контактувати. Зараз щеплення не хочу, у мене антитіл достатньо. Але на роботі дали зрозуміти, що треба. Тому багато хто в нас взяв й зробив щеплення від грипу. Після нього вакцину від COVID-19 можна робити не раніше, ніж через місяць-два.
Отож ще подивимося", - розповідає https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL лікарка.