В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866

В Украине по состоянию на утро пятницы, 18 декабря, зафиксированы 12 630 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 12 866 человек, умерли 260 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 904 человека;

летальных случаев - 260;

выздоровели - 12 866 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 68 759 (в том числе методом ПЦР - 42 340, методом ИФА - 26 419).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 944 381 человек;

выздоровели - 561 222 человека;

летальных случаев - 16 256;

проведено ПЦР-тестов - 5 209 462.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях", - рассказал Степанов.



